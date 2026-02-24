https://ukraina.ru/20260224/pytayutsya-chto-to-ryt-i-kopat-sorokin-o-provale-oborony-vsu-na-zaporozhskom-napravlenii-1075976620.html

"Пытаются что-то рыть и копать": Сорокин о провале обороны ВСУ на Запорожском направлении

"Пытаются что-то рыть и копать": Сорокин о провале обороны ВСУ на Запорожском направлении - 24.02.2026 Украина.ру

"Пытаются что-то рыть и копать": Сорокин о провале обороны ВСУ на Запорожском направлении

За линией "Терноватое-Зализничное" у ВСУ нет подготовленной обороны — серьезных укрепрайонов на Конке нет. Хаотичные попытки оборудовать позиции бессмысленны на фоне полного господства России в воздухе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2026-02-24T05:40

2026-02-24T05:40

2026-02-24T05:40

россия

украина

запорожская область

всу

потери всу

разгром всу

крах всу

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906989_0:11:1080:619_1920x0_80_0_0_0e057a33c3d7d4864b6e5e2faf6551cb.jpg

Развивая тему обороны противника, эксперт указал на отсутствие укрепрайонов на реке Конка. "В какой степени оборудованы их оборонительные рубежи на Конке? Да, любая река — это неплохо. Но на противоположном ее берегу нужны мощные укрепрайоны, которые бы сшибали наступающие порядки", — заявил Сорокин.Он констатировал, что Украина не успела подготовиться. "Где эти укрепрайоны на Конке? Их нет, потому что Украина не предполагала, что мы зайдем так далеко", — пояснил аналитик.По словам Сорокина, попытки противника укрепиться хаотичны. "Да, они сейчас хаотически пытаются что-то копать и рыть. Натягивают колючую проволоку. Но все это бессмысленно, потому что удары идут сразу по нескольким направлениям, причем по противоположным", — рассказал он."Невозможно прорвать оборону с востока — бьем с севера. Это уже неоднократно было показано", — добавил эксперт."Давайте еще не забывать, что у нас полное господство в воздухе и малом воздухе. Украинцы сами признают, что у нас преимущество по всем видам БПЛА: дроны-камикадзе, дроны-перехватчики, дроны-разведчики, крупные системы", — подчеркнул Сорокин.Мелкие "порезы", которые наносят ВСУ в Запорожской области, не входят ни в какое сравнения с порезами, которые им наносят ВС России по всей линии соприкосновения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Перенджиева: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы на сайте Украина.ру.

россия

украина

запорожская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, запорожская область, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, оборона, наступление вс рф, наступление россии, украина.ру дзен, дзен сво, новости украины, главные новости, новости россии