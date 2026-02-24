https://ukraina.ru/20260224/energeticheskie-voyny-posle-novogo-udara-po-druzhbe-kiev-ostalsya-bez-elektroenergii-slovakii-i-deneg-1075980508.html

Энергетические войны. После нового удара по "Дружбе" Киев остался без электроэнергии Словакии и денег ЕС

Энергетические войны. После нового удара по "Дружбе" Киев остался без электроэнергии Словакии и денег ЕС - 24.02.2026 Украина.ру

Энергетические войны. После нового удара по "Дружбе" Киев остался без электроэнергии Словакии и денег ЕС

В Венгрии на очередную попытку Украины нарушить работу нефтепровода "Дружба" отреагировали асимметрично: Будапешт заблокировал выделение Киеву ранее согласованного кредита ЕС в сумме 90 миллиардов евро.

2026-02-24T04:15

2026-02-24T04:15

2026-02-24T04:15

украина

венгрия

словакия

петер сийярто

роберт фицо

виктор орбан

ес

укрэнерго

украина.ру

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074336531_0:343:1024:919_1920x0_80_0_0_7912cebf40ea744693762dfe77a7771b.jpg

Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии КиевуСловакия с 23 февраля прекращает аварийные поставки электроэнергии на Украину в ответ на блокировку транзита российской нефти со стороны Киева. Об этом вечером в понедельник заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в специальном видеообращении."С сегодняшнего дня действует правило: если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергосети, такой помощи она не получит. Это первый взаимный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств", – заявил Фицо."Если украинская сторона продолжит наносить ущерб интересам Словакии в сфере поставок стратегического сырья, словацкое правительство пересмотрит также свои прежние конструктивные позиции относительно членства Украины в Европейском Союзе и подготовит дальнейшие меры", – подчеркнул словацкий премьер. Говоря о стратегическом сырье, он подразумевал возобновление поставок нефти в Словакию через ветку нефтепровода "Дружба", проходящую по территории Украины.Как сообщало издание Украина.ру, 13 февраля стало известно, что Украина в очередной раз заблокировала транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, хотя сама блокировка началась раньше – под предлогом якобы российской атаки на один из объектов нефтепровода "Дружба". Руководство Венгрии и Словакии обвинило Киев в политическом шантаже, и 18 февраля обе страны объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.Венгрия не возобновит поставки, пока не будет восстановлена работа нефтепровода "Дружба", проходящего через территорию Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, помимо прекращения поставок дизтоплива, пригрозил возможностью прекратить сотрудничество в сфере электроснабжения. Теперь эта угроза реализована, однако стоит отметить, что пока речь идёт лишь о прекращении аварийных поставок электроэнергии из Словакии на Украину.В 2025 году Словакия поставила на Украину 2,96 ТВт·ч электроэнергии, что составило примерно 21% украинского импорта. По данным сервиса ExPro Electricity, в феврале 2026 года доля словацких поставок составила приблизительно 18% от общего объема импорта электроэнергии Киевом. Однако большая её часть поставляется по долгосрочным договорам, которым пока ничего не угрожает. По оценкам словацкого эксперта Радована Поточара, аварийные поставки электроэнергии из Словакии на Украину в прошлом году составили несколько десятков ГВт·ч.С другой стороны, по словам Фицо, только за январь 2026 года таких аварийных поставок для стабилизации украинской энергетической сети потребовалось вдвое больше, чем за весь 2025 год. Кроме того, в случае аварийной ситуации нехватка даже небольших объёмов импортной электроэнергии может стать критической. К примеру, в январе 2026 года Украина импортировала из Молдавии всего 11,6 тыс. МВт·ч (1%) электроэнергии, но прекращение поставок из этой страны 31 января привело к масштабному блэкауту в значительной части Украины.Оператор системы передачи электроэнергии Украины НЭК "Укрэнерго" подтвердил, что 23 февраля получил письмо от оператора системы передачи Словакии SEPS о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставке аварийной помощи. "Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки, – сообщили в НЭК "Укрэнерго", добавив, что прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.Куда более критичным может стать для Киева прекращение поставок из Венгрии, которая в феврале обеспечила 45% украинского импорта электроэнергии – 402,0 тыс. МВт·ч. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 февраля пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Правда, на следующий день Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Киеву нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.Сийярто добавил, что "наш спор не с людьми, которые живут на Украине, не с семьями, которые живут на Украине – наш спор с украинским государством, с украинским правительством, с президентом Зеленским". И уже 23 февраля Венгрия смогла нанести киевским властям весьма болезненный удар.Киев ударил по "Дружбе", Венгрия – по КиевуВ ночь на 23 февраля украинские беспилотники атаковали Альметьевский район в Татарстане. По сообщениям в социальных сетях, целью стала нефтеперекачивающая станция "Калейкино" – ключевой объект нефтетранспортной системы России вообще и нефтепровода "Дружба" в частности. В тот же день Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Европейского Союза в сумме 90 миллиардов евро."Дежурными средствами ПВО нейтрализованы БПЛА в небе над Альметьевским районом. В результате падения обломков на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет. В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий. Ситуация находится под контролем, прямых угроз для жителей района нет", – сообщила утром 23 февраля пресс-служба администрации Альметьевского района.При этом местные жители написали в социальных сетях, что город окутал густой чёрный дым, и опубликовали фото пожара в промзоне. По данным источников портала EADaily, объектом атаки стала нефтеперекачивающая станция (НПС) "Калейкино" рядом с Альметьевском.НПС "Калейкино" – самая мощная станция региона и один из важнейших логистических узлов российской нефтетранспортировки. Именно здесь происходит процесс смешивания нефти с разных месторождений – Западной Сибири, Поволжья, Казахстана – перед её отправкой на экспорт. Станция обеспечивает критическое давление и бесперебойную закачку сырья непосредственно в нефтепровод "Дружба".Официального подтверждения информации об ударе по НПС "Калейкино" пока нет, как и реакции российской "Транснефти". В свою очередь, Минэнерго Казахстана заявило, что "данное событие не повлияло на процесс транспортировки казахстанской нефти… каких-либо ограничений на транзит или экспорт казахстанской нефти не зафиксировано". Как известно, казахстанская нефть поставляется в Германию через северную ветку нефтепровода "Дружба", проходящую через Россию и Белоруссию.В Венгрии же на очередную попытку Украины нарушить работу нефтепровода "Дружба" отреагировали асимметрично. 23 февраля на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел Петер Сийярто заблокировал выделение Киеву ранее согласованного кредита в сумме 90 миллиардов евро.Сийярто заявил, что "в настоящее время нет никакой физической причины или физического препятствия для возобновления поставок российской нефти в Венгрию" – и поэтому Будапешт продолжит блокировать выделение Киеву европейского кредита. "Итак, когда украинцы решат возобновить поставки нефти, мы сможем пересмотреть ситуацию. Мяч на их поле, а не на нашем", – подытожил венгерский министр.Для того, чтобы предоставить согласованный в декабре 2025 года кредит для Украины на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, ЕС необходимо утвердить три законодательных акта (регламента): об имплементации усиленного сотрудничества по учреждению кредита поддержки Украины на 2026 и 2027 годы, о внесении изменений в Фонд для Украины (Ukraine Facility) и о внесении изменений в долгосрочный бюджет ЕС (MFF) на 2021-2027 годы.Планировалось, что все документы будут приняты Советом ЕС и подписаны в Европарламенте 24 февраля, в годовщину начала СВО. Одобрение первых двух документов возможно квалифицированным большинством голосов государств ЕС, что и было сделано, но третьего – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – только единогласно. Впервые Венгрия объявила о решении заблокировать выделение кредита Киеву в минувшую пятницу, и подтвердила это 23 февраля, после очередного украинского удара по "Дружбе".В тот же день Виктор Орбан отправил письмо президенту Европейского Совета Антониу Коште, в котором написал, что Венгрия обещала поддержать предоставление Украине кредита от ЕС в сумме 90 млрд евро, но пересмотрела позицию из-за "неспровоцированного акта враждебности" со стороны Киева, который отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу "Дружба"."Пока эта ситуация будет сохраняться, Венгрия не поддержит внесение изменений в регламент о долгосрочном бюджете ЕС (MFF), необходимых для использования запаса прочности бюджета ЕС для кредитной линии", – подчеркнул венгерский премьер. На это Кошта ответил, что "Украина представила другую версию фактов относительно поставок сырой нефти в Венгрию через свою территорию", но в любом случае Венгрия не должна блокировать кредит ЕС для Украины.В свою очередь, глава финансового комитета Верховной Рада Даниил Гетманцев заявил 23 февраля, что уже в апреле Украина может столкнуться с ситуацией, когда "нечем будет финансировать расходы", потому что государство уже тратит средства, запланированные на второе полугодие.В тот же день европейский комиссар Валдис Домбровскис заявил, что ЕС будет готовить кредит на 90 млрд евро для Украины, несмотря на вето Венгрии. "Мы стремились бы начать выплаты Украине уже в начале апреля", – подчеркнул он. Таким образом, Домбровскис подтвердил заявления Сийярто, который после заседания Совета ЕС назвал Европейскую Комиссию "украинской комиссией, которая представляет интересы не государств-членов Евросоюза, а интересы Украины".По словам Петера Сийярто, Еврокомиссия "ничего не делает" для возобновления транзита нефти через Украину, и только "самым грубым образом сговаривается с украинцами и, конечно же, с венгерской оппозицией", чтобы поставить Венгрию в затруднительное положение в плане энергоснабжения.Более подробно о позиции Виктора Орбана и Венгрии в украинском конфликте - в статье Ростислава Ищенко "Конец не скоро. Оптимистам на заметку"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

украина

венгрия

словакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

украина, венгрия, словакия, петер сийярто, роберт фицо, виктор орбан, ес, укрэнерго, украина.ру, эксклюзив