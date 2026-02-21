В ФСБ заявили об использовании Украиной Telegram для сбора военных данных - 21.02.2026 Украина.ру
В ФСБ заявили об использовании Украиной Telegram для сбора военных данных
В ФСБ заявили об использовании Украиной Telegram для сбора военных данных
Украина использует мессенджер Telegram в военных целях. Украинские структуры имеют возможность оперативно получать информацию из мессенджера и применять её в зоне боевых действий. Об этом 21 февраля сообщили в ЦОС ФСБ
2026-02-21T11:28
2026-02-21T11:28
новости
украина
россия
дональд трамп
telegram
роскомнадзор
фсб
"Они имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях", — говорится в заявлении ЦОС ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что за последние три месяца это неоднократно ставило под угрозу жизни российских военнослужащих.Ситуация вокруг мессенджера в России остаётся напряжённой. На минувшей неделе Роскомнадзор приступил к замедлению работы приложения. При этом в ведомстве не стали подтверждать или опровергать сообщения СМИ о возможной полной блокировке Telegram с 1 апреля.С 15 по 17 февраля платформа заблокировала почти 600 тысяч каналов и групп — это максимальный месячный показатель. По данным РКН, еженедельно мессенджер удаляет до ста так называемых сервисов "пробива" (поиска личных данных) по запросу российских властей. Всего с 2022 года заблокировано 8358 подобных ресурсов.В ведомстве отмечают, что, несмотря на принимаемые меры, ситуация кардинально не меняется: появляются новые каналы, распространяющие украденную личную информацию. Роскомнадзор призвал руководство Telegram самостоятельно пресекать деятельность таких ботов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им доступ к своей инфраструктуре.Ранее Роскомнадзор обозначил проблему распространения противоправного контента в мессенджере Telegram как одну из ключевых причин ограничения доступа к платформе на территории России. Подробнее в материале РКН о блокировке Telegram: виноваты боты с "пробивом". Главные новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
Украина.ру
новости, украина, россия, дональд трамп, telegram, роскомнадзор, фсб
Новости, Украина, Россия, Дональд Трамп, Telegram, Роскомнадзор, ФСБ

В ФСБ заявили об использовании Украиной Telegram для сбора военных данных

11:28 21.02.2026
 
Украина использует мессенджер Telegram в военных целях. Украинские структуры имеют возможность оперативно получать информацию из мессенджера и применять её в зоне боевых действий. Об этом 21 февраля сообщили в ЦОС ФСБ
"Они имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях", — говорится в заявлении ЦОС ФСБ.
В ведомстве подчеркнули, что за последние три месяца это неоднократно ставило под угрозу жизни российских военнослужащих.
Ситуация вокруг мессенджера в России остаётся напряжённой. На минувшей неделе Роскомнадзор приступил к замедлению работы приложения. При этом в ведомстве не стали подтверждать или опровергать сообщения СМИ о возможной полной блокировке Telegram с 1 апреля.
С 15 по 17 февраля платформа заблокировала почти 600 тысяч каналов и групп — это максимальный месячный показатель. По данным РКН, еженедельно мессенджер удаляет до ста так называемых сервисов "пробива" (поиска личных данных) по запросу российских властей. Всего с 2022 года заблокировано 8358 подобных ресурсов.
В ведомстве отмечают, что, несмотря на принимаемые меры, ситуация кардинально не меняется: появляются новые каналы, распространяющие украденную личную информацию. Роскомнадзор призвал руководство Telegram самостоятельно пресекать деятельность таких ботов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им доступ к своей инфраструктуре.
Ранее Роскомнадзор обозначил проблему распространения противоправного контента в мессенджере Telegram как одну из ключевых причин ограничения доступа к платформе на территории России. Подробнее в материале РКН о блокировке Telegram: виноваты боты с "пробивом". Главные новости к этому часу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Новости Украина Россия Дональд Трамп Telegram Роскомнадзор ФСБ
 
Лента новостейМолния