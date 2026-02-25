https://ukraina.ru/20260225/antikorruptsionerov---v-okopy-zachem-zelenskiy-lomaet-grantovuyu-vertikal-1076058477.html

Антикоррупционеров - в окопы. Зачем Зеленский ломает грантовую вертикаль

Киевский режим начал войну против так называемых соросят - агентов западного влияния на Украине. Cозданное месяц назад общественное движение "Честная мобилизация", объявило своей целью вывод на чистую воду фиктивно забронированных уклонистов и мажоров.

Только вот дело в том, что дети чиновников и депутатов давно уже спрятаны от войны за границей, учатся там или просто расслабляются на дорогих курортах. А вот "птенцы Сороса" давно свили себе на Украине надежное гнездо и претендуют на то, чтобы сделать его штаб-квартирой.Надо сказать, что за последние месяцы грантоеды добились немалых успехов в деле управления и Зеленским, и Украиной. Из офиса президента был изгнан серый кардинал Андрей Ермак, работавший мозгом клоуна-кокаиниста, в правительстве на ключевые должности были расставлены люди, реализующие интересы глобалистов и Демпартии США на Украине. Например, министр образования Оксен Лисовой, глава МИД Андрей Сибига, и.о.министра юстиции Людмила Слугак, ранее занимавшую должность замминистра по евроинтеграции. Фактически, соросятам удалось частично отомстить офис-менеджеру Ермаку, который не только ухитрился рейдернуть у Демпартии проект "Владимир Зеленский", но и передать его республиканцам-трампистам. После чего был приведен в действие карательный механизм НАБУ и САП, Украину потрясло "дело Миндича", которое имело не только внутриполитические последствия (вся страна узнала о золотых унитазах друзей Зеленского), но и геополитический след. Напуганный масштабами разоблачений Офис президента даже рискнул свернуть с мирного пути, намеченного командой Трампа и выступить против его "28 пунктов мира". Да и сейчас Зеленский продолжает отказываться публично от любых условий прекращения войны, выставляя все новые и новые ультиматумы России. То он требует приезда Владимира Путина в Киев для личной встречи, то настаивает на отводе российских войск с Донбасса.В общем, надежды президента США на подписание мирного соглашения в марте тают, как мартовский же снег, и он вынужден переносить сроки завершения конфликта на лето: Трамп хочет приурочить их к юбилейной дате независимости США. Ведь неуступчивость Зеленского, которого сейчас держат за тестикулы глобалисты (достаточно вспомнить недавние визиты экс-премьера Британии Джонсона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев) наносит удар по репутации американского лидера, да еще в преддверии жесткой борьбы за Конгресс. Опять же, 250-летнюю годовщину американской "незалежности" и 23-й чемпионат мира по футболу в США никто не отменял. Так что главе киевского режима было рекомендовано включить "антикриз" и начать новый этап борьбы с соросятами. Кстати, эта идея внезапно родилась после серии трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби и Женеве. В итоге, на Украине наскоро слепили "Честную мобилизацию", якобы созданную военными, которые считают, что без справедливого и эффективного рекрутинга в ВСУ Украина может проиграть войну.Представители движения "ЗаЧем" выступают против блатных "забронированных" активистов, антикоррупционеров, чиновников и других пассионариев, уверяющих, что воевать должны все, кроме них и их близких. Честные мобилизаторы требуют отправлять в окопы касты журналистов и блогеров, которые со стримов в соцсетях раздают ярлыки всем украинцам, определяя, кто из них уклонист, а кто – патриот. Ну, и заодно настаивают на отмене насильственной "бусификации", сопровождающейся избиением и унижением. То есть, копают под главный ресурс воюющей страны. Вместо него предлагают поставлять в окопы шабуниных и найемов. "Мы за честную и справедливую мобилизацию! Чтобы нашу страну защищали все, кто обязан это делать. Мы – за прозрачную систему бронирования. Чтобы никто не мог избежать службы за деньги, из-за связей или привилегированного статуса", - сказано в Манифесте движения "Честная Мобилизация", опубликованном в одноименном телеграмм-канале. Нет сомнений, что у рядовых украинцев и новая структура и ее манифесты вызовут только позитив и желание поддержать "справедливую очистку". Кстати, она затронула не только антикоррупционеров и блогеров: под раздачу попали бывшие губернаторы, погоревшие на взятках, вроде экс-главы Одесской администрации Лысака или военные, cимпатизирующие экс-главкому Залужному. Например, СБУ задержала командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ полковника Андрея Украинца, попавшегося на взятке. Более чем четкий сигнал внутренней фронде в виде местных и военных элит.Очень удачно сюда же вписался и отчет американских аудиторов из организации Armada Network, которую возглавляет бывший конгрессмен США и профессиональный прокурор Грег Гарпер. Команда проверяющих под его руководством констатировала, что украинские грантоеды борьбу за справедливость превратили в личный и очень доходный бизнес. Cогласно отчету, который в Европарламенте представил руководитель Armada Network, на Украине сформировалась целая индустрия активистов, которая финансово зависит от наличия проблем в государстве. Логика проста: им выгодно критиковать реформы и придумывать новые "измены", потому что это приносит деньги.По мнению американских проверяющих, антикоррупционерам рентабельно называть любые государственные процессы "провальными", ведь признание успехов не приносит новых средств. А это означает, что ради внешних подачек всякого рода "шабунины" сознательно уничтожали и позитивные достижения Украины в сфере госуправления, промышленности, экономики, образования подменяя, их вредоносными реформами, вроде тех, что убили медицину и школу.При этом соросята намеренно упрощали сложные юридические процессы, навешивая на них ярлыки типа "узурпация", "коррупция", "контроль". В итоге, получили например, Раду доброчестности, которая под видом проверок деклараций судей намеренно рубила "третью ветвь власти" и брала под внешний контроль украинских служителей Фемиды. И таких искусственных структур соросята наштамповали сотни. Дельце-то прибыльное: грантоеды сами предлагают изменения, сами получают на них деньги и сами оценивают собственную работу как единственно правильную. Конфликт интересов? Нет, не слышали.Ну и вывод: из-за таких необъективных отчетов партнеры из ЕС получают искаженную картинку и тратят массу денег впустую. Но теперь старшие американские братья просветят наивных европейцев, что наверняка приведет не только к сокращению денежных потоков, но и создаст дополнительные риски для евроинтеграции Украины. Союзники и так воротят нос, когда Зеленский пытает их насчет точной даты вступления в ЕС, ну а после таких разоблачений и вовсе перестанут планировать присоединение Украины к дружной семье европейских народов. В результате такого перепрограммирования, ничего, кроме нейтрального статуса для Украины и не останется…Кстати, "ЗаЧем" уже провела первый сеанс разоблачений. Под прицел попали глава Фундации De jure Михаил Жернаков и блогер Данила Мокрик. Жернакова отмазали от службы в ВСУ на основании липовой справки о работе преподавателем в "Киевской школе экономики" - инкубаторе соросят. Мокрика признали недоумком по записям в советской медкарте из детского неврологического кабинета. При этом ТЦК не гнушается тащить в окопы эпилептиков или параноиков со справками.Но теперь все изменится: военкомам явно дана команда разобраться в первую очередь с уклонистами-грантоедами и пальцем указано на конкретных персон. Кстати, информацию о деятельности новой организации и ее первых успехах одномоментно распространили все сайты из медийного пула ОП, что явно нельзя назвать случайным совпадением. Еще интересней то, что "Честная мобилизация" сразу кинулась вербовать единомышленников: украинцам предлагают присоединиться к инициативе и самим выявлять зажравшихся обладателей отсрочек и справок, а потом сдавать явки и пароли куда следует.Получив ценную информацию, авторы тг-канала проведут OSINT-расследование и опубликуют досье. Можно смело говорить, что отбоя не будет от желающих проинформировать честных мобилизаторов о нарушителях национальной безопасности - тут организаторы движения четко вычислили особенности украинского генотипа.Судя по накалу информационной кампании и концентрации атак на представителей грантового сектора можно предположить, что киевский режим бросил вызов секте Сороса и глобалистам. Явно ОП пытается избавиться от контроля со стороны внешних агентов влияния и их кураторов. Отсюда и усиление давления на антикоррупционеров, которые из "моральных арбитров" власти выросли в ее контролеров. Зеленский хочет переформатировать правила игры и выйти из под контроля глобалистов, пытаясь понравиться президенту Трампу и заручиться его поддержкой на возможных выборах. Ну и конечно же, пошатнуть НАБУ и САП, которые являются для главы киевского режима перманентной угрозой. Ведь именно в руках набуистов находится "ящик Пандоры", из которого периодически вытаскивают то золотой унитаз Миндича, то показания бывшего министра энергетики Германа Галущенко.В общем, "черная метка" Зеленского грантоедам выглядит как многослойный политический процесс. C одной стороны, мы наблюдаем внутриэлитное противостояние за контроль над силовыми и антикоррупционными институтами. С другой - адаптацию Банковой к новому центру силы в Вашингтоне, который диктует Киеву свои условия. При этом разрыв с демократами и глобалистами-леваками может дорого обойтись беспринципному Зеленскому, привыкшему менять хозяев, как костюмы в спектакле. Ведь в ответ на деятельность "Честной мобилизации" соросята начали нападки на самое дорогое, что есть сегодня у Зеленского - на его безопасность, и уже копают под некоторых руководителей СБУ. Что ж, посмотрим чья возьмет в борьбе мерзавцев с негодяями.О том, что тем временем происходит среди украинских политиков - в статье "Воруют на военных поставках и боятся окончания войны. Как живут украинские элиты"

