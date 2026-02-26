ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине - 26.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260226/vs-rf-utrom-udarili-dronami-i-raketami-po-ukraine-1076085802.html
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине - 26.02.2026 Украина.ру
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине
Российские военные ранним утром в четверг ударили дронами и ракетами по целям на Украине, передает 26 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-26T07:22
2026-02-26T07:22
россия
украина
черкасская область
украина.ру
вооруженные силы украины
вкс
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
Взрывы раздаются в Броварах Киевской области, Киеве, Черкасской области, Винницкой области и в Запорожье.В Запорожье поражены склады "Эпицентра", которые традиционно используются в интересах Вооруженных сил Украины.Пишут, что сейчас ракеты летят в сторону Киевской и Винницкой областей.Кроме прочего, мониторинговые каналы противника указывают, что 45 БПЛА находится в настоящий момент в небе над Украиной.Ночью мы писали, что взрывы гремели в украинской столице и Броварах Киевской области.Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харьковской (Харьков), Полтавской (Полтава), Одесской (Одесса), Николаевской (Николаев), Черниговской (Бахмач), Черкасской областях и объекты противника на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области.ВКС РФ также совершали по целям в Харьковской области пуски управляемых авиабомб.По информации с мест, в Черниговской области поражён объект газовой инфраструктуры, на котором после взрывов наблюдается масштабный пожар.Подробнее о ночных атаках - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00 на сайте Украина.ру.
россия
украина
черкасская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, черкасская область, украина.ру, вооруженные силы украины, вкс, сво, спецоперация
Россия, Украина, Черкасская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВКС, СВО, Спецоперация

ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине

07:22 26.02.2026
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные ранним утром в четверг ударили дронами и ракетами по целям на Украине, передает 26 февраля телеграм-канал Украина.ру
Взрывы раздаются в Броварах Киевской области, Киеве, Черкасской области, Винницкой области и в Запорожье.
"Нанесены новые удары по целям в Киевской и Черкасской областях. <...> Продолжаются удары по целям во временно оккупированном Запорожье. <...> Продолжаются удары по целям в Харькове", - говорится в постах канала.
В Запорожье поражены склады "Эпицентра", которые традиционно используются в интересах Вооруженных сил Украины.
Пишут, что сейчас ракеты летят в сторону Киевской и Винницкой областей.
Кроме прочего, мониторинговые каналы противника указывают, что 45 БПЛА находится в настоящий момент в небе над Украиной.
Ночью мы писали, что взрывы гремели в украинской столице и Броварах Киевской области.
Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харьковской (Харьков), Полтавской (Полтава), Одесской (Одесса), Николаевской (Николаев), Черниговской (Бахмач), Черкасской областях и объекты противника на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области.
ВКС РФ также совершали по целям в Харьковской области пуски управляемых авиабомб.
По информации с мест, в Черниговской области поражён объект газовой инфраструктуры, на котором после взрывов наблюдается масштабный пожар.
Подробнее о ночных атаках - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаЧеркасская областьУкраина.руВооруженные силы УкраиныВКССВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00"Товарищ Мариуполь". 130 лет Андрею Жданову
07:43ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией
07:22ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине
07:03Повод для вторжения. Морской бой у берегов Кубы
07:00Геннадий Подлесный: У России есть три способа дать отпор НАТО на Балтике, не доводя дело до большой войны
06:32Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00
06:15Противник уничтожен: Бойцы разгромили расчет БПЛА и огневые позиции ВСУ — полковник Алехин
06:13Орбан играет свою игру
06:06Дмитрий Выдрин: Франция может передать Украине ядерную бомбу террористическим путем
06:00Кукла-робот, которая "жаждет чуда": почему Зеленский против мира на Украине — мнение Маркосян
05:50"У западных заводиков не будет времени на эвакуацию": эксперт про новую волну ударов по Украине
05:40"Мы не будем бомбить Европу": Суздальцев об ответе на возможную ядерную провокацию Украины
05:39"Надеемся, что всё не так плохо": Вэнс прокомментировал инцидент с катером в водах Кубы
05:36Винтовка рождает власть, а ядерка - субъектность. Эксперты опасаются, что Украина получит ядерное оружие
05:30ВСУ спешно готовят оборону, опасаясь прорыва ВС РФ — Алехин рассказал про ситуацию под Харьковом
05:20Переход на российскую модель мобилизации и отказ от референдума. Украина в международном контексте
05:17Власти Кубы рассказали о признаниях лиц, обстрелявших пограничников с американского катера
05:15Маркосян: Жадная Европа покатилась в пропасть, когда решила, что Украина — её собственность
05:00Суздальцев: "Запад не допустит поражения Украины и будет создавать ей ядерный потенциал"
04:50Маркосян: Встреча Путина и Зеленского состоится тогда, когда Россия определит судьбу Украины
Лента новостейМолния