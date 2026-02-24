https://ukraina.ru/20260224/donald-tramp-i-grazhdanskaya-voyna-v-ssha-1075983787.html

Дональд Трамп и гражданская война в США

В связи с провалами внешней и внутренней политики Дональда Трампа некоторые коллеги пришли к выводу, что президент США может рассчитывать на сохранение контроля над конгрессом после промежуточных выборов (ноябрь текущего года) только в случае проведения успешной военной акции против Ирана.

То есть, войну в Персидском заливе необходимо не только начать, но и завершить убедительной победой в период с марта по сентябрь (семь месяцев). Вроде бы времени достаточно, но в 1999 году США понадобилось три месяца, чтобы сломить при помощи воздушных ударов сопротивление несравнимо более слабой, к тому же находившейся в международной изоляции, Югославии.Прошлогодняя репетиция войны с Ираном показала, что Тегеран обладает достаточным потенциалом для того, чтобы доставить агрессору массу неприятностей. Конечно, сейчас США собрали в регионе мощнейшую группировку, но и Иран в прошлый раз не выложил все козыри на стол, а за время прошедшее с предыдущего нападения провёл работу над ошибками. Учитывая, что Вашингтон не перебросил в регион достаточное количество сухопутных войск, можно предположить, что наземная операция им не рассматривается. Иран хотят победить не как Ирак (при помощи наземного вторжения), а как Югославию: бомбардировки + санкции + пятая колонна и, в результате, цветной переворот.Трудно сказать, насколько реалистичны планы США. Источники в окружении Трампа утверждают, что он рассчитывал испугать Иран военными приготовлениями и склонить его к капитуляции без войны, а теперь не знает, что делать. Но это вполне может быть дезинформация, призванная усыпить внимание иранских властей накануне подготовленного США удара. Теоретически, собранная на Ближнем Востоке армада кораблей и самолётов может нанести значительный урон иранской военной и экономической инфраструктуре и вызвать серьёзный внутриполитический кризис. Но с тем же успехом, американская военная акция может сплоить народ Ирана вокруг власти для отпора агрессору.Также неясно насколько надёжно ПВО/ПРО авианосных соединений и баз США, а также насколько смогли Израиль и США укрепить ПВО/ПРО еврейского государства, откровенно провалившееся во время прошлогоднего конфликта. В целом, только начав конфликт можно определить, насколько серьёзны шансы США на бырую победу и есть ли они (шансы на победу) в принципе. Поэтому практически все наблюдатели уверены, что конфликт начнётся – слишком много стороны уже поставили на кон. Тем более, что в США противники Трампа, не желая дать ему возможность соскочить с военной темы, развернули информационную кампанию под лозунгом "Трамп всегда отступает", напоминая, что во время своего прошлого президентского срока Трамп не сумел запугать военными приготовлениями Ким Чен Ына, а нынче пшиком завершились его посягательства на Гренландию и Канаду, госсекретарь Рубио так и не стал президентом Кубы, из Венесуэлы вместо нефти вывезли только Мадуро с женой, а жёсткие антимигрантские меры привели только к росту напряжённости в американском обществе и открытому противостоянию нескольких губернаторов и Иммиграционной службы США (ICE), агенты которой обвиняются общественностью в убийствах граждан США, не имеющих никакого отношения к незаконным мигрантам.Трампа загнали в узкий коридор и гонят его на военную авантюру, не давая уйти за флажки. Оппоненты президента США рассчитывают на то, что не только быстрый провал, но даже победа, если она будет неочевидной и достигнутой с опозданием, приведёт республиканцев к провалу на промежуточных выборах и позволит демократам окончательно похоронить трампизм на президентских выборах 2028 года.В связи с этим частью экспертов высказывается мнение, что трамписты могут пойти на развязывание гражданской войны в США с тем, чтобы сохранить власть в своих руках. Совсем недавно предполагалось, что гражданскую войну по этой же причине могут развязать демократы. Как правило их отказ идти до конца и выходить на силовое противостояние с трампистами в 2023-24 годах объясняют тем, что пожилые Байден и Харис оказались недостаточно харизматичными, чтобы стать лидерами силового удержания власти.Но проблема здесь не только в харизматичности. Дело в том, что американцы традиционно бережно относятся к своей государственности. Гражданская же война наносит государству существенный ущерб и даже может привести к его ликвидации. Поэтому в США больше всего шансов проиграть гражданскую войну у того, кого можно будет обвинить в её развязывании. Собственно такой подход свойственен не только американцам. Не случайно и старые большевики прошлого, и неокоммунисты нынешнего дня, "позабыли" лозунг "превратим империалистическую войну в гражданскую" и обвиняют в развязывании гражданской войны исключительно своих белых оппонентов.Как тяжело начать гражданскую войну в США и не оказаться её жертвой хорошо видно по американской гражданской войне 1861-65 годов. Тогда у федерального правительства президента Линкольна не было достаточных оснований для применения силы в отношении штатов, объявивших о сецессии и провозгласивших создание Конфедеративных Штатов Америки. При этом гражданская война была вашингтонскому федеральному центру нужна. Северу нужен был ресурс Юга для того, чтобы совершить экономический рывок и стать вровень с великими европейскими державами как в экономике, так и в политике. "Реконструкция" Юга, объявленная янки сразу после победы над дикси была нужна прежде всего для интеграции Юга в промышленное производства Севера (до этого его торговые связи были ориентированы преимущественно на Европу). Даже негров "освободили" (при том, что полного равноправия они достигли только к концу 1960-х годов, то есть через сто лет) с целью получить массу дешёвых рабочих рук для промышленных предприятий Севера.Конституционным путём достичь необходимых изменений северные штаты не могли. Но и просто развязать войну против мирно отделившихся штатов Конфедерации было чревато отказом большинства населения от поддержки федерального правительства, начавшего войну против американцев и попирающего права штатов. Убеждённых аболиционистов, как и убеждённых рабовладельцев в США было очень мало – основная масса готова была поддержать тех, чьё дело она сочла бы правым (или никого не поддерживать). Как первое, так и второе было чревато поражением команды Авраама Линкольна.Федеральному правительству был нужен Перл-Харбор (до которого было ещё 80 лет), чтобы обвинить "рабовладельцев" в развязывании гражданской войны и получить поддержку большей части граждан США. Поэтому была организована провокация с фортом Самтер в Южной Каролине, откуда федеральное правительство после отделения штата отказалось вывести гарнизон, которому постоянно демонстративно пыталось посылать подкрепления и даже отправило целую эскадру для разблокирования форта. Не желая попасть между двух огней (с эскадры и с форта) руководители Южной Каролины, равно как и всей Конфедерации, решили принудить форт к капитуляции обстрелом, что и было сделано.Характерно, что федеральная эскадра, стоявшая на внешнем рейде Чарльтона помощь форту не оказала, а просто ушла восвояси. Зато Линкольн радостно объявил все южные штаты в состоянии мятежа и начал набор добровольцев в армию. Население и конгресс его поддержали именно потому, что формально первый выстрел гражданской войны сделали южане.Так вот гражданская война для Трампа тоже не идеальный выход из положения. Для того, чтобы иметь шанс на победу в ней, ему необходимо чтобы первый выстрел сделали его оппоненты, а тем спешить некуда: трамписты теряют поддержку избирателей, и демократы могут рассчитывать на легитимную победу над ними на ближайших (промежуточных) выборах, а затем и на президентских. Ситуация примерно, как с Ираном – победа даст решающий перевес, но для того, чтобы одержать победу надо развязать войну, а тот, кто в глазах американцев будет повинен в развязывании гражданской войны, резко уменьшит свои шансы на победу.Дилемма, однако. Решится ли "всегда уступающий" Трамп не уступить и где: на Ближнем Востоке или во внутренней политике? Скоро узнаем.

