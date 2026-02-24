https://ukraina.ru/20260224/minimum-vosem-regionov-ukrainy-sorokin-pro-zadachi-svo-i-garantii-bezopasnosti-dlya-rossii-1075977952.html

"Минимум восемь регионов Украины": Сорокин про задачи СВО и гарантии безопасности для России

Наша задача состоит в том, чтобы освободить как минимум восемь регионов Украины. Гарантии безопасности для Киева Москву не интересуют — необходимо отрезать Украину от Черного моря и Днепра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

Рассуждая о целях российской армии, эксперт назвал конкретные регионы. "Наша задача состоит в том, чтобы освободить как минимум восемь регионов Украины: все Левобережье, [временно оккупированный] Херсон, Николаев и Одесса. Об этом не говорят вслух. Это не обсуждалось на переговорах в Женеве с американцами и украинцами", — заявил Сорокин.Он пояснил стратегическую необходимость. "Всем понятно, что пока мы полностью не отрежем Украину от Черного моря и от Днепра, у нас не будет никаких гарантий безопасности", — подчеркнул аналитик.По словам Сорокина, гарантии безопасности Украины не интересуют Москву. "Нам не нужна Житомирская и Винницкая область, но и гарантии безопасности Украины нас вообще не интересуют", — рассказал он."Мы еще посмотрим, как будет выживать правобережная Украина без выхода к морю и без границы с Румынией, учитывая, что 2/3 военной помощи идет именно через Румынию, а не через Польшу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.О заблуждениях и "городских легендах", связанных с БПЛА, а также о правилах, соблюдение которых помогает бойцу выжить в современном конфликте — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Тихий": Когда речь идет о дронах-камикадзе, глупые стереотипы могут стоить вам жизни" на сайте Украина.ру.

