На Украине анонсировали вечную войну. Киеву вручили часы с обратным отсчетом. Итоги 23 февраля

Украина убеждает себя, что будет воевать до конца. США требуют от Киева мира к 4 июля, в то время как экс-главком ВСУ хоронит надежды на военную победу

"Символ гордости за армию и флот": Путин поздравил россиян с Днем защитника ОтечестваПрезидент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня защитника Отечества, поздравив всех граждан страны, ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил с праздником.Путин подчеркнул, что эта дата уже многие десятилетия отмечается в России как один из самых значимых государственных праздников. "Он стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг", — отметил президент.Говоря о ратной летописи Отечества, Путин подчеркнул, что россияне из поколения в поколение бережно хранят память о каждой ее странице. "Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами", — добавил глава государства.Президент также заявил о намерении России продолжать повышать потенциал и боеготовность Вооруженных сил, укреплять армию и флот с учетом международной ситуации. Особое внимание будет уделяться развитию ядерной триады как ключевой гарантии безопасности страны.Отдельно Путин обратился к теме специальной военной операции, назвав российских воинов опорой государства. Он напомнил, что представители всех народов России героически отстаивают ее интересы в зоне СВО."Поздравляю вас с праздником! Желаю успехов и всего самого доброго!" — заключил президент.Стоит отметить, что Владимир Путин 23 февраля провел встречу с вдовами военнослужащих Сил специальных операций, героически погибших при выполнении боевых задач. Глава государства подчеркнул, что в этот день члены семей защитников Отечества имеют особое отношение к празднику."Я хотел с вами встретиться и хотел увидеться именно 23 февраля — в День защитника Отечества. Потому что вы, как члены семей наших военнослужащих, офицеров, всегда будете иметь прямое отношение к этому дню — 23 февраля", — сказал Путин, обращаясь к участницам встречи.Президент отметил, что семьи погибших военнослужащих навсегда остаются частью большой семьи защитников Родины. Их подвиг и жертва не будут забыты, а память о героях будет бережно храниться.Встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Глава государства выразил слова поддержки и благодарности женщинам, чьи мужья отдали жизни за безопасность и суверенитет России. Он также заверил, что государство продолжит оказывать всю необходимую помощь семьям погибших военнослужащих.Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации, где вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе боевых действий. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале."Накануне Дня защитника Отечества вместе с коллегами совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации… Вручил награды военнослужащим, которые отличились в боях, самоотверженно и стойко защищают Родину, приближают нашу Победу. Ответил на их вопросы", — написал Медведев.Обращаясь к бойцам, зампред Совбеза поздравил награжденных и выразил благодарность за службу. "Я еще раз хочу всех награжденных поздравить с государственными наградами, всех поблагодарить за службу Родине, выразить вам признательность от главы государства, верховного главнокомандующего нашей страны, от моих коллег", — сказал Медведев.Он также поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества, подчеркнув важность их ратного труда для безопасности и суверенитета России.Буданов* пообещал воевать "до конца". Интересно, чей конец наступит раньше?Глава украинской переговорной группы и руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* прокомментировал ход переговоров с предельной лаконичностью, достойной философских трактатов. "Существует два варианта: либо мы дойдём до завершения войны, либо не дойдём – это будет означать продолжение войны. До конца", — заявил переговорщик.Стоит напомнить, что еще в декабре 2025 года Буданов* обвинил киевские власти в "разрушении" мобилизации из-за внутренних просчетов. Особо он выделил "проигранную медийную кампанию"."Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние [в этом вопросе] не так велико, как всем кажется", — констатировал руководитель военной разведки, фактически признав, что проблемы с пополнением армии носят системный внутренний характер.Уже сегодня, 23 февраля, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о начале масштабной реформы системы мобилизации. По его словам, ведомство предлагает системное решение, которое должно урегулировать накопившиеся за годы проблемы и одновременно сохранить обороноспособность страны.Тем временем Владимир Зеленский в интервью западным средствам массовой информации утверждает, что украинским силам якобы удалось установить контроль над территорией площадью 300 квадратных километров.На уточняющие вопросы журналистов о том, почему данная информация не находит отражения в ежедневных сводках генеральных штабов и не подтверждается независимыми наблюдателями, глава государства ответил, что сведения носят закрытый характер.По его словам, об этих успехах не осведомлены даже украинские военные обозреватели, а российское командование якобы намеренно замалчивает потерю территорий, опасаясь докладывать руководству страны. Зеленский также отметил, что реальная ситуация на линии соприкосновения известна лишь ограниченному кругу лиц.Киеву приказали поторопиться: Трамп хочет встречать 4 июля с миром и прибыльюОдновременно с этим отставной генерал ВС США Бен Ходжес заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа оказывает давление на Киев с целью согласовать мирное урегулирование с Россией к 4 июля — Дню независимости США. По его словам, глава Белого дома рассчитывает приурочить к этой дате объявление о крупных бизнес-сделках.При этом генерал подчеркнул, что американский президент "оказывает давление на Украину, а не на россиян". В то же время ывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил в аналитическом центре Chatham House с заявлением, которое можно назвать приговором западной военной машине."Сегодняшняя война между нами и российскими оккупантами — такая, какая есть. И мы точно знаем, что именно сейчас достаточной военной силы, чтобы как-то помешать этой войне, ни у одной страны нет", — заявил Залужный.По его словам, мир живёт в новой реальности, где старые представления о сдерживании и балансе сил больше не работают. * Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

