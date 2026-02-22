Оператор БПЛА "Тихий": Когда речь идет о дронах-камикадзе, глупые стереотипы могут стоить вам жизни

https://ukraina.ru/20260222/operator-bpla-tikhiy-kogda-rech-idet-o-dronakh-kamikadze-glupye-stereotipy-mogut-stoit-vam-zhizni-1075947174.html

О заблуждениях и "городских легендах", связанных с БПЛА, а также о правилах, соблюдение которых помогает бойцу выжить в современном конфликте, корреспонденту издания Украина.ру рассказал военнослужащий 110-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", оператор БПЛА "Тихий".

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/16/1075945768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b7d7ad9f08b034b8f45b4988cde4d09.jpg

- Как давно ты воюешь?- Пришел в конце 2022 года, добровольцем. Посчитал, что так нужно. А до того руководителем сервиса был в автосалоне.- Не сразу ведь в БПЛА пошел?- Да нет. Тогда ведь такие беспилотники толком не использовались. Сперва я был стрелком, помощником гранатометчика, потом старшиной был, а уже после этого ушел в БПЛА.- Сильно, по-твоему, война изменилась с тех пор?- Да каждый день что-то новое изучаем. В принципе можно сказать, что изменилось практически все. Было время, когда беспилотники почти не использовались. Начинали с разведки, сбросов. А теперь основной акцент на БПЛА. И это ведь не только летающие. Всевозможные тележки беспилотные, БЭКи. Вот и прикинь, насколько сильно все поменялось.- Какие навыки сейчас нарабатываешь с бойцами?- Работаем по направлению противодействия БПЛА. Имитируем атаки дронов противника, чтобы люди умели правильно реагировать на появление вражеских "птичек", определять, что эти дроны собираются делать: разведка и корректировка или атака.- А можно как-то по звуку определить, разведчик или ударный над тобой и что он собирается делать?- По звуку – едва ли. Скорее по характеру его поведения. Если совсем грубо, то если дрон заходит на человека, то понятно, что это камикадзе. Если зависает где-то над посадкой, в которой находятся люди, то велика вероятность, что он со сбросом. Можно и визуально распознать, но в зависимости от высоты, на которой находится дрон. Нюансов, на самом деле, очень много. Много чего проговариваем, стараемся рассказать и показать.- Можно ли спастись?- Спастись можно, но все зависит от обстоятельств и условий технических. Вот на "открытке" шансов практически нет. Обычно один наблюдает, а за ним прилетят другие. Плюс – у людей сейчас много стереотипов на этот счет. Где-то даже учили людей, уж не знаю, кому это в голову пришло, что если человек замер, то камера беспилотника его не видит. Много людей из-за этого пострадало.- Говоря о противодействии, ты имеешь в виду стрелковку?- Я имею в виду абсолютно все. Начиная с маскировки и того, как не попасть в поле зрения. Важно, как ты выглядишь с воздуха. Дальше – перемещение. Мы громко ругаем личный состав за перемещения толпой. Даже на занятиях. Учим, чтобы держали между собой дистанцию и налаживали связь. Ну и обучаем искать укрытия заранее. Бывают моменты в учебе, когда мы "птицу" поднимаем внезапно. То есть личный состав еще не знает, что ему придется бегать от БПЛА. Вот мы поднимаем, а их задача – быстро разбежаться по укрытиям.Еще важно знать, какие бывают "птицы", какие у них возможности. Что они могут, а чего не могут. Какую можно сбить? Какие есть бронированные элементы? Нюансы-нюансы-нюансы.- Можно ли увернуться?- Это, конечно, все здорово, но тут нужно везение. Видишь мелкие ямки? Самые толковые быстро догадываются, что достаточно найти такую ямку, встать рядом с ней и сделать вид, что ужасно устал, а в последний момент прыгнуть в нее и спастись. Вот так, в принципе, можно.А вот если дрон просто будет подлетать, а ты попробуешь рвануть, сломя голову, на эту "птицу" и нырнуть под нее, то…у нас, знаешь ли, тоже операторов учат бить под ноги, а не в голову. Уклонение – это уже самая-самая крайняя мера. Обстоятельства разные и управляет ведь человек беспилотником. Может и повезти.- Ты чуть раньше говорил о стереотипах. Я вот помню эту байку про "замри и дрон пролетит мимо". А какие еще заблуждения встречаются?- Вот это полная чушь, которая стоила людям здоровья и жизней. Ну…как сказать? Мы периодически демонстрируем бойцам, как они выглядят с воздуха. Периодически записываем, как они двигаются, чтобы посмотрели на себя глазами противника.К примеру, кусты, да? Боец залезает в них и по бокам он скрыт. А небо-то вот оно. Видно его идеально. Еще показываем, как видно с помощью тепловизора. Они по лесопосадке идут и визуально никого не различишь, а тепловизор все видит.Еще отбираем и показываем ребятам записи с чужими ошибками. В сети их немало. Пусть лучше на чужих ошибках учатся, чем на своих.- Когда работаем с группами прикрытия, ребята частенько говорят, что главное – не бояться дрона. Если боишься, то в ответственный момент ошибок наделаешь.- Почему так много внимания сейчас уделяется облетами беспилотниками на полигонах? Чтобы солдат в относительно безопасной обстановке мог все это увидеть и услышать. Чтобы не в боевой обстановке столкнулся с этим впервые, а в контролируемой.Того, как вот прямо не бояться, я, честно говоря, сам до сих пор не знаю. Звук на самом деле жуткий. И это даже хорошо, ведь если человек совсем не боится, то и уйти от этой опасности даже не попытается. Тут палка о двух концах.- Полагаю, что речь там шла не о здоровом страхе, а о панике.- А вот паника – это плохой советчик. Это уже психологический момент. Чего нельзя делать? Большая глупость – куда-то резко бежать, если ты находился в хоть каком-то укрытии, или дрон очевидно летел не за тобой.Бывают случаи, когда дрон пролетает мимо, а человеком овладевает паника и он куда-то бежит. Ни в коем случае! Это здорово бросается в глаза. Оператор быстро замечает движение и выходит, что шел камикадзе не по твою душу, а ты подставился.Или начинают стрелять в дрон, когда не следовало бы. Ну, к примеру, когда попадают в поле зрения камеры. А в камеру дым и прочие спецэффекты хорошо видно. В результате люди просто обнаруживают себя. Тут нужно оценивать свое положение и понять, что тебе выгоднее. Потому, что этот собьешь, так следующий прилетит.Еще встречаются ошибки при эвакуации. Ну, к примеру, товарища ранило, а двое пытаются его тащить, когда над ними уже летает следующий дрон. Так можно всем вместе погибнуть. Это как раз психологический момент. Человек ведь ранен и нужно срочно бежать к нему. Только вас уже ждут.- А как правильно?- Минимум времени на "открытке". Но зависит от характера ранения. Если человек способен передвигаться самостоятельно, то лучше ему потихоньку добраться куда-нибудь в "закрытку", откуда товарищи его потихонечку "выцарапают". Опять же: в случае появления дронов, нужно рассосаться по углам. Чтобы троих одним не зацепило. Вот как-то так.- Есть ли тонкости, когда речь идет о стрельбе по дронам?- Сначала люди учатся по тарелочкам стрелять, по движущимся целям. Сейчас у всех появились машинки специальные. Дальше – занятия с использованием настоящих дронов. К ним на длинной веревке цепляем муляж и гоняем над штурмовыми группами, осуществляем налеты.И так у людей нарабатывается навык стрельбы по быстро движущимся целям. Какие тонкости? Да просто стрелять надо уметь. В случае с FPV, к примеру, нельзя советовать человеку стрелять четко в мотор. Он, скорее всего, даже этот мотор не разглядит, а попадет в него только случайно. Намеренно – вряд ли. Слишком маленькая и шустрая цель, чтобы детали какие-то выцеливать.

