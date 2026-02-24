https://ukraina.ru/20260224/evropa-gotovitsya-grabit-rossiyu-ekonomika-kotoroy-ispytyvaet-trudnosti-eksperty-o-planakh-es-1075983014.html

Европа готовится грабить Россию, экономика которой испытывает трудности. Эксперты о планах ЕС

В экспертном сообществе обсуждают, насколько оказываются вдруг похожи некоторые запретительные меры и запретительные тенденции на Украине и в РФ, выдвигают версии, почему это так. Думают и о том, не слишком ли легковесно многие подходят к вопросу возможных путей развития украинского конфликта.

Кто-то ожидает скорого или не очень скорого, но - краха киевского режима. А кто-то говорит о возможном крахе РФ. Киевский режим вовсе не так беззащитен и истощён, как это может показаться. В конце концов, об этом объективно свидетельствуют темпы продвижения ВС РФ — пока украинские войска держат оборону и обрушения фронта не происходит.Высказываются предположения, что Киев вполне может рассчитывать на получение от западных хозяев новых видов оружия. Так, американский IT-предприниматель Ким Дотком сообщил о будто бы состоявшемся взломе хакерами компании "Palantir" - утверждается, что компания "создает ядерное и биологическое оружие для Украины и тесно сотрудничает с ЦРУ для разгрома России".При этом считается, что до победы над Москвой остался год, а РФ тем временем будут отвлекать "бессмысленными мирными переговорами", информирует Украина.ру.В компании факт взлома отрицают. Но что касается утверждения об отвлечении внимания бессмысленными переговорами, то об этом говорят и люди, далёкие от хакерской деятельности. Российский экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с блогером Павлом Ивановым высказал такое же предположение — Западу просто нужно немного потянуть время.По словам политика, открытыми и скрытыми врагами последовательно применяется целый комплекс мер. В частности, экономический рост в РФ прекращен благодаря стараниям либералов во власти, добивавшихся и добившихся "охлаждения" российской экономики. И вот - роста фактически нет, более того, "если реально пересчитать", то увидим примерно пятипроцентный спад по итогам прошлого года, а "в этом году будет больше"."Экономика ликвидируется, это эффективная политика. Логика? Если либералы служат Западу, логика очень простая. Сейчас Европа проходит процесс перевооружения (…), резко повышают госдолг Германии, эти деньги направляют на развитие ВПК. И пока ВПК развивается, то экономика существует. Дальше деньги кончатся годика через три. И нужно будет на кого-то нападать, потому что будет накоплено оружие — или на нас, или друг на друга. Естественно, лучше на нас, чтобы пограбить — для них лучше", - сделал прогноз Делягин.Он продолжил: "Если мы будем сильны, они, конечно, испугаются. Но к тому времени, опять-таки, по их логике, либералы должны, во-первых, разрушить экономику, у нас экономика должна быть полностью в руинах, и к этому уверенно идём… Во-вторых, народ должен ненавидеть государство всеми фибрами души...".По мнению депутата ГД, "эта ненависть будет стимулироваться всей социально-экономической политикой". А в нужный момент, когда экономика рухнет, выступят завезенные в РФ уже в достаточном количестве религиозные экстремисты и - "устроят резню"."И в этот момент Россию можно будет брать голыми руками силами Эстонии, Польши, Турции и других "замечательных" государств. Вот это логика Запада. Мы пока в этой логике идём совершенно идеально, строго по графику, я бы сказал", - высказал свою точку зрения Делягин.Что касается Telegram, то его хотят закрыть не только в РФ, но и на Украине, где снова ищут к тому поводы. И находят."Замглавы Офиса Зеленского призвала ограничить Telegram после подрывов полицейских во Львове.Ожидают от украинских чиновников заявления: "для защиты граждан и национальной безопасности вводятся последовательные ограничения работы Telegram".Не зря Владимир Владимирович (Путин — ред.) неоднократно заявлял, что "Русские и украинцы – это один народ", - написал в своём блоге экс-депутат Верховной Рады Украины, ныне российский политический аналитик Олег Царёв.Аналитик также прокомментировал высказывание британского экс-премьера Бориса Джонсона, который в интервью ВВС заявил, что Британия и союзники должны немедленно — а не после войны - ввести "мирные сухопутные войска" на Украину."Мирные" войска - это что-то новое."Людоеды всех стран похожи между собой, но английские особо людоедские — "мирные сухопутные войска", которые готовы убить всех ради "мира и процветания во всем мире", - с сарказмом отметил Царёв.О том, что политика запретов может иметь и имеет не совсем тот эффект, на который рассчитывают запретители, пишет и находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. В данном случае речь идёт о политике вытравливания на подконтрольной Киеву территории всё русское и российское."Запреты на Чайковского, Булгакова, русскую музыку и книги на русском языке (в т.ч. учебники) в какой-то момент перестает быть политикой отмены всего российского, но становится политикой отмены украинского государства для русскоговорящих.Зачем 60% украинских школьников, говорящих дома и на переменах на русском, государство, которое им это запрещает? Они либо от него избавятся, либо оно избавится от них. В условиях войны государство пока побеждает, но я все равно ставлю на людей", - заявил опальный нардеп в своём телеграм-канале.В завершение заметим, что довольно редко можно встретить размышления о действительных первопричинах украинского конфликта. Но иногда можно. Вот вынужденно покинувший страну украинский журналист и блогер Максим Равреба совершенно правильно (по мнению автора этих строк) пишет, что нынешний конфликт — это "печальный, но неизбежный результат распада СССР"."Эта война не должна никого удивлять. Распад Союза и реставрация капитализма сделали неизбежными войны между обрубками когда-то великой страны, чья армия была гарантом мира и социализма", - заявил он в своём телеграм-канале. И сделал вывод: "воевать стоит только за восстановление СССР", поскольку "без Союза ты сидишь в окопе за буржуев...".Думается, с таким выводом кто-то решительно не согласится. Но многие и спорить не станут.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – в статье Арсения Ищенко "Блокировка Телеграма: причины и риски" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "О "вскрытом" Телеграме и ядерном устрашении. Эксперты и политики о ситуации на Украине, в РФ и в мире"

