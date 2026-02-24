https://ukraina.ru/20260224/koalitsiya-zhelayuschikh-reshitelno-razgovarivaet-v-kieve-moskva-gotova-k-yadernomu-otvetu-itogi-24-fevralya-1076011725.html

Коалиция желающих решительно разговаривает в Киеве, Москва готова к ядерному ответу. Итоги 24 февраля

Москва предупредила западные столицы о последствиях вооружения киевского режима ядерным оружием. Киев собрал внеочередное заседание "коалиции желающих" ввести войска на Украину. Армия России наступает в зоне СВО.

Служба внешней разведки России раскрыла планы Британии и Франции предоставить киевскому режиму возможность заполучить ядерное оружие."Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", — говорится в сообщении разведслужбы.Сообщение СВР вызвало возмущение в обеих палатах российского парламента и не только. "Совет Госдумы принял решение о рассмотрении в четверг обращения к парламентам Франции и Англии с предложением провести парламентское расследование в отношении информации о подготовке к вооружению Киева ядерным оружием и средством его доставки", – сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реализация намерений Парижа и Лондона станет грубейшим нарушением международного права."Информация СВР о намерении Франции и Британии передать киевскому нацистскому режиму ядерные технологии радикально меняет ситуацию. И дело тут не в разрушении ДНЯО и ещё чего-то там в международном праве. Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране", - заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Он недвусмысленно предупредил об угрозе ядерной войны, условия для которой создают политики Запада. По его мнению, не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придётся использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине."А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией. Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация", - подчеркнул Медведев.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Лондон и Париж вынашивают опасные планы оказать содействие Киеву в обретении ядерного оружия накануне апрельской конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)."В контексте антироссийских высказываний и действий руководства ряда европейских стран, продолжающих подстегивать спровоцированную Западом конфронтацию в привязке к украинскому кризису, мы вновь предупреждаем о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и, соответственно, о его потенциально тяжелейших последствиях", - заявила Захарова.Она указала на множество свидетельств "ядерных устремлений Киева", а содействие в этом "является категорически неприемлемым и остро эскалационным шагом, чреватым подрывом международно-правового режима нераспространения ядерного оружия""Любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала будут восприниматься нами как попытка создать прямую угрозу безопасности нашей страны критического порядка и неизбежно получат с нашей стороны жесткий отпор", - сказано в комментарии официального представителя МИД РФ.Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ заявил, что враги государства российского не могут нанести стратегическое поражение, хотя им так этого хочется, что "жить без этого не могут". Ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют", - сказал президент России.Он отметил угрозы, которые созданы подводным газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Чёрном море. На это уже отреагировала Турция, получающая по ним российский газ.Также президент России призвал усилить работу по противодействию терроризму и экстремизму."Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество", - сказал Путин.Необходимо усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, отметил президент. Также он указал на то, что число терактов в РФ увеличилось, в основном это дело рук украинских спецслужб."Уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет, скорее всего, всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки, в данном случае сотрудников министерства внутренних дел", - сказал глава государства.Также во вторник, 24 февраля СК РФ сообщил о том, что подозреваемым по делу взрыва автомобиля ГАИ в Москве оказался 22-летний уроженец Удмуртии - он погиб на месте преступления. В ведомстве уточнили, что 22 февраля он выехал на железнодорожном транспорте из Санкт-Петербурга в Москву, следователи определили его маршрут. Причины и мотивы действия фигуранта дела, а также его круг общения устанавливаются.Полиция Москвы опубликовала кадры взрыва машины ГАИ около Савёловского вокзала. В результате взрыва которого погиб сотрудник правоохранительных органов и сам подрывник, двое сотрудников МВД госпитализированы.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев в нефтяной блокаде с целью "свергнуть правительство" государства-члена ЕС. При этом он указал на персональную ответственность за происходящее Владимира Зеленского."С самого начала Венгрия была на стороне мира. Напротив, президент Зеленский шантажирует и угрожает Венгрии сегодня, в день годовщины. И всё потому, что мы остаёмся в стороне от войны, потому что мы не даём денег Украине и потому что мы не отказываемся от дешевой российской энергии", - подчеркнул Орбан.Еврокомиссия в это же время заявляла об отсутствии проблем с поставками по нефтепроводу "Дружба", на что давно и неоднократно указывали правительства Венгрии и Словакии. "Ни одна страна не сталкивается с какими-либо чрезвычайными перебоями поставок, энергоресурсы поступают, в том числе и на Украину. Что касается Словакии и Венгрии, у них есть свои резервы, нефтяные запасы, поэтому ни в одном из наших государств-членов нет чрезвычайной ситуации. Мы также не прогнозируем краткосрочных проблем с поставками", - заявила журналистам представитель ЕК Ана Кайза Итконен.Киев тем временем принимал гостей из Евросоюза и других западных столиц. В частности, на Украину приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта, а также чиновники из Исландии, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, Хорватии и постсоветских прибалтийских республик.На заседании "коалиции желающих, которую теперь стали называть "коалицией решительных", Зеленский снова пожаловался на Россию и попросил западной помощи.Помимо оружия Зеленский просил помочь в восстановлении украинской энергосистемы, обеспечивающей функционирование в том числе политической системы и предприятий ВПК. К визиту западных делегаций он выпустил новый рекламный ролик, в котором показал свой бункер и снова возложил ответственность за несчастья украинцев на президента России.Зеленский также анонсировал новый раунд переговоров с Россией при участии США на следующей неделе, примерно через 7-10 дней.Подключившийся к "коалиции решительных" по видеосвязи французский президент Эммануэль Макрон заявил, что скептически оценивает перспективу скорого мира на Украине из-за позиции официальной Москвы. Ранее он же направил своего дипломата в столицу России для консультаций на предмет участия в переговорном процессе по урегулированию украинской проблемы, созданной Вашингтоном и его "трансатлантическими партнёрами".Минобороны Британии в свою очередь заявило, что "в рамках создания многонациональных сил для Украины" уже функционирует штаб численностью 70 человек. Правительство Британии уже финансирует подготовку к развертыванию своих войск.Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции по состоянию на 24 февраля сообщило об успехах российских войсковых группировок. также отмечены потери ВСУ и других вооружённых формирований Украины.В частности, подразделения российской группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии Украины в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ. Потери ВСУ в итоге составили до 215 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, девять автомобилей, РСЗО и два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, склад боеприпасов и десять складов материальных средств.Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, десятки единиц разной военной техники.Подразделения "Южной" группировки ВС РФ нанесли поражение противнику в ДНР. В боях противник потерял до 115 военнослужащих, военную технику и склады.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВФУ в ДНР и Днепропетровской области. При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, не считая военной техники."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области", - констатировали в Минобороны РФ.Бои велись этой группировкой в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял до 170 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих.Актуальное интервью на эту тему: Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и ИзраиляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

