https://ukraina.ru/20260225/terrorist-budanov-snimite-beloe-palto-1076047197.html

Террорист Буданов*, снимите белое пальто

Террорист Буданов*, снимите белое пальто - 25.02.2026 Украина.ру

Террорист Буданов*, снимите белое пальто

Из террористического Савла в миролюбивого Павла пытается фарисейски перекраситься бывший начальник украинской военной разведки, а ныне глава Офиса президента Кирилл Буданов. Звучат его нынешние речи красиво, но можно ли им верить?

2026-02-25T14:12

2026-02-25T14:12

2026-02-25T14:13

эксклюзив

россия

украина

кирилл буданов

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076036687_0:22:800:472_1920x0_80_0_0_36c0a9f530539f91e238fc3439736fb9.jpg

"Красные линии" по-будановскиБолее сотни эпизодов терактов, включая подрыв Крымского моста и атаки беспилотников на российские регионы, создание террористического сообщества, незаконное приобретение взрывных устройств и оружия – по таким статьям в РФ обвиняется Буданов.А теперь как соотносятся слова с делом. В октябре 2022 года начиненный взрывчаткой грузовик взорвался во время проезда по Крымскому мосту. В результате теракта были обрушены три пролета автомобильной части сооружения, возник пожар в вагонах-цистернах следовавшего по железнодорожной части состава.Тогда погибли 5 человек – водитель грузовика, которого скорее всего использовали "вслепую", а также водитель и пассажиры легкового авто, случайно оказавшиеся в эпицентре взрыва. Следствие обвинило в организации теракта Буданова."Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", - прокомментировал он год спустя новость о своем заочном аресте в РФ.Теперь террорист Буданов говорит совсем иначе. Нынешний глава Офиса президента Украины вдруг обнаружил себя человеколюбцем, который не перейдет грань и не будет убивать мирных жителей."Это страшное событие (война – ред.), которое уносит жизни тысяч людей, разрушает города и ломает судьбы. Но даже здесь должны существовать определенные границы, через которые нельзя переступать ни при каких обстоятельствах", - сказал он в свежем комментарии "РБК-Украина".По его словам, "красные линии" здесь – это прицельные обстрелы больниц и роддомов, удары по историческим и культурным объектам, а также убийство гражданских, особенно детей.Кажется, что еще немного и прольется слеза умиления, а бывший украинский террорист вдруг обернется толстовцем и заговорит о непротивлении злу.То есть отправить набитый взрывчаткой грузовик на гражданский объект с оживленным движением, где потенциальными жертвами могут стать обычные люди (так оно в конечном итоге и произошло) – это, видимо, не те границы, через которые не готов переступать Буданов.Идем дальше. Бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР), оказывается, против ударов по так называемым центрам принятия решений."Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", - сказал он.Упоминание Валдая было сделано не случайно. В ночь на 29 декабря прошлого года Украина предприняла целенаправленную попытку атаковать ударными беспилотниками резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Всего был уничтожен 91 дрон. Пострадавших и разрушений в результате теракта не было.Реплику Буданова про Валдай следует расценивать как циничное признание причастности Украины к этой атаке.Можно вспомнить и атаку двух БПЛА по Кремлю в мае 2023-го. Все это демонстрирует, что попытки дотянуться до российского руководства никогда не были табу для правящего на Украине режима.Напротив, украинские центры принятия решений после четырех лет СВО стоят целехонькие, а Зеленский и его присные спокойно совершают вояжи в прифронтовые города.Плохо скрытые мечтыПару недель назад свой вклад в формирование нового имиджа Буданова решило внести издание The Economist. В статье о переговорах с РФ говорилось, что глава Офиса президента якобы выступает за скорейшее подписание мирного соглашения.Отмечалось, что Буданов будто бы считает, что нужно ковать железо пока горячо и соглашаться на то, что есть, иначе потом будет хуже. В противовес ему в переговорной группе действуют лоббисты его предшественника Андрея Ермака, которые хотят продолжения войны.Все эти расклады – от лукавого. Можно вспомнить, например, высказывание Буданова в 2022-м о двух вариантах того, как СВО может завершиться для России:"Первый – разделение России на три и более части. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга (нынешний Калининград), принадлежащего Германии".Но послушайте, ответят апологеты "миротворца", это все поросло быльем, было давно и неправда, а вот сейчас он за мир во всем мире, за все хорошее против всего плохого и в подтверждение будут тыкать в его последние заявления.Что ж, можно воспользоваться тем же инструментом. Практически одновременно с широко разошедшимися цитатами про центры принятия решений от Буданова прозвучали и другие слова, почему-то оказавшиеся несколько в тени."Мир без ответственности — это пауза в боевых действиях, но точно не решение проблемы. Мир без последствий для агрессора – это его приглашение к повторению в разных уголках мира. И пример для всех авторитарных режимов. Первое направление – ответственность за агрессию. Агрессия – это первоначальное преступление, именно она запускает все последующие события. Если решение о войне против суверенного государства не имеет персональных последствий, все международные правила перестают работать, разрушается существующий мировой порядок. Второе направление – это компенсационный механизм. Война всегда имеет конкретную цену. Какие-либо юридические решения без финансового измерения не создают доверия, а без доверия не бывает стабильности. Поэтому на этом этапе крайне необходим переход от фиксации ущерба к реальным решениям относительно механизмов компенсации и запуска этих механизмов в работу", - сказал он 24 февраля.Если уместить будановское словоблудие в двух-трех словах, то речь идет про репарации для Украины и уголовные дела для российского руководства. Вот тебе и "мирный переговорщик".Ребрендинг Буданова явно служит отвлекающим маневром, ложной иллюзией "партии войны" и "партии мира" посреди Банковой, где в действительности поголовно мечтают лишь о полном поражении России и пролонгации своего нахождения у власти. Буданов, как видно выше, этого особо-то и не скрывает.Никуда не денутся и всевозможные теракты и диверсии, к которым теперь Буданов по должности вроде как отношения иметь не будет. А самого экс-главу ГУР будут подсовывать Кремлю как удобного и договороспособного собеседника, место которого не на нарах СИЗО за убийства россиян, а за переговорным столом.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о нынешнем главе Офиса президента - в материале издания Украина.ру Кирилл Буданов, биография.

https://ukraina.ru/20260225/ekonomika-ukrainy-i-voyna-duet-kieva-i-bryusselya-ustupchivost-mvf-i-sotsial-darvinizm-smelyanskogo-1076028297.html

россия

украина

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, кирилл буданов, крымский мост