Российские ДРГ уже несколько недель ведут разведку боем в Святогорске и Дробышево. Штурмы не форсируются из-за сложной местности — продвижение подразделений идет медленно, под прикрытием авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2026-02-24T04:30

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075660817_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_696130c2415d0f066b26e0cfe8cbb789.jpg

Говоря о ситуации под Красным Лиманом, эксперт сообщил об активности российских подразделений. "И в Святогорске, и в Дробышево уже пару недель находятся наши ДРГ. Заходят, выходят, потом снова заходят. Там идет полноценная разведка боем", — заявил Сорокин.Он рассказал про особенности боев в Святогорске. "Конечно, в Святогорске тяжелый участок местности. Там у ВСУ как раз высокое расположение их укрепрайонов, сравнимое с тем, как это было в Часовом Яре. В Дробышево проще", — пояснил аналитик.По словам собеседника Украина.ру, главная задача — сохранение личного состава. "Тут вопрос не в том, возьмем не возьмем, а в том, сколько мы ребят потеряем на этом направлении. Поэтому штурмы не форсируются. Наши подразделения продвигаются в час по чайной ложке", — рассказал он.ВС РФ продвигаются там по новым правилам под прикрытием групп огневой поддержки: минометчики, гранатометчики, дроноводы. Одновременно с воздуха их поддерживают вертолеты Ми-24 и Ми-28, добавил эксперт."У нас хорошо работает штурмовая машина по взятию поселков городского типа. Все они будут заняты в ближайшее время", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Перенджиева: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы на сайте Украина.ру.

Новости

ru-RU

