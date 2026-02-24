https://ukraina.ru/20260224/spetsialnaya-voennaya-operatsiya-chetyre-goda-voyny-rossii-za-pereustroystvo-mira-1075901525.html
Специальная военная операция. Четыре года войны России за переустройство мира
Специальная военная операция. Четыре года войны России за переустройство мира - 24.02.2026 Украина.ру
Специальная военная операция. Четыре года войны России за переустройство мира
Украина прошла путь от госпереворота на Майдане и гражданской войны на Юго‑Востоке до решения Киева идти в НАТО. Украина.ру, 24.02.2026
Украина прошла путь от госпереворота на Майдане и гражданской войны на Юго‑Востоке до решения Киева идти в НАТО. Борьба с русским языком, силовое подавление Крыма, Донбасса, Одессы и Харькова, а также многолетняя накачка Украины оружием превратили страну в плацдарм НАТО у российских границ. Россия в ответ начала специальную военную операцию. Войска продвинулись к Киеву, четыре субъекта вошли в состав РФ. ВСУ были на грани капитуляции, если бы не военная поддержка государств НАТО. На поле боя российская армия фактически столкнулась с объединенным Западом. СВО давно переросла рамки конфликта двух стран и стала частью глобального противостояния, в котором решается судьба однополярного мира. Война должна стать шагом к многополярному мироустройству и закончиться полной, сокрушительной победой России.
Украина прошла путь от госпереворота на Майдане и гражданской войны на Юго‑Востоке до решения Киева идти в НАТО.
Борьба с русским языком, силовое подавление Крыма, Донбасса, Одессы и Харькова, а также многолетняя накачка Украины оружием превратили страну в плацдарм НАТО у российских границ.
Россия в ответ начала специальную военную операцию. Войска продвинулись к Киеву, четыре субъекта вошли в состав РФ. ВСУ были на грани капитуляции, если бы не военная поддержка государств НАТО.
На поле боя российская армия фактически столкнулась с объединенным Западом. СВО давно переросла рамки конфликта двух стран и стала частью глобального противостояния, в котором решается судьба однополярного мира. Война должна стать шагом к многополярному мироустройству и закончиться полной, сокрушительной победой России.