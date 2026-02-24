https://ukraina.ru/20260224/nikolay-doronin-rossiya-pereydet-k-zhestkim-deystviyam-esli-nato-prodolzhit-razogrevat-arktiku-1075907741.html

Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику

Ситуация с захватами танкеров движется к точке невозврата. Эти суда приписывают к какому-то теневому флоту, который на самом деле юридической значимости никакой не имеет, ни в морском праве, ни в целом в международном праве. Это все выдумки для того, чтобы очернить действия России, которая ведет себя как добросовестный поставщик энергоресурсов.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/08/1040593913_92:14:820:423_1920x0_80_0_0_1de6c2212b95baf135794110ac352565.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин.НАТО запустило новую постоянную миссию "Арктический часовой" (Arctic Sentry), нацеленную на усиление присутствия альянса в Арктике, в частности в Гренландии.- Николай Сергеевич, приведут ли военные приготовления НАТО к милитаризации архипелага Шпицберген?- Взаимоотношения стран в этом регионе определяются Шпицбергенским трактатом 1920 года. Пункт 9 этого договора говорит о том, что никто не может размещать на архипелаге морские и военные базы. СССР официально присоединился к Шпицбергенскому трактату в 1935 году.Сейчас на Шпицбергене есть аэродром, куда иногда садятся самолет стран НАТО, но полноценной базы там нет. Хотя Норвегия трактует по-разному свой суверенитет над Шпицбергеном и пытается распространить там свое военное присутствие, признаком которого могут быть суда береговой охраны.Приступая к программе "Арктический часовой", страны НАТО формально выступают единым фронтом. Речь идет о размещении в Гренландии именно натовских подразделений, а не только американских. Хотя американцы реализуют собственную программу безопасности, а европейцы выступают за то, чтобы это была коллективная оборона.Как я уже говорил неоднократно, Арктика становится горячей точкой нашей планеты. Это видно из действий натовского командования. Особенно они усиливают авиабазы в материковой части Норвегии, спутниковую разведку и мониторинг ситуации в высоких широтах.- Какую роль для российского присутствия в Арктике играет архипелаг Шпицберген?- Недавно я разговаривал с людьми, которые работают в тресте "Арктикуголь". На уровне местных властей, губернатора, и наших ответственных лиц треста, которые ведет экономическую деятельность на Шпицбергене существуют ровные отношения в пределах договорённостей. Хотя совместные спортивные соревнования отменены с 2022 года. В том же году пытались не пустить судно с провиантом для российских сотрудников. Но с тех пор вопросы по инфраструктуре и обеспечению урегулированы. Плюс сотрудники "Арктикугля" получают регулярно визы для въезда на Шпицберген. А развитие туризма, наоборот, застопорилось.Проблемы создаёт официальная позиция Осло с материка, которая является отражением геополитики. Норвегия член НАТО и сторонник давления на Россию. Хотя на архипелаге присутствуют две страны из тех, которые подписали Договор о Шпицбергене, это Норвегия и Россия, но именно с норвежцами самые напряжённые отношения.- Председатель Морской коллегии Николай Патрушев накануне заявил, что Финляндия закупает корветы, вооружение которых способно достать до северо-западных регионов России. Именно Финляндия играет ведущую роль в военном освоении Арктики со стороны Альянса?- Финляндия среди северных стран обладает одними из самых продвинутых верфей. Часть наших неатомных ледоколов построены в Финляндии. Финны обладают навыками и компетенциями, чтобы построить боевой корвет. Как судостроители они доказали свою эффективность. Другое дело, что Финляндия не имеет выхода в Северный Ледовитый океан, хотя и считаются членами Арктического совета. Финнам придется выходить через Балтику. Они всеми соседями отрезаны от этого выхода, хотя раньше его имели. Нужно учитывать, что элита Финляндии настроена против России. Они считают Россию исторической угрозой.- Есть ли еще пространство для дипломатического маневра по разграничению сфер влияния в Арктике, или нашему ВМФ следует готовиться к будущим сражениям??- Ситуация с захватами танкеров движется к точке невозврата. Эти суда приписывают к какому-то теневому флоту, который на самом деле юридической значимости никакой не имеет, ни в морском праве, ни в целом в международном праве. То есть это все выдумки для того, чтобы очернить действия России, которая ведет себя как добросовестный поставщик энергоресурсов.Прозвучало мощное заявление о том, что ВМФ России может заняться прорывом морской блокады. Это экстремальная форма урегулирования проблемы, но Россию сейчас подталкивают к более жестким действиям, которые, наверное, придется предпринимать.Конечно, не хотелось бы эскалации ситуации, но мы видим разновекторность интересов. Если США готовы к разговору, то европейцы занимают непримиримую позицию. Поэтому заявления председателя Морской коллегии были сделаны вовремя. Они должны стать сигналом для наших военно-морских сил, которые будут готовы выступить в защиту интересов гражданского флота.- Число рейсов по Северному морскому пути в этом году уже выросло в полтора раза. Насколько сильно это раздражает наших западных "партнеров"?- Россия — это единственная страна в Арктическом совете, которая эксплуатирует такой продолжительный путь в высоких широтах. Норвегия ограничена Норвежским морем и обслуживанием своих шельфовых буровых платформ. Канада не пользуется северными территориями. И полностью обслуживаемый транспортный коридор есть только у России.Это преимущество мы демонстрируем из года в год, увеличивая грузопоток. Атомные ледоколы, которые бороздят Северный Ледовитый океан и прокладывают путь танкерам и газовозам, разрушают образ нищей России, который формируют западные СМИ.Также на эту тему - Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа"

