Выслал миллионы мигрантов и привлек инвестиции: Вайнер о причинах роста экономики при Трампе - 24.02.2026
https://ukraina.ru/20260224/vyslal-milliony-migrantov-i-privlek-investitsii-vayner-o-prichinakh-rosta-ekonomiki-pri-trampe-1075979837.html
Выслал миллионы мигрантов и привлек инвестиции: Вайнер о причинах роста экономики при Трампе
Выслал миллионы мигрантов и привлек инвестиции: Вайнер о причинах роста экономики при Трампе - 24.02.2026 Украина.ру
Выслал миллионы мигрантов и привлек инвестиции: Вайнер о причинах роста экономики при Трампе
Экономика США растет благодаря инвестициям из Азии и Европы, а также высылке нелегальных иммигрантов. Трамп выслал из страны 2,6 миллиона человек только за один год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-02-24T05:50
2026-02-24T05:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/56/1032665653_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_a0de11db5e18b0338bef84dc03df9d77.jpg.webp
Отвечая на вопрос об источниках роста, эксперт назвал три фактора. "Во-первых, Трамп привлек огромное количество инвестиций из Японии, Южной Кореи, с Ближнего Востока", — заявил Вайнер.Второй фактор — миграционная политика. "Во-вторых, Трамп выслал из страны только за один год 2,6 миллиона нелегальных иммигрантов. Представляете, как он разгрузил экономику? Ведь эти люди получали медицинскую и юридическую поддержку, питание и другую помощь", — пояснил американист.Третий источник — проблемы Европы. "В-третьих, много денег пришло в Америку из Европы. Европейская экономика шатается, европейский капитал бежит в США. И не только автоконцерны, многие другие компании уходят из Европы в Штаты", — резюмировал собеседник издания.
Выслал миллионы мигрантов и привлек инвестиции: Вайнер о причинах роста экономики при Трампе

05:50 24.02.2026
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация у пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе
Ситуация у пропускного пункта Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Экономика США растет благодаря инвестициям из Азии и Европы, а также высылке нелегальных иммигрантов. Трамп выслал из страны 2,6 миллиона человек только за один год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос об источниках роста, эксперт назвал три фактора. "Во-первых, Трамп привлек огромное количество инвестиций из Японии, Южной Кореи, с Ближнего Востока", — заявил Вайнер.
Второй фактор — миграционная политика. "Во-вторых, Трамп выслал из страны только за один год 2,6 миллиона нелегальных иммигрантов. Представляете, как он разгрузил экономику? Ведь эти люди получали медицинскую и юридическую поддержку, питание и другую помощь", — пояснил американист.
Третий источник — проблемы Европы. "В-третьих, много денег пришло в Америку из Европы. Европейская экономика шатается, европейский капитал бежит в США. И не только автоконцерны, многие другие компании уходят из Европы в Штаты", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер о войне на Ближнем Востоке: Иран ждет разгром, если ему не удастся договориться с США" на сайте Украина.ру.
Также на тему внешней политики Вашингтона — "Андрей Школьников: США сделают все, чтобы Иран сам перекрыл Персидский залив и оставил Китай без нефти" на сайте Украина.ру.
