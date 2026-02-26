https://ukraina.ru/20260226/vs-rf-utrom-udarili-dronami-i-raketami-po-ukraine-1076085802.html

ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине

ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине - 26.02.2026 Украина.ру

ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине

Российские военные ранним утром в четверг ударили дронами и ракетами по целям на Украине, передает 26 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-26T07:22

2026-02-26T07:22

2026-02-26T07:22

россия

украина

черкасская область

украина.ру

вооруженные силы украины

вкс

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg

Взрывы раздаются в Броварах Киевской области, Киеве, Черкасской области, Винницкой области и в Запорожье.В Запорожье поражены склады "Эпицентра", которые традиционно используются в интересах Вооруженных сил Украины.Пишут, что сейчас ракеты летят в сторону Киевской и Винницкой областей.Кроме прочего, мониторинговые каналы противника указывают, что 45 БПЛА находится в настоящий момент в небе над Украиной.Ночью мы писали, что взрывы гремели в украинской столице и Броварах Киевской области.Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харьковской (Харьков), Полтавской (Полтава), Одесской (Одесса), Николаевской (Николаев), Черниговской (Бахмач), Черкасской областях и объекты противника на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области.ВКС РФ также совершали по целям в Харьковской области пуски управляемых авиабомб.По информации с мест, в Черниговской области поражён объект газовой инфраструктуры, на котором после взрывов наблюдается масштабный пожар.Подробнее о ночных атаках - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00 на сайте Украина.ру.

россия

украина

черкасская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, черкасская область, украина.ру, вооруженные силы украины, вкс, сво, спецоперация