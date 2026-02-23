Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ - 23.02.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ
Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ - 23.02.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ
Силы ПВО с 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 24 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 24 февраля сообщает в своём телеграм-канале
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 Девять вражеских беспилотников были сбиты над акваторией Чёрного моря;🟥 Семь БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 Шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края;🟥 Один БПЛА – над территорией Крыма;🟥 Один БПЛА – над акваторией Азовского моря.В период с 15:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 45 БПЛА самолётного типа над Крымом (12), Краснодарским краем (11), Азовским (8) и Чёрным (7) морями, Белгородской (6) и Брянской (1) областями.Ранее сообщалось, что за предыдущую ночь силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на российские регионы — сбили более 150 украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ

23:59 23.02.2026
 
Силы ПВО с 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 24 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 24 февраля сообщает в своём телеграм-канале
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 Девять вражеских беспилотников были сбиты над акваторией Чёрного моря;
🟥 Семь БПЛА – над территорией Белгородской области;
🟥 Шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края;
🟥 Один БПЛА – над территорией Крыма;
🟥 Один БПЛА – над акваторией Азовского моря.
В период с 15:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 45 БПЛА самолётного типа над Крымом (12), Краснодарским краем (11), Азовским (8) и Чёрным (7) морями, Белгородской (6) и Брянской (1) областями.
Ранее сообщалось, что за предыдущую ночь силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на российские регионы — сбили более 150 украинских дронов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
