"Остановка войны может привести к политической или даже физической гибели Зеленского" — аналитик

"Остановка войны может привести к политической или даже физической гибели Зеленского" — аналитик - 24.02.2026 Украина.ру

"Остановка войны может привести к политической или даже физической гибели Зеленского" — аналитик

Сейчас спецоперация достигла такого уровня, когда ВСУ не могут ничего противопоставить российской армии. К концу 2026 года у ВС РФ есть все шансы выйти к Днепру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

По словам аналитика, сейчас СВО уже вышла на тот уровень, когда ВСУ не могут ничего противопоставить российской группировке, наступающей по всем направлениям. Поэтому, уверен эксперт, к концу 2026 года у российской армии есть все шансы выйти к Днепру. "А говорить о том, что переговоры дадут какую-то позитивную динамику, я бы воздержался. Я не вижу, чтобы стороны в этом были заинтересованы. Точнее, заинтересован только [президент США Дональд] Трамп, а мы и киевский режим - нет", — заявил Сорокин.По мнению эксперта, остановка войны может привести "к политической и даже физической гибели" Владимира Зеленского. "Для России остановка боевых действий означает, что она не достигла демилитаризации и денацификации. У власти останется тот же нацистский режим. ВПК и энергетика Украины будет восстановлена", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.О заблуждениях и "городских легендах", связанных с БПЛА, а также о правилах, соблюдение которых помогает бойцу выжить в современном конфликте — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Тихий": Когда речь идет о дронах-камикадзе, глупые стереотипы могут стоить вам жизни" на сайте Украина.ру.

