Неопределённость в тарифной политике США: "российский" шанс Трампа и последствия для Украины
Верховный суд США в своем решении от 20 февраля постановил, что президент Трамп не имеет права вводить односторонние пошлины почти для всех своих торговых партнёров.
Это решение может нарушить тарифную политику администрации Трампа и лишить Вашингтон главного инструмента борьбы с внешнеторговым дефицитом, а, заодно, воспрепятствовать возврату промышленных компаний в США.У американских и иностранных компаний пропадает стимул вкладываться в американскую промышленность, если дешевле произвести товар за пределами США и ввезти его на американский рынок по невысокому тарифу.Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в воскресенье, 22 февраля, что администрация Трампа намерена "соблюдать" торговые соглашения, подписанные с партнёрами США, несмотря на решение Верховного суда потому, что страны, которые уже заключили соглашения с США до вынесения решения в пятницу, "не рассчитывали" на такой поворот событий.Несмотря на решение Верховного суда, Трамп объявил, что вводит 10% мировой тариф; позже он повысил эту ставку до 15%. Новые тарифы вступят в силу во вторник и будут действовать в течение 150 дней, за исключением отраслей, которые будут изучаться отдельно.На фоне вновь возникшей неопределённости партнёры США заняли выжидательную позицию. В заявлении Еврокомиссии говорится, что она "требует полной ясности в отношении шагов, которые намерены предпринять США в связи с недавним решением Верховного суда" и, что данная ситуация не способствует обеспечению "справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной" трансатлантической торговли и вложений, как было согласовано в Совместном заявлении ЕС и США от августа 2025 года.В июле 2025 года ЕС и США достигли соглашения после того, как администрация Трампа ввела 30% пошлины на товары из 27 стран — членов ЕС. По его итогам ставка пошлины на экспорт из ЕС в США была снижена до 15%, но для ЕС соглашение осталось невыгодным.Брюссель согласился не только предоставить льготный таможенный режим для американских товаров, но и в ближайшие три года приобрести энергоносители из США на 750 млрд. дол. (прежде всего СПГ), а также вложить в американскую экономику 600 млрд. дол.Однако соглашение ещё не вступило в силу. По этому вопросу должен проголосовать Комитет Европарламента по международной торговле, но после решения Верховного Суда США появляется неопределённость и в Брюсселе может возникнуть соблазн отказаться от соглашения.Председатель комитета Европарламента по торговле в понедельник уже заявил, что он предложит приостановить законодательную работу по утверждению торгового соглашения между ЕС и США "до тех пор, пока мы не получим всестороннюю правовую оценку и чёткие обязательства со стороны США". Также поступают и остальные страны.Ранее в этом месяце США и Индия достигли предварительного соглашения по торговле, которое предусматривало снижение пошлин для Индии с 25 до 18%, а Индия брала обязательство снизить закупки российской нефти (что она, естественно, не сделала; часть закупок идёт через посредников) , отменить или снизить пошлины на все промышленные товары из США и ряд сельскохозяйственных продуктов. Последняя ставка в 15% ниже 18% и, казалось бы, должна удовлетворить Дели.Но ввиду неразберихи с тарифами в США, Дели получает возможность заново поставить вопрос о ещё более низких тарифах на свою продукцию, а, возможно и об их отмене. Учитывая новую ситуацию, Индия решила отложить официальную встречу и повременить с окончательным согласованием деталей двустороннего торгового соглашения.В субботу Министерство торговли Южной Кореи созвало экстренное совещание, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва в воскресенье призвал Трампа относиться ко всем странам одинаково. Ожидается, что в следующем месяце он приедет в Вашингтон на встречу с Трампом, для решения, в том числе, и торговых вопросов.В прошлом году Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Камбоджа подписали двусторонние торговые соглашения с администрацией Трампа, которые предусматривали снижение тарифов на экспорт в США по сравнению с первоначальным запредельным повышением, которое случилось вскоре после прихода Трампа к власти.Согласно этим соглашениям, ставка для Малайзии снизилась с 25% до 19%, для Камбоджи — с 49% до 19%, а для Вьетнама и Индонезии — до 20% и 19% соответственно. После объявления о введении 15% пошлины Грир сообщил, что импорт из Малайзии и Камбоджи, по-прежнему будет облагаться пошлиной в размере 19%, что выше нового универсального тарифа в 15%.Что касается украинского кризиса, то есть ненулевая вероятность, что Киев попытается в хаосе внешнеэкономической политики Вашингтона затеять пересмотр ресурсной сделки с США, чтобы улучшить её и сделать более выгодной для себя. Нынешний её вариант мало того, что оставляет в распоряжении Киева незначительные суммы от прибыли, так ещё и не даёт никакой возможности воровать с неё под видом бюджетных отчислений.Из распоряжения кабмина киевского режима о деталях реализации ресурсной сделки от 16 февраля стало известно, что Украина сможет получать всего порядка 2% прибыли от ресурсной сделки. Порядка 50% этих средств, минуя Верховную Раду, будет автоматически изыматься и повторно вкладываться в новые проекты. Т.е., Киев не сможет их тратить на бюджетные статьи по разным программам материальной помощи населению. Фактически, США будут сами распоряжаться доходами от использования украинских природных ресурсов.Киевские эксперты, которые в курсе юридических тонкостей сделки, считают, что дискриминационный для Украины порядок распределения средств кабмин мог бы легко отменить или переписать, но только, пока нет вложений со стороны США.А их пока нет и сам правовой прецедент отмены Верховным судом США решений Трампа во внешнеэкономической области может подтолкнуть Киев к оспариванию либо к саботажу абсолютно невыгодных условий сделки.Трамп, конечно же, будет бороться за восстановление своих полномочий во внешнеторговой области. Однако, есть высокая вероятность, что ситуация неопределённости, когда Трамп повышает тарифы, а судебные инстанции их отменяют, продлится до осенних промежуточных выборов в Конгресс и, в конечном счёте, разрешиться в ту или иную сторону уже по их итогам.В складывающейся для Трампа ситуации у гипотетического "плана Дмитриева", т.е. совокупность предложений российской стороны по совместным с США экономическим проектам, в том числе, и ресурсным, появляются новые варианты.Если Трамп не сможет отстоять в полном объёме введённые им тарифы на иностранный импорт, то, возможно, станет более восприимчивым к предложениям России, которые реально могут быть выгодными американской экономике. А среди них, доступ к ресурсам Арктики и Крайнего Севера – в том числе к сделкам по продаже арктических нефти и газа.Скоро довыборы в Конгресс, а у президента США, как лидера республиканцев, по большому счёту нет крупных достижений.Последнее слово за американской стороной. В интересах США развести по двум разным направлениям диалог с Россией по украинскому кризису и собственно российско-американские отношения, чтобы первое не препятствовало второму.
Виктор Пироженко
Виктор Пироженко
Виктор Пироженко
Это решение может нарушить тарифную политику администрации Трампа и лишить Вашингтон главного инструмента борьбы с внешнеторговым дефицитом, а, заодно, воспрепятствовать возврату промышленных компаний в США.
У американских и иностранных компаний пропадает стимул вкладываться в американскую промышленность, если дешевле произвести товар за пределами США и ввезти его на американский рынок по невысокому тарифу.
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в воскресенье, 22 февраля, что администрация Трампа намерена "соблюдать" торговые соглашения, подписанные с партнёрами США, несмотря на решение Верховного суда потому, что страны, которые уже заключили соглашения с США до вынесения решения в пятницу, "не рассчитывали" на такой поворот событий.
Несмотря на решение Верховного суда, Трамп объявил, что вводит 10% мировой тариф; позже он повысил эту ставку до 15%. Новые тарифы вступят в силу во вторник и будут действовать в течение 150 дней, за исключением отраслей, которые будут изучаться отдельно.
На фоне вновь возникшей неопределённости партнёры США заняли выжидательную позицию. В заявлении Еврокомиссии говорится, что она "требует полной ясности в отношении шагов, которые намерены предпринять США в связи с недавним решением Верховного суда" и, что данная ситуация не способствует обеспечению "справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной" трансатлантической торговли и вложений, как было согласовано в Совместном заявлении ЕС и США от августа 2025 года.
В июле 2025 года ЕС и США достигли соглашения после того, как администрация Трампа ввела 30% пошлины на товары из 27 стран — членов ЕС. По его итогам ставка пошлины на экспорт из ЕС в США была снижена до 15%, но для ЕС соглашение осталось невыгодным.
Брюссель согласился не только предоставить льготный таможенный режим для американских товаров, но и в ближайшие три года приобрести энергоносители из США на 750 млрд. дол. (прежде всего СПГ), а также вложить в американскую экономику 600 млрд. дол.
Однако соглашение ещё не вступило в силу. По этому вопросу должен проголосовать Комитет Европарламента по международной торговле, но после решения Верховного Суда США появляется неопределённость и в Брюсселе может возникнуть соблазн отказаться от соглашения.
Председатель комитета Европарламента по торговле в понедельник уже заявил, что он предложит приостановить законодательную работу по утверждению торгового соглашения между ЕС и США "до тех пор, пока мы не получим всестороннюю правовую оценку и чёткие обязательства со стороны США". Также поступают и остальные страны.
Ранее в этом месяце США и Индия достигли предварительного соглашения по торговле, которое предусматривало снижение пошлин для Индии с 25 до 18%, а Индия брала обязательство снизить закупки российской нефти (что она, естественно, не сделала; часть закупок идёт через посредников) , отменить или снизить пошлины на все промышленные товары из США и ряд сельскохозяйственных продуктов. Последняя ставка в 15% ниже 18% и, казалось бы, должна удовлетворить Дели.
Но ввиду неразберихи с тарифами в США, Дели получает возможность заново поставить вопрос о ещё более низких тарифах на свою продукцию, а, возможно и об их отмене. Учитывая новую ситуацию, Индия решила отложить официальную встречу и повременить с окончательным согласованием деталей двустороннего торгового соглашения.
В субботу Министерство торговли Южной Кореи созвало экстренное совещание, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва в воскресенье призвал Трампа относиться ко всем странам одинаково. Ожидается, что в следующем месяце он приедет в Вашингтон на встречу с Трампом, для решения, в том числе, и торговых вопросов.
В прошлом году Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Камбоджа подписали двусторонние торговые соглашения с администрацией Трампа, которые предусматривали снижение тарифов на экспорт в США по сравнению с первоначальным запредельным повышением, которое случилось вскоре после прихода Трампа к власти.
Согласно этим соглашениям, ставка для Малайзии снизилась с 25% до 19%, для Камбоджи — с 49% до 19%, а для Вьетнама и Индонезии — до 20% и 19% соответственно. После объявления о введении 15% пошлины Грир сообщил, что импорт из Малайзии и Камбоджи, по-прежнему будет облагаться пошлиной в размере 19%, что выше нового универсального тарифа в 15%.
Что касается украинского кризиса, то есть ненулевая вероятность, что Киев попытается в хаосе внешнеэкономической политики Вашингтона затеять пересмотр ресурсной сделки с США, чтобы улучшить её и сделать более выгодной для себя. Нынешний её вариант мало того, что оставляет в распоряжении Киева незначительные суммы от прибыли, так ещё и не даёт никакой возможности воровать с неё под видом бюджетных отчислений.
Из распоряжения кабмина киевского режима о деталях реализации ресурсной сделки от 16 февраля стало известно, что Украина сможет получать всего порядка 2% прибыли от ресурсной сделки. Порядка 50% этих средств, минуя Верховную Раду, будет автоматически изыматься и повторно вкладываться в новые проекты. Т.е., Киев не сможет их тратить на бюджетные статьи по разным программам материальной помощи населению. Фактически, США будут сами распоряжаться доходами от использования украинских природных ресурсов.
Киевские эксперты, которые в курсе юридических тонкостей сделки, считают, что дискриминационный для Украины порядок распределения средств кабмин мог бы легко отменить или переписать, но только, пока нет вложений со стороны США.
А их пока нет и сам правовой прецедент отмены Верховным судом США решений Трампа во внешнеэкономической области может подтолкнуть Киев к оспариванию либо к саботажу абсолютно невыгодных условий сделки.
Трамп, конечно же, будет бороться за восстановление своих полномочий во внешнеторговой области. Однако, есть высокая вероятность, что ситуация неопределённости, когда Трамп повышает тарифы, а судебные инстанции их отменяют, продлится до осенних промежуточных выборов в Конгресс и, в конечном счёте, разрешиться в ту или иную сторону уже по их итогам.
В складывающейся для Трампа ситуации у гипотетического "плана Дмитриева", т.е. совокупность предложений российской стороны по совместным с США экономическим проектам, в том числе, и ресурсным, появляются новые варианты.
Если Трамп не сможет отстоять в полном объёме введённые им тарифы на иностранный импорт, то, возможно, станет более восприимчивым к предложениям России, которые реально могут быть выгодными американской экономике. А среди них, доступ к ресурсам Арктики и Крайнего Севера – в том числе к сделкам по продаже арктических нефти и газа.
Скоро довыборы в Конгресс, а у президента США, как лидера республиканцев, по большому счёту нет крупных достижений.
Последнее слово за американской стороной. В интересах США развести по двум разным направлениям диалог с Россией по украинскому кризису и собственно российско-американские отношения, чтобы первое не препятствовало второму.