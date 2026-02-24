"Идет полноценная разведка боем": эксперт рассказал о непростой ситуации в Святогорске и Дробышево - 24.02.2026 Украина.ру
"Идет полноценная разведка боем": эксперт рассказал о непростой ситуации в Святогорске и Дробышево
"Идет полноценная разведка боем": эксперт рассказал о непростой ситуации в Святогорске и Дробышево - 24.02.2026 Украина.ру
"Идет полноценная разведка боем": эксперт рассказал о непростой ситуации в Святогорске и Дробышево
Российские ДРГ уже несколько недель ведут разведку боем в Святогорске и Дробышево. Штурмы не форсируются из-за сложной местности — продвижение подразделений идет медленно, под прикрытием авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Говоря о ситуации под Красным Лиманом, эксперт сообщил об активности российских подразделений. "И в Святогорске, и в Дробышево уже пару недель находятся наши ДРГ. Заходят, выходят, потом снова заходят. Там идет полноценная разведка боем", — заявил Сорокин.Он рассказал про особенности боев в Святогорске. "Конечно, в Святогорске тяжелый участок местности. Там у ВСУ как раз высокое расположение их укрепрайонов, сравнимое с тем, как это было в Часовом Яре. В Дробышево проще", — пояснил аналитик.По словам собеседника Украина.ру, главная задача — сохранение личного состава. "Тут вопрос не в том, возьмем не возьмем, а в том, сколько мы ребят потеряем на этом направлении. Поэтому штурмы не форсируются. Наши подразделения продвигаются в час по чайной ложке", — рассказал он.ВС РФ продвигаются там по новым правилам под прикрытием групп огневой поддержки: минометчики, гранатометчики, дроноводы. Одновременно с воздуха их поддерживают вертолеты Ми-24 и Ми-28, добавил эксперт."У нас хорошо работает штурмовая машина по взятию поселков городского типа. Все они будут заняты в ближайшее время", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Перенджиева: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы на сайте Украина.ру.
"Идет полноценная разведка боем": эксперт рассказал о непростой ситуации в Святогорске и Дробышево

04:30 24.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
Боевая работа расчета РСЗО Ураган группировки войск Запад на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Российские ДРГ уже несколько недель ведут разведку боем в Святогорске и Дробышево. Штурмы не форсируются из-за сложной местности — продвижение подразделений идет медленно, под прикрытием авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Говоря о ситуации под Красным Лиманом, эксперт сообщил об активности российских подразделений. "И в Святогорске, и в Дробышево уже пару недель находятся наши ДРГ. Заходят, выходят, потом снова заходят. Там идет полноценная разведка боем", — заявил Сорокин.
Он рассказал про особенности боев в Святогорске. "Конечно, в Святогорске тяжелый участок местности. Там у ВСУ как раз высокое расположение их укрепрайонов, сравнимое с тем, как это было в Часовом Яре. В Дробышево проще", — пояснил аналитик.
По словам собеседника Украина.ру, главная задача — сохранение личного состава. "Тут вопрос не в том, возьмем не возьмем, а в том, сколько мы ребят потеряем на этом направлении. Поэтому штурмы не форсируются. Наши подразделения продвигаются в час по чайной ложке", — рассказал он.
ВС РФ продвигаются там по новым правилам под прикрытием групп огневой поддержки: минометчики, гранатометчики, дроноводы. Одновременно с воздуха их поддерживают вертолеты Ми-24 и Ми-28, добавил эксперт.
"У нас хорошо работает штурмовая машина по взятию поселков городского типа. Все они будут заняты в ближайшее время", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Александра Перенджиева: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы на сайте Украина.ру.
