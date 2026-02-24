https://ukraina.ru/20260224/ostanovka-voyny-mozhet-privesti-k-politicheskoy-ili-dazhe-fizicheskoy-gibeli-zelenskogo--analitik-1075978258.html
"Остановка войны может привести к политической или даже физической гибели Зеленского" — аналитик
"Остановка войны может привести к политической или даже физической гибели Зеленского" — аналитик - 24.02.2026 Украина.ру
"Остановка войны может привести к политической или даже физической гибели Зеленского" — аналитик
Сейчас спецоперация достигла такого уровня, когда ВСУ не могут ничего противопоставить российской армии. К концу 2026 года у ВС РФ есть все шансы выйти к Днепру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2026-02-24T06:00
2026-02-24T06:00
2026-02-24T06:00
новости
россия
днепр
сша
трамп и зеленский
дональд трамп
украина.ру
вооруженные силы украины
наступление вс рф
наступление россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064543445_0:141:1072:744_1920x0_80_0_0_f046832fe4aeaa321bbe2fc779fb9de7.jpg
По словам аналитика, сейчас СВО уже вышла на тот уровень, когда ВСУ не могут ничего противопоставить российской группировке, наступающей по всем направлениям. Поэтому, уверен эксперт, к концу 2026 года у российской армии есть все шансы выйти к Днепру. "А говорить о том, что переговоры дадут какую-то позитивную динамику, я бы воздержался. Я не вижу, чтобы стороны в этом были заинтересованы. Точнее, заинтересован только [президент США Дональд] Трамп, а мы и киевский режим - нет", — заявил Сорокин.По мнению эксперта, остановка войны может привести "к политической и даже физической гибели" Владимира Зеленского. "Для России остановка боевых действий означает, что она не достигла демилитаризации и денацификации. У власти останется тот же нацистский режим. ВПК и энергетика Украины будет восстановлена", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.О заблуждениях и "городских легендах", связанных с БПЛА, а также о правилах, соблюдение которых помогает бойцу выжить в современном конфликте — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Тихий": Когда речь идет о дронах-камикадзе, глупые стереотипы могут стоить вам жизни" на сайте Украина.ру.
россия
днепр
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064543445_0:125:1073:929_1920x0_80_0_0_8f7ea47b7c6a265a618743c4a4e93b97.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днепр, сша, трамп и зеленский, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, наступление вс рф, наступление россии, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, завершение сво, новости россии, новости украины
Новости, Россия, Днепр, США, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, наступление ВС РФ, наступление России, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, завершение СВО, новости России, Новости Украины
"Остановка войны может привести к политической или даже физической гибели Зеленского" — аналитик
Сейчас спецоперация достигла такого уровня, когда ВСУ не могут ничего противопоставить российской армии. К концу 2026 года у ВС РФ есть все шансы выйти к Днепру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По словам аналитика, сейчас СВО уже вышла на тот уровень, когда ВСУ не могут ничего противопоставить российской группировке, наступающей по всем направлениям.
"Если бы сейчас у власти в США был [бывший президент Джо] Байден, киевский режим еще мог бы уговорить его на обмен тактическими ядерными ударами с Россией. Но Трамп на это никогда не пойдет", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Поэтому, уверен эксперт, к концу 2026 года у российской армии есть все шансы выйти к Днепру. "А говорить о том, что переговоры дадут какую-то позитивную динамику, я бы воздержался. Я не вижу, чтобы стороны в этом были заинтересованы. Точнее, заинтересован только [президент США Дональд] Трамп, а мы и киевский режим - нет", — заявил Сорокин.
По мнению эксперта, остановка войны может привести "к политической и даже физической гибели" Владимира Зеленского. "Для России остановка боевых действий означает, что она не достигла демилитаризации и денацификации. У власти останется тот же нацистский режим. ВПК и энергетика Украины будет восстановлена", — подытожил собеседник издания.
О заблуждениях и "городских легендах", связанных с БПЛА, а также о правилах, соблюдение которых помогает бойцу выжить в современном конфликте — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Тихий": Когда речь идет о дронах-камикадзе, глупые стереотипы могут стоить вам жизни" на сайте Украина.ру.