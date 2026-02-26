https://ukraina.ru/20260226/vs-rf-utrom-udarili-dronami-i-raketami-po-ukraine-1076085802.html
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине - 26.02.2026 Украина.ру
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине
Российские военные ранним утром в четверг ударили дронами и ракетами по целям на Украине, передает 26 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-26T07:22
2026-02-26T07:22
2026-02-26T07:22
россия
украина
черкасская область
украина.ру
вооруженные силы украины
вкс
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
Взрывы раздаются в Броварах Киевской области, Киеве, Черкасской области, Винницкой области и в Запорожье.В Запорожье поражены склады "Эпицентра", которые традиционно используются в интересах Вооруженных сил Украины.Пишут, что сейчас ракеты летят в сторону Киевской и Винницкой областей.Кроме прочего, мониторинговые каналы противника указывают, что 45 БПЛА находится в настоящий момент в небе над Украиной.Ночью мы писали, что взрывы гремели в украинской столице и Броварах Киевской области.Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харьковской (Харьков), Полтавской (Полтава), Одесской (Одесса), Николаевской (Николаев), Черниговской (Бахмач), Черкасской областях и объекты противника на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области.ВКС РФ также совершали по целям в Харьковской области пуски управляемых авиабомб.По информации с мест, в Черниговской области поражён объект газовой инфраструктуры, на котором после взрывов наблюдается масштабный пожар.Подробнее о ночных атаках - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00 на сайте Украина.ру.
россия
украина
черкасская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, черкасская область, украина.ру, вооруженные силы украины, вкс, сво, спецоперация
Россия, Украина, Черкасская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВКС, СВО, Спецоперация
ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине
Российские военные ранним утром в четверг ударили дронами и ракетами по целям на Украине, передает 26 февраля телеграм-канал Украина.ру
Взрывы раздаются в Броварах Киевской области, Киеве, Черкасской области, Винницкой области и в Запорожье.
"Нанесены новые удары по целям в Киевской и Черкасской областях. <...> Продолжаются удары по целям во временно оккупированном Запорожье. <...> Продолжаются удары по целям в Харькове", - говорится в постах канала.
В Запорожье поражены склады "Эпицентра", которые традиционно используются в интересах Вооруженных сил Украины.
Пишут, что сейчас ракеты летят в сторону Киевской и Винницкой областей.
Кроме прочего, мониторинговые каналы противника указывают, что 45 БПЛА находится в настоящий момент в небе над Украиной.
Ночью мы писали, что взрывы гремели в украинской столице и Броварах Киевской области.
Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харьковской (Харьков), Полтавской (Полтава), Одесской (Одесса), Николаевской (Николаев), Черниговской (Бахмач), Черкасской областях и объекты противника на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области.
ВКС РФ также совершали по целям в Харьковской области пуски управляемых авиабомб.
По информации с мест, в Черниговской области поражён объект газовой инфраструктуры, на котором после взрывов наблюдается масштабный пожар.
Подробнее о ночных атаках - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00 на сайте Украина.ру.