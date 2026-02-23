https://ukraina.ru/20260223/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-ataku-bespilotnikov-vsu-na-regiony-rossii-svodka-minoborony-rf-1075973093.html

Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ

Силы ПВО с 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 24 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 24 февраля сообщает в своём телеграм-канале

2026-02-23T23:59

"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 Девять вражеских беспилотников были сбиты над акваторией Чёрного моря;🟥 Семь БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 Шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края;🟥 Один БПЛА – над территорией Крыма;🟥 Один БПЛА – над акваторией Азовского моря.В период с 15:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 45 БПЛА самолётного типа над Крымом (12), Краснодарским краем (11), Азовским (8) и Чёрным (7) морями, Белгородской (6) и Брянской (1) областями.Ранее сообщалось, что за предыдущую ночь силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на российские регионы — сбили более 150 украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

