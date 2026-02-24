https://ukraina.ru/20260224/tramp-natselen-na-iranskuyu-i-kubinskuyu-kampanii-i-poluchenie-grenlandii--amerikanist-pro-ambitsii-ssha-1075979347.html
Трамп нацелен на иранскую и кубинскую кампании и получение Гренландии — американист про амбиции США
Дональд Трамп нацелен на иранскую и кубинскую кампании и получение Гренландии ради выборов в ноябре 2026 года. Президент США не хочет оставаться у власти без контроля над Конгрессом и Сенатом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
2026-02-24T05:15
2026-02-24T05:15
2026-02-24T05:15
Рассуждая о планах Трампа, эксперт перечислил цели американского президента. "Трамп, конечно, нацелен на иранскую и кубинскую кампании, на получение Гренландии. Причем, это малая часть в списке его амбиций. И это будет положено на алтарь его предвыборной кампании в ноябре 2026 года", — заявил Вайнер.По его словам, контроль над парламентом критически важен. "Трамп совершенно не желает остаться президентом Америки без контроля над Конгрессом и Сенатом", — пояснил американист.Отвечая на вопрос о шансах Трампа, эксперт дал свой прогноз. "Все предсказывают его поражение. Но лично мне кажется, если он сможет дожать ситуацию с нефтяной блокадой Кубы (у него есть масса рычагов, как это сделать), то получит 65 миллионов голосов латиноамериканцев США", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о войне на Ближнем Востоке: Иран ждет разгром, если ему не удастся договориться с США" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики Вашингтона — "Андрей Школьников: США сделают все, чтобы Иран сам перекрыл Персидский залив и оставил Китай без нефти" на сайте Украина.ру.
Дональд Трамп нацелен на иранскую и кубинскую кампании и получение Гренландии ради выборов в ноябре 2026 года. Президент США не хочет оставаться у власти без контроля над Конгрессом и Сенатом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер