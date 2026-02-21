https://ukraina.ru/20260221/v-fsb-zayavili-ob-ispolzovanii-ukrainoy-telegram-dlya-sbora-voennykh-dannykh-1075921983.html

В ФСБ заявили об использовании Украиной Telegram для сбора военных данных

В ФСБ заявили об использовании Украиной Telegram для сбора военных данных - 21.02.2026 Украина.ру

В ФСБ заявили об использовании Украиной Telegram для сбора военных данных

Украина использует мессенджер Telegram в военных целях. Украинские структуры имеют возможность оперативно получать информацию из мессенджера и применять её в зоне боевых действий. Об этом 21 февраля сообщили в ЦОС ФСБ

2026-02-21T11:28

2026-02-21T11:28

2026-02-21T11:28

новости

украина

россия

дональд трамп

telegram

роскомнадзор

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/05/1053714085_0:471:2804:2048_1920x0_80_0_0_8c4d6d391f8b9338c6b9bd524eb08f12.jpg

"Они имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях", — говорится в заявлении ЦОС ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что за последние три месяца это неоднократно ставило под угрозу жизни российских военнослужащих.Ситуация вокруг мессенджера в России остаётся напряжённой. На минувшей неделе Роскомнадзор приступил к замедлению работы приложения. При этом в ведомстве не стали подтверждать или опровергать сообщения СМИ о возможной полной блокировке Telegram с 1 апреля.С 15 по 17 февраля платформа заблокировала почти 600 тысяч каналов и групп — это максимальный месячный показатель. По данным РКН, еженедельно мессенджер удаляет до ста так называемых сервисов "пробива" (поиска личных данных) по запросу российских властей. Всего с 2022 года заблокировано 8358 подобных ресурсов.В ведомстве отмечают, что, несмотря на принимаемые меры, ситуация кардинально не меняется: появляются новые каналы, распространяющие украденную личную информацию. Роскомнадзор призвал руководство Telegram самостоятельно пресекать деятельность таких ботов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им доступ к своей инфраструктуре.Ранее Роскомнадзор обозначил проблему распространения противоправного контента в мессенджере Telegram как одну из ключевых причин ограничения доступа к платформе на территории России. Подробнее в материале РКН о блокировке Telegram: виноваты боты с "пробивом". Главные новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, дональд трамп, telegram, роскомнадзор, фсб