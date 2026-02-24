Политолог Вайнер: Вся внутренняя политика США сейчас идет под знаком выборов в ноябре - 24.02.2026 Украина.ру
Политолог Вайнер: Вся внутренняя политика США сейчас идет под знаком выборов в ноябре
Внутренняя политика США полностью заточена под ноябрьские выборы в Конгресс и Сенат. Дональд Трамп остается самым популярным политиком в стране, вокруг которого строится информационная повестка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
По словам политолога, вся внутренняя политика США сейчас идет под знаком ноябрьских выборов в Конгресс и Сенат. "Естественно, все нацелено на это, в том числе внутренние и внешние движения Трампа: и его борьба за очистку реки Потомак, и битва с мэром Нью-Йорка, которого городской совет вызвал на заседание и отчитал, и борьба за мир на Украине", — заявил Вайнер.По словам эксперта, показательной стала ситуация с мэром Нью-Йорка. "Кстати, что касается выговора Зохрану Мамдани, я был поражен. Представьте, депутаты горсовета отчитывали только победившего мэра Нью-Йорка! Ему указали на 30 замерзших человек, 13 из которых скончались от переохлаждения в морозы — "господин мэр, вы хоть иногда прогноз погоды смотрите?"", — рассказал американист.Вайнер подчеркнул, что Мамдани — "новое знамя" Демократической партии. "Но сами же демократы его водили, простите, лицом об одно место. То есть беседа была беспощадной и жёсткой", — пояснил Вайнер."Но основные события развиваются, без сомнения, вокруг Трампа. Кто бы что ни говорил о падении его рейтингов, более популярного и узнаваемого политика в Америке нет. Трамп — это то, чем начинают и заканчивают вещание новостные каналы, о ком идут программы — и не только, замечу, в США", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о войне на Ближнем Востоке: Иран ждет разгром, если ему не удастся договориться с США" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики Вашингтона — "Андрей Школьников: США сделают все, чтобы Иран сам перекрыл Персидский залив и оставил Китай без нефти" на сайте Украина.ру.
Внутренняя политика США полностью заточена под ноябрьские выборы в Конгресс и Сенат. Дональд Трамп остается самым популярным политиком в стране, вокруг которого строится информационная повестка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
По словам политолога, вся внутренняя политика США сейчас идет под знаком ноябрьских выборов в Конгресс и Сенат. "Естественно, все нацелено на это, в том числе внутренние и внешние движения Трампа: и его борьба за очистку реки Потомак, и битва с мэром Нью-Йорка, которого городской совет вызвал на заседание и отчитал, и борьба за мир на Украине", — заявил Вайнер.
По словам эксперта, показательной стала ситуация с мэром Нью-Йорка. "Кстати, что касается выговора Зохрану Мамдани, я был поражен. Представьте, депутаты горсовета отчитывали только победившего мэра Нью-Йорка! Ему указали на 30 замерзших человек, 13 из которых скончались от переохлаждения в морозы — "господин мэр, вы хоть иногда прогноз погоды смотрите?"", — рассказал американист.
Вайнер подчеркнул, что Мамдани — "новое знамя" Демократической партии. "Но сами же демократы его водили, простите, лицом об одно место. То есть беседа была беспощадной и жёсткой", — пояснил Вайнер.
"Но основные события развиваются, без сомнения, вокруг Трампа. Кто бы что ни говорил о падении его рейтингов, более популярного и узнаваемого политика в Америке нет. Трамп — это то, чем начинают и заканчивают вещание новостные каналы, о ком идут программы — и не только, замечу, в США", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер о войне на Ближнем Востоке: Иран ждет разгром, если ему не удастся договориться с США" на сайте Украина.ру.
Также на тему внешней политики Вашингтона — "Андрей Школьников: США сделают все, чтобы Иран сам перекрыл Персидский залив и оставил Китай без нефти" на сайте Украина.ру.
