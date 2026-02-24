https://ukraina.ru/20260224/shou-prodlili-na-novyy-sezon-kak-menyalsya-podkhod-ukrainskoy-vlasti-k-neftyanomu-tranzitu-1075982215.html

Шоу продлили на новый сезон: как менялся подход украинской власти к нефтяному транзиту

Шоу продлили на новый сезон: как менялся подход украинской власти к нефтяному транзиту - 24.02.2026 Украина.ру

Шоу продлили на новый сезон: как менялся подход украинской власти к нефтяному транзиту

Очередное обострение отношений Украины с Венгрией и Словакией по поводу поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" вполне корректно называть традиционным. Начиная с 2022 года Киев ежегодно устраивает Венгрии проблемы с поставками нефти, угрожая их полностью остановить.

2026-02-24T06:20

2026-02-24T06:20

2026-02-24T06:20

венгрия

словакия

украина

виктор орбан

владимир зеленский

сикорский

ес

нпз

еврокомиссия

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075235115_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_b0b0e9dca18fe07fb367bc96b09de033.jpg

Венгрия и Словакия прибегают к ответным мерам, и ситуация как-то решается до следующего обострения. В этом году обострение произошло в феврале и имеет все шансы стать самым серьёзным с начала СВО.Нефтепереработка и MOLВ советские годы в Венгрии построили четыре НПЗ, но светлые нефтепродукты выпускает лишь Дунайский (65 % перерабатываемой им нефти поступает по нефтепроводу "Дружба"), Тисайский НПЗ производит полуфабрикаты, Зала НПЗ — специальные битумы, а завод в Алмашфюзитё — только масла и присадки к ним. Венгрия активно закупала у СССР энергоносители по южной ветке нефтепровода "Дружба", а СССР импортировал венгерскую промышленную и сельскохозяйственную продукцию.Нефтеперерабатывающие активы Венгрии после распада СССР собраны на базе компании MOL. Компании удалось в три этапа стать значимым субъектом на рынке нефтепереработки Центральной Европы и Балкан.По российским меркам объёмы импорта нефти Венгрией невелики, не говоря уже об экспорте нефтепродуктов. Импорт нефти колеблется в районе 3 млрд долларов ежегодно, а экспорт нефтепродуктов по итогам 2023 года едва ли превысил 162 млн долларов. Тем не менее, благодаря этим объёмам Венгрия сохранила свою нефтепереработку как отрасль экономики. Кроме того, Будапешту проще сводить бюджетный дебет и кредит, а также удерживать уровень инфляции (Венгрия лидирует по показателям инфляции в ЕС) — в Венгрии годами акцизы на светлые нефтепродукты были ниже общеевропейских, и в отдельные периоды действовали льготные цены на бензин.А ещё благодаря "Дружбе" венгерская компания MOLявляется региональной ТНК, контролирующей НПЗ в Словакии, а также обширную сеть АЗС в соседних странах. Для Венгрии MOL — один из поводов для национальной гордости (наряду с банком OTP и фармкомпанией "Гедеон Рихтер").2022–2023: заработать на транзитеНо наступил 2022 год.Одной из первых мер, предпринятых правительством Орбана после начала СВО, стало введение режима ЧП (введён в конце мая 2022 года). А 13 июля 2022 года Венгрия объявила ЧП в энергетике. Кроме того, в декабре 2022 года Венгрия столкнулась с топливными кризисом.Затем ЕС ввёл эмбарго на поставки нефти из России (вступило в силу в декабре 2022 года), а также нефтепродуктов (вступило в силу в феврале 2023 года). Однако Венгрия, Словакия и Чехия добились для себя бессрочного исключения из-под действия эмбарго. Но когда им его предоставляли, то речь шла о создании инфраструктуры для альтернативных поставок нефти, но без привязки к конкретным срокам и, по всей видимости, без формально закреплённых обязательств.Украина в 2022 году воспринимала любой транзит товаров из России по своей территории как инструмент влияния.Во-первых, Украина периодически предпринимала попытки атаковать нефтеперекачивающие станции "Дружбы" в Брянской области с помощью сбросов с дронов, но черту не переходила, а сами атаки реального ущерба не наносили.Во-вторых, Киев после начала СВО отказался принимать оплату прокачки нефти по "Дружбе" от России. Поэтому платить за транзит начали страны-получатели нефти, а Киев стал повышать ставки транзита.В 2022 году Киев повысил тариф на транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". По итогу стоимость транспортировки нефти выросла с изначальных 8,5 доллара за тонну до 23,5 доллара за тонну. Эти повышения тарифов обернулись для Венгрии переплатами и ростом инфляции на 0,5%.Как видно, в то время в Киеве доминировала логика заработка на транзите так как украинские политики верили в скорый и неизбежный разгром России в ходе контрнаступления в Запорожской области.Но реальность внесла коррективы в планы киевских начальников.2024: транзит как средство политического давления17 июля 2024 года Венгрия и Словакия пожаловались на сокращение объёмов транзита нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" через территорию Украины.24 июня киевская власть внесла в санкционные списки российскую компанию "Лукойл", что привело к сокращению объёмов прокачки нефти, но не к полному прекращению транзита.Будапешт тогда совершил неприятное для себя открытие: оказалось, что у Киева в его операции по усмирению венгров есть союзники.Запрет на транзит нефти в 2024 году совпал по времени с началом председательствования Венгрии в ЕС, а также дипломатическими инициативами Виктора Орбана: тогда Орбан посетил ряд стран со своей мирной инициативой, шедшей в разрез с генеральной линией Евросоюза. Премьеру Венгрии тогда грозили "практическими последствиями", ряд стран Европы бойкотировали неформальный саммит ЕС. Апелляции к Еврокомиссии ни к чему не привели: страны ЕС не поддержали призывы Венгрии и Словакии к Украине снять санкции с российского "Лукойла", а на встрече 11 торговых представителей стран-членов ЕС ни один из них не встал на сторону Венгрии. Кроме того, комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил Financial Times, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.Поэтому Венгрия и Словакия в данной ситуации остались предоставлены сами себе и принялись действовать сообща против киевской власти. Тогда её критиковали, на время оставили без денег из Европейского фонда мира, а также пригрозили прекращением поставок нефтепродуктов (из всё той же российской нефти) и остановкой перетоков электроэнергии из европейской энергосистемы ENTSO-E. Но, в итоге, реализовывать угрозы не пришлось — транзит возобновили, заменив "Лукойл" другим поставщиком.Если в 2022–2023 годах Украина зарабатывала на транзите нефти в Венгрию, то 2024 год стал годом, когда развеялась вера в способность Украины нанести России поражение на поле боя и начались первые разговоры о необходимости дипломатического урегулирования. Позиция Венгрии и примкнувшей к ней Словакии стала мощным раздражителем как для Киева, так и для Брюсселя, поэтому "Дружба" стала инструментом давления, а финансовая выгода отошла на второй план.2025: нанесение экономического ущербаЕщё в 2024 году было очевидно, что киевская власть от "Дружбы" не отстанет и тема с транзитом нефти вновь станет актуальной.В ночь с 21 на 22 августа 2025 года ВСУ в третий раз с начала года ударили по наземной инфраструктуре нефтепровода "Дружба" в Брянской области. ПВО сбило 19 БПЛА, но из-за атак вновь остановился транзит нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке нефтепровода. Братислава и Будапешт уведомили Еврокомиссию об атаке и потребовали от Еврокомиссии гарантировать безопасность поставок, пригрозив Украине прекращением поставок электроэнергии, а заодно заблокировали принятие новых санкций против России и предоставление Украине помощи.Также Венгрия запретила въезд в страну Роберту Бровди — главе войск бесплотных систем, который как раз и осуществил атаки по нефтепроводу. В ответ Бровди обвинил Венгрию в пособничестве России, но получил поддержку от Польши, чей глава МИД Радослав Сикорский поддержал атаки на нефтепровод. Виктор Орбан заявление Сикорского осудил, назвав его "безумием" и угрозой венгерско-польской дружбе.После реакции со стороны Венгрии и Словакии ВСУ прекратили атаки по "Дружбе" и на время наступило затишье. Вопрос транзита нефти перестал быть средством политического давления на Будапешт и Братиславу. Верх взяла логика нанесения России, а вместе с ней и странам, сохранившим с ней экономические отношения, максимального экономического ущерба.2026В феврале началось новое обострение.С 27 января в Венгрию и Словакию остановился транзит нефти. Официальная причина — обесточивание нефтеперекачивающей инфраструктуры из-за российских ударов. Венгрия и Словакия распечатали стратегические запасы, которых им хватит примерно на 90 дней.12 февраля, то есть спустя 16 дней после остановки, Украина официально уведомила Венгрию о прекращении транзита. Всё это время Словакия и Венгрия, по всей видимости, ожидали восстановления прокачки.15 февраля Словакия обвиняет Украину в задержке ремонта для давления на Венгрию в контексте оппозиции Будапешта членству Украины в ЕС. На следующий день Венгрия попросила соседнюю Хорватию разрешить транспортировку российской нефти по нефтепроводу "Адрия" из хорватских портов. Аргументация — предоставленное Еврокомиссией в 2022 году исключение из нефтяного эмбарго против России, позволяющее закупать её нефть. Однако тогда речь шла о поставках по "Дружбе", а сейчас из портов. Хорватия под давлением извне отказалась от приёма танкеров с российской нефтью.Уже 18 февраля Венгрия и Словакия прекращают экспорт дизельного топлива на Украину. 19 февраля ЕС созывает экстренное заседание по вопросу возобновления транзита. Украина предлагает в качестве альтернативы использование нефтепровода "Одесса-Броды".Вариант с "Бродами" для Украины крайне привлекателен. Он гарантирует привязку Венгрии и Словакии к Украине: транспортное плечо удлиняется и в него включаются морской участок, терминал с портом, а покупатели нефти начинают ещё сильнее зависеть от Украины. Заодно Украина уже сообщила, что не будет принимать танкеры с российской нефтью, а значит её придётся заменить нефтью с Ближнего Востока так как нефть из Азербайджана значительно отличается от Urals.Следовательно, согласие на такую схему автоматически приводит к целому набору последствий для MOL: нефть становится дороже (доставка танкером и прокачка по более сложному маршруту), что съедает маржу нефтепереработки, Венгрии и Словакии придётся стать лоббистами сохранения работы украинских портов и сохранности их инфраструктуры, что означает возникновение политических рисков от российских ударов по ним. Заодно появляется возможность устраивать провокации с нефтяными танкерами (утопить несколько ради создания экологической катастрофы, прикрываться ими для выведения БЭКов на рубеж атаки российских портов и баз).В общем, замещение "Дружбы" нефтепроводом "Одесса-Броды" для Венгрии и Словакии неприемлемы изначально. Именно поэтому Киев и выдвинул их: расчёт сделан на то, что от предложения откажутся.Именно поэтому Венгрия требует восстановления прокачки нефти по "Дружбе" настаивая на том, что нефтепровод не повреждён и физических препятствий для возобновления транзита нет. А так как из Киева реакции нет, то приходится переходить от слов к действиям.С 24 февраля Словакия намерена прекратить поставки электроэнергии Украине, хотя это и приведёт к финансовыми потерям из-за сокращения выработки. В то же день Венгрия наложила вето на решение ЕС о принятии 20-го пакета санкций против России и предоставление Украине кредита на 90 млрд евро.Принципиальный вопросВ текущем обострении не осталось экономики, так как на первый план вышла исключительно политика: отношения с Венгрией и Словакией деградировали, межличностные отношения Зеленского и Орбана ужасны, и они не стесняются в выражениях, а Зеленский и вовсе упражняется в оскорблениях.Киевской власти на фоне проблем с экономикой и энергетикой безразличны ответные симметричные действия в виде прекращения поставок электроэнергии и нефтепродуктов — выборов в ближайшее время не будет. Куда большее значение для неё играет фактор политики.У Виктора Орбана впереди выборы, что позволяет Зеленскому надеяться на корректировку венгерской политики. А значит есть шанс избавиться от раздражителя и заодно облегчить жизнь европейской бюрократии, чьи инициативы по продолжению войны Орбан пытается саботировать. Его уход ослабит позиции и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не говоря уже о новом премьер-министре Чехии Андрее Бабише. Кроме того, на фоне сплошных неурядиц и растущего давления извне, Зеленскому хочется выплеснуть злость и недовольство и Орбан для этого идеально подходит.Но, как видно, Венгрия и Словакия, добиваясь от Киева восстановления прокачки нефти, перешли от слов к делу: замораживают выделение средств, блокируют санкции и даже демонстрируют готовность терпеть убытки, отказываясь от поставок энергоносителей.Вопрос с "Дружбой" принципиален: у MOL нет денег на модернизацию НПЗ, их не оказалось и у немецкого федерального правительства, которое так и не рискнуло национализировать НПЗ "Роснефти" в Шведте и предпочитает сохранять минимальную загрузку завода за счёт поставок нефти из Казахстана. Не менее важен и политический аспект: Фицо и Орбану критически важно не поддаться давлению Зеленского, который, к тому же, действует в кооперации с евробюрократией, в противном случае их авторитету будет нанесен серьёзный удар.Резюмируя, стоит отметить, что текущее противостояние с "Дружбой" может стать длительным и ожесточённым. Но если Венгрии и Словакии вновь удастся отстоять своё право перерабатывать российскую нефть, то в следующем году "сериал" о "Дружбе" продлят ещё на один сезон.Другие подробности энергетического конфликта Украины с Венгрией и Словакией - в статье Олега Хавича "Энергетические войны. После нового удара по "Дружбе" Киев остался без электроэнергии Словакии и денег ЕС"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

венгрия

словакия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

венгрия, словакия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, сикорский, ес, нпз, еврокомиссия, эксклюзив