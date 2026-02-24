Специальная военная операция. Четыре года войны России за переустройство мира - 24.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260224/spetsialnaya-voennaya-operatsiya-chetyre-goda-voyny-rossii-za-pereustroystvo-mira-1075901525.html
Специальная военная операция. Четыре года войны России за переустройство мира
Специальная военная операция. Четыре года войны России за переустройство мира - 24.02.2026 Украина.ру
Специальная военная операция. Четыре года войны России за переустройство мира
Украина прошла путь от госпереворота на Майдане и гражданской войны на Юго‑Востоке до решения Киева идти в НАТО. Украина.ру, 24.02.2026
2026-02-24T06:37
2026-02-24T06:37
видео
россия
украина
киев
нато
вооруженные силы украины
вс рф
сво
прогнозы сво
когда закончится сво: прогнозы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/15/1075915679_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11a5916a83b36bcf49941aeb0ab84d44.jpg
Украина прошла путь от госпереворота на Майдане и гражданской войны на Юго‑Востоке до решения Киева идти в НАТО. Борьба с русским языком, силовое подавление Крыма, Донбасса, Одессы и Харькова, а также многолетняя накачка Украины оружием превратили страну в плацдарм НАТО у российских границ. Россия в ответ начала специальную военную операцию. Войска продвинулись к Киеву, четыре субъекта вошли в состав РФ. ВСУ были на грани капитуляции, если бы не военная поддержка государств НАТО. На поле боя российская армия фактически столкнулась с объединенным Западом. СВО давно переросла рамки конфликта двух стран и стала частью глобального противостояния, в котором решается судьба однополярного мира. Война должна стать шагом к многополярному мироустройству и закончиться полной, сокрушительной победой России.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/15/1075915679_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12f7ff3d3e11f528f892ae62bdb6785c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, киев, нато, вооруженные силы украины, вс рф, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, видео
Видео, Россия, Украина, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, завершение СВО

Специальная военная операция. Четыре года войны России за переустройство мира

06:37 24.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Украина прошла путь от госпереворота на Майдане и гражданской войны на Юго‑Востоке до решения Киева идти в НАТО.
Борьба с русским языком, силовое подавление Крыма, Донбасса, Одессы и Харькова, а также многолетняя накачка Украины оружием превратили страну в плацдарм НАТО у российских границ.
Россия в ответ начала специальную военную операцию. Войска продвинулись к Киеву, четыре субъекта вошли в состав РФ. ВСУ были на грани капитуляции, если бы не военная поддержка государств НАТО.
На поле боя российская армия фактически столкнулась с объединенным Западом. СВО давно переросла рамки конфликта двух стран и стала частью глобального противостояния, в котором решается судьба однополярного мира. Война должна стать шагом к многополярному мироустройству и закончиться полной, сокрушительной победой России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияУкраинаКиевНАТОВооруженные силы УкраиныВС РФСВОпрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозызавершение СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Дмитрий Иловайский: антинорманист, искавший истоки Руси в Причерноморье
07:47ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией
07:44Новый сезон ядерных испытаний: Мендкович о геополитической вероятности радиоактивных осадков
07:20Россияне ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
06:37Специальная военная операция. Четыре года войны России за переустройство мира
06:30Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику
06:30Неопределённость в тарифной политике США: "российский" шанс Трампа и последствия для Украины
06:20Шоу продлили на новый сезон: как менялся подход украинской власти к нефтяному транзиту
06:14Дональд Трамп и гражданская война в США
06:10Европа готовится грабить Россию, экономика которой испытывает трудности. Эксперты о планах ЕС
06:06Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола
06:00"Остановка войны может привести к политической или даже физической гибели Зеленского" — аналитик
05:50Выслал миллионы мигрантов и привлек инвестиции: Вайнер о причинах роста экономики при Трампе
05:40"Пытаются что-то рыть и копать": Сорокин о провале обороны ВСУ на Запорожском направлении
05:30"Ничего не останется до Днепра": аналитик рассказал о продавливании обороны ВСУ на Запорожье
05:15Трамп нацелен на иранскую и кубинскую кампании и получение Гренландии — американист про амбиции США
05:00"Минимум восемь регионов Украины": Сорокин про задачи СВО и гарантии безопасности для России
04:45Политолог Вайнер: Вся внутренняя политика США сейчас идет под знаком выборов в ноябре
04:44Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:30"Идет полноценная разведка боем": эксперт рассказал о непростой ситуации в Святогорске и Дробышево
Лента новостейМолния