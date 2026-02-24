https://ukraina.ru/20260224/neopredelnnost-v-tarifnoy-politike-ssha-rossiyskiy-shans-trampa-i-posledstviya-dlya-ukrainy-1075983434.html

Неопределённость в тарифной политике США: "российский" шанс Трампа и последствия для Украины

Неопределённость в тарифной политике США: "российский" шанс Трампа и последствия для Украины - 24.02.2026 Украина.ру

Неопределённость в тарифной политике США: "российский" шанс Трампа и последствия для Украины

Верховный суд США в своем решении от 20 февраля постановил, что президент Трамп не имеет права вводить односторонние пошлины почти для всех своих торговых партнёров.

2026-02-24T06:30

2026-02-24T06:30

2026-02-24T06:37

сша

индия

киев

дональд трамп

верховный суд

ес

еврокомиссия

кирилл дмитриев

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074337107_0:160:1024:736_1920x0_80_0_0_dad982eb9f018350c00aa775f6c41eb5.png

Это решение может нарушить тарифную политику администрации Трампа и лишить Вашингтон главного инструмента борьбы с внешнеторговым дефицитом, а, заодно, воспрепятствовать возврату промышленных компаний в США.У американских и иностранных компаний пропадает стимул вкладываться в американскую промышленность, если дешевле произвести товар за пределами США и ввезти его на американский рынок по невысокому тарифу.Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в воскресенье, 22 февраля, что администрация Трампа намерена "соблюдать" торговые соглашения, подписанные с партнёрами США, несмотря на решение Верховного суда потому, что страны, которые уже заключили соглашения с США до вынесения решения в пятницу, "не рассчитывали" на такой поворот событий.Несмотря на решение Верховного суда, Трамп объявил, что вводит 10% мировой тариф; позже он повысил эту ставку до 15%. Новые тарифы вступят в силу во вторник и будут действовать в течение 150 дней, за исключением отраслей, которые будут изучаться отдельно.На фоне вновь возникшей неопределённости партнёры США заняли выжидательную позицию. В заявлении Еврокомиссии говорится, что она "требует полной ясности в отношении шагов, которые намерены предпринять США в связи с недавним решением Верховного суда" и, что данная ситуация не способствует обеспечению "справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной" трансатлантической торговли и вложений, как было согласовано в Совместном заявлении ЕС и США от августа 2025 года.В июле 2025 года ЕС и США достигли соглашения после того, как администрация Трампа ввела 30% пошлины на товары из 27 стран — членов ЕС. По его итогам ставка пошлины на экспорт из ЕС в США была снижена до 15%, но для ЕС соглашение осталось невыгодным.Брюссель согласился не только предоставить льготный таможенный режим для американских товаров, но и в ближайшие три года приобрести энергоносители из США на 750 млрд. дол. (прежде всего СПГ), а также вложить в американскую экономику 600 млрд. дол.Однако соглашение ещё не вступило в силу. По этому вопросу должен проголосовать Комитет Европарламента по международной торговле, но после решения Верховного Суда США появляется неопределённость и в Брюсселе может возникнуть соблазн отказаться от соглашения.Председатель комитета Европарламента по торговле в понедельник уже заявил, что он предложит приостановить законодательную работу по утверждению торгового соглашения между ЕС и США "до тех пор, пока мы не получим всестороннюю правовую оценку и чёткие обязательства со стороны США". Также поступают и остальные страны.Ранее в этом месяце США и Индия достигли предварительного соглашения по торговле, которое предусматривало снижение пошлин для Индии с 25 до 18%, а Индия брала обязательство снизить закупки российской нефти (что она, естественно, не сделала; часть закупок идёт через посредников) , отменить или снизить пошлины на все промышленные товары из США и ряд сельскохозяйственных продуктов. Последняя ставка в 15% ниже 18% и, казалось бы, должна удовлетворить Дели.Но ввиду неразберихи с тарифами в США, Дели получает возможность заново поставить вопрос о ещё более низких тарифах на свою продукцию, а, возможно и об их отмене. Учитывая новую ситуацию, Индия решила отложить официальную встречу и повременить с окончательным согласованием деталей двустороннего торгового соглашения.В субботу Министерство торговли Южной Кореи созвало экстренное совещание, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва в воскресенье призвал Трампа относиться ко всем странам одинаково. Ожидается, что в следующем месяце он приедет в Вашингтон на встречу с Трампом, для решения, в том числе, и торговых вопросов.В прошлом году Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Камбоджа подписали двусторонние торговые соглашения с администрацией Трампа, которые предусматривали снижение тарифов на экспорт в США по сравнению с первоначальным запредельным повышением, которое случилось вскоре после прихода Трампа к власти.Согласно этим соглашениям, ставка для Малайзии снизилась с 25% до 19%, для Камбоджи — с 49% до 19%, а для Вьетнама и Индонезии — до 20% и 19% соответственно. После объявления о введении 15% пошлины Грир сообщил, что импорт из Малайзии и Камбоджи, по-прежнему будет облагаться пошлиной в размере 19%, что выше нового универсального тарифа в 15%.Что касается украинского кризиса, то есть ненулевая вероятность, что Киев попытается в хаосе внешнеэкономической политики Вашингтона затеять пересмотр ресурсной сделки с США, чтобы улучшить её и сделать более выгодной для себя. Нынешний её вариант мало того, что оставляет в распоряжении Киева незначительные суммы от прибыли, так ещё и не даёт никакой возможности воровать с неё под видом бюджетных отчислений.Из распоряжения кабмина киевского режима о деталях реализации ресурсной сделки от 16 февраля стало известно, что Украина сможет получать всего порядка 2% прибыли от ресурсной сделки. Порядка 50% этих средств, минуя Верховную Раду, будет автоматически изыматься и повторно вкладываться в новые проекты. Т.е., Киев не сможет их тратить на бюджетные статьи по разным программам материальной помощи населению. Фактически, США будут сами распоряжаться доходами от использования украинских природных ресурсов.Киевские эксперты, которые в курсе юридических тонкостей сделки, считают, что дискриминационный для Украины порядок распределения средств кабмин мог бы легко отменить или переписать, но только, пока нет вложений со стороны США.А их пока нет и сам правовой прецедент отмены Верховным судом США решений Трампа во внешнеэкономической области может подтолкнуть Киев к оспариванию либо к саботажу абсолютно невыгодных условий сделки.Трамп, конечно же, будет бороться за восстановление своих полномочий во внешнеторговой области. Однако, есть высокая вероятность, что ситуация неопределённости, когда Трамп повышает тарифы, а судебные инстанции их отменяют, продлится до осенних промежуточных выборов в Конгресс и, в конечном счёте, разрешиться в ту или иную сторону уже по их итогам.В складывающейся для Трампа ситуации у гипотетического "плана Дмитриева", т.е. совокупность предложений российской стороны по совместным с США экономическим проектам, в том числе, и ресурсным, появляются новые варианты.Если Трамп не сможет отстоять в полном объёме введённые им тарифы на иностранный импорт, то, возможно, станет более восприимчивым к предложениям России, которые реально могут быть выгодными американской экономике. А среди них, доступ к ресурсам Арктики и Крайнего Севера – в том числе к сделкам по продаже арктических нефти и газа.Скоро довыборы в Конгресс, а у президента США, как лидера республиканцев, по большому счёту нет крупных достижений.Последнее слово за американской стороной. В интересах США развести по двум разным направлениям диалог с Россией по украинскому кризису и собственно российско-американские отношения, чтобы первое не препятствовало второму.

сша

индия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

сша, индия, киев, дональд трамп, верховный суд, ес, еврокомиссия, кирилл дмитриев, мнения