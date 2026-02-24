Сорокин про удары по логистике: "Поставки через Польшу хорошо видны для наших летчиков и ракетчиков" - 24.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260224/sorokin-pro-udary-po-logistike-postavki-cherez-polshu-khorosho-vidny-dlya-nashikh-letchikov-i-raketchikov-1075978670.html
Сорокин про удары по логистике: "Поставки через Польшу хорошо видны для наших летчиков и ракетчиков"
Сорокин про удары по логистике: "Поставки через Польшу хорошо видны для наших летчиков и ракетчиков" - 24.02.2026 Украина.ру
Сорокин про удары по логистике: "Поставки через Польшу хорошо видны для наших летчиков и ракетчиков"
Поставки через Польшу слишком хорошо видны для российских летчиков и ракетчиков. Поэтому наносить удары и контролировать эту логистику несложно. В случае с Румынией это сделать тяжелее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему большая часть поставок оружия на Украину идет через Румынию, а не через Польшу, эксперт назвал причину.Собеседник Украина.ру обратил внимание на ситуацию с ударами в Одесской области. "Особенно в районе Ильичевска и возле Джурджулешты (единственного молдавского порта с выходом к Черному морю). Туда мы наносим решительные удары с наибольшим количеством взрывчатки", — напомнил аналитик."Поэтому я думаю, что к концу 2026 года у нас есть все шансы выйти к Днепру. А говорить о том, что переговоры дадут какую-то позитивную динамику, я бы воздержался. Я не вижу, чтобы стороны в этом были заинтересованы", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.О заблуждениях и "городских легендах", связанных с БПЛА, а также о правилах, соблюдение которых помогает бойцу выжить в современном конфликте — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Тихий": Когда речь идет о дронах-камикадзе, глупые стереотипы могут стоить вам жизни" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Сорокин про удары по логистике: "Поставки через Польшу хорошо видны для наших летчиков и ракетчиков"

Поставки через Польшу слишком хорошо видны для российских летчиков и ракетчиков. Поэтому наносить удары и контролировать эту логистику несложно. В случае с Румынией это сделать тяжелее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему большая часть поставок оружия на Украину идет через Румынию, а не через Польшу, эксперт назвал причину.
"Потому что поставки через Польшу слишком хорошо видны для наших летчиков и ракетчиков. Эту логистику легко контролировать и уничтожать. В случае с Румынией это сделать сложнее. Но и ее мы пытаемся прервать", — констатировал Сорокин.
Собеседник Украина.ру обратил внимание на ситуацию с ударами в Одесской области. "Особенно в районе Ильичевска и возле Джурджулешты (единственного молдавского порта с выходом к Черному морю). Туда мы наносим решительные удары с наибольшим количеством взрывчатки", — напомнил аналитик.
"Поэтому я думаю, что к концу 2026 года у нас есть все шансы выйти к Днепру. А говорить о том, что переговоры дадут какую-то позитивную динамику, я бы воздержался. Я не вижу, чтобы стороны в этом были заинтересованы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
О заблуждениях и "городских легендах", связанных с БПЛА, а также о правилах, соблюдение которых помогает бойцу выжить в современном конфликте — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Тихий": Когда речь идет о дронах-камикадзе, глупые стереотипы могут стоить вам жизни" на сайте Украина.ру.
