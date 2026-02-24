https://ukraina.ru/20260224/vyslal-milliony-migrantov-i-privlek-investitsii-vayner-o-prichinakh-rosta-ekonomiki-pri-trampe-1075979837.html

Выслал миллионы мигрантов и привлек инвестиции: Вайнер о причинах роста экономики при Трампе

Экономика США растет благодаря инвестициям из Азии и Европы, а также высылке нелегальных иммигрантов. Трамп выслал из страны 2,6 миллиона человек только за один год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

Отвечая на вопрос об источниках роста, эксперт назвал три фактора. "Во-первых, Трамп привлек огромное количество инвестиций из Японии, Южной Кореи, с Ближнего Востока", — заявил Вайнер.Второй фактор — миграционная политика. "Во-вторых, Трамп выслал из страны только за один год 2,6 миллиона нелегальных иммигрантов. Представляете, как он разгрузил экономику? Ведь эти люди получали медицинскую и юридическую поддержку, питание и другую помощь", — пояснил американист.Третий источник — проблемы Европы. "В-третьих, много денег пришло в Америку из Европы. Европейская экономика шатается, европейский капитал бежит в США. И не только автоконцерны, многие другие компании уходят из Европы в Штаты", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о войне на Ближнем Востоке: Иран ждет разгром, если ему не удастся договориться с США" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики Вашингтона — "Андрей Школьников: США сделают все, чтобы Иран сам перекрыл Персидский залив и оставил Китай без нефти" на сайте Украина.ру.

