ВСУ придется отходить: Анпилогов рассказал, как ВС РФ сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - 21.02.2026
ВСУ придется отходить: Анпилогов рассказал, как ВС РФ сжимают кольцо вокруг Красного Лимана
ВСУ придется отходить: Анпилогов рассказал, как ВС РФ сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - 21.02.2026 Украина.ру
ВСУ придется отходить: Анпилогов рассказал, как ВС РФ сжимают кольцо вокруг Красного Лимана
Российские войска выходят к Северскому Донцу с обеих сторон Лимана, создавая угрозу окружения ВСУ. Логистика противника нарушается ударами "Ланцетов" по локомотивам и дронами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
На северо-западе российские подразделения выходят в район Святогорска и сжимают кольцо вокруг Красного Лимана. "С обеих сторон Лимана мы вышли к Северскому Донцу. Это затрудняет противнику логистику на этом выступе", — заявил Анпилогов.В районе Лимана сосредоточены крупные силы ВСУ, которые опираются на город, лесные массивы и укрепления. "Этот лес возле Лимана повторит судьбу Серебрянского лесничества, которое держалось два года, потому что не удавалось взять под контроль логистику врага через Северский Донец", — пояснил эксперт.Как только предполье Лимана окажется под контролем, украинской группировке придется туго. "Противнику придется отходить с серьезными материальными потерями", — добавил аналитик.Весь этот фас создает угрозу для Славянска с северо-запада. "Здесь проходит основная дорога снабжения на Изюм. Как только мы возьмем эту трассу под контроль дронами, оборона четырехградья рухнет", — подчеркнул Анпилогов.При этом для нарушения железнодорожной логистики необязательно занимать пути. "Достаточно уничтожить локомотивы с помощью "Ланцетов" с машинным зрением", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.
ВСУ придется отходить: Анпилогов рассказал, как ВС РФ сжимают кольцо вокруг Красного Лимана

06:00 21.02.2026
 
© Фото : t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : t.me/V_Zelenskiy_official
Российские войска выходят к Северскому Донцу с обеих сторон Лимана, создавая угрозу окружения ВСУ. Логистика противника нарушается ударами "Ланцетов" по локомотивам и дронами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
На северо-западе российские подразделения выходят в район Святогорска и сжимают кольцо вокруг Красного Лимана. "С обеих сторон Лимана мы вышли к Северскому Донцу. Это затрудняет противнику логистику на этом выступе", — заявил Анпилогов.
В районе Лимана сосредоточены крупные силы ВСУ, которые опираются на город, лесные массивы и укрепления. "Этот лес возле Лимана повторит судьбу Серебрянского лесничества, которое держалось два года, потому что не удавалось взять под контроль логистику врага через Северский Донец", — пояснил эксперт.
Как только предполье Лимана окажется под контролем, украинской группировке придется туго. "Противнику придется отходить с серьезными материальными потерями", — добавил аналитик.
Весь этот фас создает угрозу для Славянска с северо-запада. "Здесь проходит основная дорога снабжения на Изюм. Как только мы возьмем эту трассу под контроль дронами, оборона четырехградья рухнет", — подчеркнул Анпилогов.
При этом для нарушения железнодорожной логистики необязательно занимать пути. "Достаточно уничтожить локомотивы с помощью "Ланцетов" с машинным зрением", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.
