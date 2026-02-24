"Ничего не останется до Днепра": аналитик рассказал о продавливании обороны ВСУ на Запорожье - 24.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260224/nichego-ne-ostanetsya-do-dnepra-analitik-rasskazal-o-prodavlivanii-oborony-vsu-na-zaporozhe-1075976436.html
"Ничего не останется до Днепра": аналитик рассказал о продавливании обороны ВСУ на Запорожье
"Ничего не останется до Днепра": аналитик рассказал о продавливании обороны ВСУ на Запорожье - 24.02.2026
"Ничего не останется до Днепра": аналитик рассказал о продавливании обороны ВСУ на Запорожье
У ВСУ нет других способов противостоять российским войскам, кроме как наносить эти контрудары. Наша система мелких уколов приводит к избыточному движению украинских резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2026-02-24T05:30
2026-02-24T05:30
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052081781_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_82f965090edc3ce4b694dec7da4b2c06.jpg
Ранее группировка войск "Восток" в Запорожской области, несмотря на контрудары ВСУ, заняли важный район обороны, освободив Криничное и выровняв фронт по железной дороге. Продолжаются успешные штурмы ВС РФ в направлении Верхней Терсы, Рождественского и Воздвижевки.Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли украинское командование и дальше ослаблять остальные участки фронта, чтобы нанести контрудары, Сорокин отметил, что основной фронт на этом направлении проходит по линии "Терноватое-Зализничное"."Воины-дальневосточники контролируют и один, и второй населенный пункт. Да, из Терноватого нам пришлось немножко [временно] отойти, но с помощью введения резервов этот вопрос будет решен, и мы сможем двигаться дальше", — сообщил эксперт.Он подчеркнул, что у ВСУ нет других способов противостоять российским войскам, кроме как наносить эти контрудары. Если противник потеряет эту линию обороны, у него ничего не останется вплоть до самого Днепра. "Такое развитие событий характерно не только для Запорожской области. Наша система мелких уколов по всей линии соприкосновения приводит к избыточному движению украинских резервов, которые в конце концов просто перестают понимать, куда их направляют", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Перенджиева: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы на сайте Украина.ру.
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052081781_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_3fb0afdeba19c7cdd2ef7c309afe791a.jpg
Россия, Запорожская область, Запорожье, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Запорожское направление, Запорожский фронт, военный эксперт, ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, Новости Украины, Украина ру новости сегодня

"Ничего не останется до Днепра": аналитик рассказал о продавливании обороны ВСУ на Запорожье

05:30 24.02.2026
 
© Фото : t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : t.me/V_Zelenskiy_official
У ВСУ нет других способов противостоять российским войскам, кроме как наносить эти контрудары. Наша система мелких уколов приводит к избыточному движению украинских резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Ранее группировка войск "Восток" в Запорожской области, несмотря на контрудары ВСУ, заняли важный район обороны, освободив Криничное и выровняв фронт по железной дороге. Продолжаются успешные штурмы ВС РФ в направлении Верхней Терсы, Рождественского и Воздвижевки.
Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли украинское командование и дальше ослаблять остальные участки фронта, чтобы нанести контрудары, Сорокин отметил, что основной фронт на этом направлении проходит по линии "Терноватое-Зализничное".
"Воины-дальневосточники контролируют и один, и второй населенный пункт. Да, из Терноватого нам пришлось немножко [временно] отойти, но с помощью введения резервов этот вопрос будет решен, и мы сможем двигаться дальше", — сообщил эксперт.
Он подчеркнул, что у ВСУ нет других способов противостоять российским войскам, кроме как наносить эти контрудары. Если противник потеряет эту линию обороны, у него ничего не останется вплоть до самого Днепра.
"Такое развитие событий характерно не только для Запорожской области. Наша система мелких уколов по всей линии соприкосновения приводит к избыточному движению украинских резервов, которые в конце концов просто перестают понимать, куда их направляют", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Александра Перенджиева: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы на сайте Украина.ру.
