"Пытаются что-то рыть и копать": Сорокин о провале обороны ВСУ на Запорожском направлении - 24.02.2026
"Пытаются что-то рыть и копать": Сорокин о провале обороны ВСУ на Запорожском направлении
"Пытаются что-то рыть и копать": Сорокин о провале обороны ВСУ на Запорожском направлении
За линией "Терноватое-Зализничное" у ВСУ нет подготовленной обороны — серьезных укрепрайонов на Конке нет. Хаотичные попытки оборудовать позиции бессмысленны на фоне полного господства России в воздухе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2026-02-24T05:40
2026-02-24T05:40
Развивая тему обороны противника, эксперт указал на отсутствие укрепрайонов на реке Конка. "В какой степени оборудованы их оборонительные рубежи на Конке? Да, любая река — это неплохо. Но на противоположном ее берегу нужны мощные укрепрайоны, которые бы сшибали наступающие порядки", — заявил Сорокин.Он констатировал, что Украина не успела подготовиться. "Где эти укрепрайоны на Конке? Их нет, потому что Украина не предполагала, что мы зайдем так далеко", — пояснил аналитик.По словам Сорокина, попытки противника укрепиться хаотичны. "Да, они сейчас хаотически пытаются что-то копать и рыть. Натягивают колючую проволоку. Но все это бессмысленно, потому что удары идут сразу по нескольким направлениям, причем по противоположным", — рассказал он."Невозможно прорвать оборону с востока — бьем с севера. Это уже неоднократно было показано", — добавил эксперт."Давайте еще не забывать, что у нас полное господство в воздухе и малом воздухе. Украинцы сами признают, что у нас преимущество по всем видам БПЛА: дроны-камикадзе, дроны-перехватчики, дроны-разведчики, крупные системы", — подчеркнул Сорокин.Мелкие "порезы", которые наносят ВСУ в Запорожской области, не входят ни в какое сравнения с порезами, которые им наносят ВС России по всей линии соприкосновения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Перенджиева: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы на сайте Украина.ру.
"Пытаются что-то рыть и копать": Сорокин о провале обороны ВСУ на Запорожском направлении

05:40 24.02.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
За линией "Терноватое-Зализничное" у ВСУ нет подготовленной обороны — серьезных укрепрайонов на Конке нет. Хаотичные попытки оборудовать позиции бессмысленны на фоне полного господства России в воздухе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Развивая тему обороны противника, эксперт указал на отсутствие укрепрайонов на реке Конка. "В какой степени оборудованы их оборонительные рубежи на Конке? Да, любая река — это неплохо. Но на противоположном ее берегу нужны мощные укрепрайоны, которые бы сшибали наступающие порядки", — заявил Сорокин.
Он констатировал, что Украина не успела подготовиться. "Где эти укрепрайоны на Конке? Их нет, потому что Украина не предполагала, что мы зайдем так далеко", — пояснил аналитик.
По словам Сорокина, попытки противника укрепиться хаотичны. "Да, они сейчас хаотически пытаются что-то копать и рыть. Натягивают колючую проволоку. Но все это бессмысленно, потому что удары идут сразу по нескольким направлениям, причем по противоположным", — рассказал он.
"Невозможно прорвать оборону с востока — бьем с севера. Это уже неоднократно было показано", — добавил эксперт.
"Давайте еще не забывать, что у нас полное господство в воздухе и малом воздухе. Украинцы сами признают, что у нас преимущество по всем видам БПЛА: дроны-камикадзе, дроны-перехватчики, дроны-разведчики, крупные системы", — подчеркнул Сорокин.
Мелкие "порезы", которые наносят ВСУ в Запорожской области, не входят ни в какое сравнения с порезами, которые им наносят ВС России по всей линии соприкосновения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Александра Перенджиева: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы на сайте Украина.ру.
