Потерпев громкое поражение в США, Трамп грозит "ужасными вещами" другим странам, а Ирану - "плохим днём"

Президент США Дональд Трамп вступает в период политической турбулентности как на внешнем, так и на внутреннем контуре

20 февраля глава американского государства Дональд Трамп потерпел, наверно, самое серьёзное поражение за 13 месяцев второго срока правления: Верховный суд США постановил, что Трамп превысил полномочия при использовании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (позволяющего президенту регулировать импорт при чрезвычайных ситуациях, IEEPA), для введения глобальных "чрезвычайных" тарифов в отношении других стран, напомнив, что право вводить пошлины и налоги принадлежит Конгрессу, т.е. законодательной ветви власти.Таким образом, незаконными признаны импортные пошлины, введённые администрацией 47-го президента, которые были основой философии MAGA. Сделать Америку снова великой предполагалось в том числе посредством пошлин, добиваясь нужного курса от других стран. В апреле 2025 года Трамп, объявляя о введении торговых пошлин в отношении 180 государств и территорий, дал им 3 месяца на переговоры с США для заключения новых торговых соглашений. А теперь Трамп лишился своего ключевого оружия в противостоянии с партнёрами, с которыми у США отрицательный торговый баланс, а также против Китая, Канады и Мексики за то, что якобы не борются с поставками наркотиков на территорию Штатов.С 24 февраля, как следует из указания, полученного Таможенной службой США, пошлины, введённые на основании закона IEEPA, прекращают взимать, речь примерно об 1/4 от общего количества, но это самые жёсткие меры, при этом секторальные пошлины на сталь, алюминий и полупроводники остаются в силе из соображений национальной безопасности.Как рассказали источники телеканала CNN, в момент оглашения судебного вердикта президент находился в столовой Белого дома на завтраке с губернаторами. Получив записку с новостью, он пришёл в ярость, назвал решение Верховного суда позором, срочно прервал встречу и отправился в зал для брифингов."Я думаю, что люди, которые представляют иностранные интересы, как мне кажется, чрезмерно влияют на Верховный суд, будь то через страх, уважение или дружеские связи, я не знаю точно", - заявил Трамп.В этой истории американскому лидеру неприятно всё, не только сам факт вынесения такого вердикта, но и то, как это сделано. В нынешнем составе Верховного суда США 2/3 судей (6 человек) назначены президентами-республиканцами – 6 человек, 1/3 (3 человека)– президентами-демократами. Незаконными пошлины, введённые Трампом, признаны большинством в шесть голосов: к ставленникам демократов Барака Обамы (Соне Сотомайор и Елене Каган) и Джо Байдена (Кетанджи Брауну Джексону) присоединились трое "республиканских" судей, а именно председатель Верховного суда США Джон Робертс (работающий ещё со времён Джорджа Буша-старшего) и назначенные Трампом в первый срок правления Эми Кони Барретт и Нил Горсач. За сохранение пошлин высказались остальные трое "республиканских" судей: Кларенс Томас, Сэмюэль Алито и Бретт Кавано, назначенные Джорджем Бушем-старшим, Джорджем Бушем-младшим и Трампом соответственно.Судьи Верховного суда – это не законодатели, которые вынуждены переизбираться и думать об интересах партии в контексте выборов, проходящих в стране каждые 2 года (то президентские, то в Конгресс), они работают на своей должности пожизненно, руководствуясь только законодательными нормами, поэтому, к какой политической силе принадлежал президент, назначивших их, решающего значения не имеет. Но всё же известие, что ставленники республиканцев, а, тем более, 2 из 3 получивших этот пост благодаря Трампу выступили против него – это, безусловно, удар по имиджу нынешнего хозяина Белого дома. Причём история повторяется второй раз за 2 месяца: в конце декабря Суд так же в соотношении 6 на 3 голоса отклонили просьбу президента о введении Национальной гвардии в Чикаго и так же трое "республиканцев" были против него.Возвращаясь к пошлинам, для внутренней аудитории они преподносились как средство защиты отечественных производителей от "несправедливого" импорта, которое к тому же пополняет государственную казну и, соответственно, за счёт этих средств жизнь американцев станет лучше, как и обещал Трамп, возвращаясь ко власти. Фигурируют разные цифры, например, аналитические отчёты ведущих экономических институтов США, опубликованные сразу после решения Верховного суда, гласят, что от признанных незаконными пошлин в рамках IEEPA за период с февраля 2025 года по 20 февраля 2026-го в федеральный бюджет поступило от $160 млрд до $179 млрд. В свою очередь, таможенная статистика, представленная телеканалом CNBC, указывает, что с начала текущего года сборы составили $124 млрд, а это на 304% больше, чем за аналогичный период 2025-го.Трамп утверждал, что траты за повышение пошлин ложатся на плечи иностранных поставщиков, но выяснилось, что это не так. По заключению Федерального резервного банка Нью-Йорка, за первые 8 месяцев 2025 года зарубежные компании оплатили от суммы дополнительных сборов всего 6%, в ноябре их доля выросла до 14%, но всё равно остальные-то 86% оплатили импортёры."Более высокие цены на импорт заставили компании реорганизовать цепочки поставок. В целом американские фирмы и потребители продолжают нести основную часть экономического бремени высоких пошлин, введённых в 2025 году", - подчёркивают авторы отчёта.Авторами иска, по которому Верховный суд вынес решение относительно пошлин, выступил производитель игрушек Learning Resources, Inc. из Иллинойса, который закупает большую часть продукции в Китае. Председатель фирмы Рик Волденберг стал олицетворением сопротивления малого бизнеса торговой политике администрации 47-го президента.Раз пошлины незаконны, значит, можно получить компенсацию уже потраченных средств, подумали те, кто понёс убытки."Пора расплаты, Дональд. Каждый незаконно присвоенный доллар должен быть возвращён — с процентами!" - заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии в 2028 году.Вот только Верховный суд по этому поводу ничего не указал в своём заключении. Так что споры в нижестоящих судах могут быть затяжными и сложными, о чём предупреждал и судья Верховного суда Бретт Кавано, голосовавший против (кстати, назначенец Трампа). Представители администрации будут добиваться ограничения выплат или отсрочки, они уже выступили с предостережением, что массовые компенсации окажут негативное влияние на экономику США.Однако Трамп не был бы Трампом, если бы просто молча согласился с решением Верховного суда и не предпринял ничего, чтобы продолжить гнуть свою линию. Ровно с того же дня, когда прекращают действие незаконные пошлины, с 24 февраля, вступили в силу новые тарифы, введённые на основании Раздела 232 Закона о расширении торговли 1962 года, наделяющего президента более широкими полномочиями: вводить любые ограничения на импорт, включая квоты или пошлины, если выяснится, что такие операции угрожают национальной безопасности США. 20-го числа сразу после постановления суда Трамп подписал указ о 10%-ных пошлинах для устранения "серьёзного дефицита платёжного баланса" США, обозначив торговый дефицит в $1,2 трлн как угрозу экономической стабильности, а на следующий день объявил об увеличении ставки до 15% - максимального уровня, предусмотренного указанным законом. Новая мера носит глобальный характер и распространяется практически на все страны, хотя есть исключения, например, для Канады и Мексики благодаря соглашению USMCA, заменившему NAFTA, а также текстиль из стран Центральной Америки и Доминиканской Республики."Верховный суд Соединённых Штатов случайно и невольно предоставил мне как президенту Соединённых Штатов гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их нелепого, глупого и вызывающего международный раскол решения", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Важный нюанс – действие этих 15%-ных пошлин ограничено по времени 150 днями, а чтобы продлить их после 24 июля 2026 года, потребуется одобрение Конгресса.Трамп по этому поводу уже высказался: "Как президенту мне не нужно возвращаться в Конгресс, чтобы получать одобрение пошлин. Оно уже давным-давно было получено во многих формах! И его также только что вновь подтвердило нелепое и плохо составленное решение Верховного суда!"Не факт, что на протяжении всего оставшегося срока правления 47-й президент сможет полагаться на Конгресс, поэтому для него лучше сконцентрировать в собственных руках как можно больше власти. Однако систему сдержек и противовесов никто не отменял, о чём ему как раз напомнил Верховный суд США. Эта история продемонстрировала всему миру, что Трамп не всемогущ, и ограничивает его замашки Конституция США.Только это Трампа всё равно не останавливает. Он уже заявил, что, помимо импортных пошлин, отныне может использовать торговые лицензии, чтобы творить "ужасные вещи" с остальными государствами. Официальных постановлений насчёт лицензий нет, но одного только упоминания хватило, чтобы заставить торговых партнёров нервничать. По сути это платное разрешение, обеспечивающее доступ на американский рынок. По оценке экспертов, в основу применения этой меры может лечь Раздел 338 Закона о тарифах 1930 года, позволяющий вводить дополнительные ограничения против стран, дискриминирующих американские товары.Так или иначе любые предпринимаемые меры экономического характера относительно иностранных поставщиков будут расцениваться как ответная реакция на решение Верховного суда США, а оно напрямую ассоциируется с поражением Трампа. Рассчитывать, что скоро всё забудется, не стоит, поскольку близятся промежуточные выборы в Конгресс, а выборы в США – это всегда прежде всего про экономику и изменение уровня благосостояния избирателя. К тому же демократы точно не дадут забыть о крахе одного из ключевых постулатов президента-республиканца, им же на руку играют результаты последних опросов: 55% американцев считают, что из-за политики Трампа ситуация в США становится только хуже, для сравнения, в его первый срок правления таковых было 42%.Что в такой ситуации делать Трампу, тем более, экономика всегда была его самой сильной стороной? Как и всегда, постараться переключить внимание общественности на другую тему, желательно подальше от Соединённых Штатов. Конечно, Трампу хотелось бы сейчас похвастаться какой-либо громкой победой своей команды, но пока таковой нет, признаков готовности России и Украины заключить мирное соглашение высокопоставленные европейские и натовские чиновники, как рассказали агентству Bloomberg, сейчас не видят.Не получается по-хорошему, Трамп будет действовать по-плохому, он же провозгласил на церемонии инаугурации принцип "мир через силу", вот ему и следует. В преддверии очередного раунда переговоров представителей США и Ирана, назначенного на 26 февраля в Женеве, американский лидер призвал Исламскую республику заключить сделку, в противном случае пригрозив "плохим днём".Тегеран же предпочитает дипломатию и готов искать компромиссы, но в случае чего за себя постоит."Исламская республика Иран не ищет войны, но, если война будет стране навязана, она будет защищать себя всеми силами и преподаст врагам такой урок, который они не забудут никогда", - предостерёг министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.По информации газеты The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал распоряжение о преемственности власти в случае своей гибели, определив структуру политического и военного руководства и круг лиц, на которых ляжет ответственность за управление страной в условиях конфликта с США.Решение об авиаударах по Ирану Трамп примет в зависимости от доклада своего зятя Джареда Кушнера и спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа после переговоров в Женеве, пишет газета The Guardian.Читайте также: Неопределённость в тарифной политике США: "российский" шанс Трампа и последствия для Украины

