https://ukraina.ru/20260221/novye-tarify-ot-trampa-khronika-sobytiy-na-utro-21-fevralya-1075919588.html

Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля

Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля - 21.02.2026 Украина.ру

Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10% пошлин для всех стран

2026-02-21T10:14

2026-02-21T10:14

2026-02-21T10:20

эксклюзив

хроники

дональд трамп

марат баширов

вадим белый

китай

сша

канада

верховный суд

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075860782_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2c578ae516153f500cab43a9d5ec3e6b.jpg

Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ о введении 10% глобальных пошлин для всех стран, о котором он сообщал ранее."Для меня большая честь подписать в Овальном кабинете указ о введении 10% глобальных пошлин для всех стран, который вступит в силу почти немедленно", — написал Трамп в Truth Social.По информации CNN, эти тарифы могут действовать только в течение 150 дней, если американский Конгресс не продлит их действие.Как позднее сообщили в Белом доме, указ Трампа о новых тарифах вступит в силу 24 февраля.Ранее, 20 февраля, Верховный суд США признал незаконными масштабные глобальные тарифы, которые Трамп объявил в начале апреля 2025 года в ответ на действия других стран мира.Решением шести против трёх суд постановил, что Трамп превысил свои полномочия, ссылаясь на федеральный закон о чрезвычайных полномочиях для введения своих "взаимных" тарифов по всему миру, а также целевых импортных налогов, которые Белый домобъясняет борьбой с торговлей фентанилом.Судьи не рассматривали вопрос о том, в какой степени импортёры имеют право на возмещение, оставив это на рассмотрение суда низшей инстанции.Судьи отметили, если возмещение будет разрешено в полном объеме, их сумма может достичь $170 млрд, что составляет более половины доходов, которые принесли тарифы Трампа.Судья Бретт Кавано заявил, что процесс возврата средств "вероятно, будет хаотичным", как это признавали и во время устных слушаний. Судьи Кларенс Томас и Сэмюэл Алито также выразили несогласие с решением большинства.В ответ Трамп заявил, что у него есть альтернативы отменённым Верховным судом пошлинам."У нас есть альтернативы. Замечательные альтернативы", – заявил Трамп.По его словам, решение Верховного суда открыло ему возможность пойти "вероятно, тем путем, которым должен был пойти с самого начала"."Теперь я собираюсь пойти в другом направлении, вероятно, в том направлении, в котором я должен был пойти изначально", – отметил Трамп.По его словам, это решение будет "даже более сильным, чем первоначальный выбор".Также Трамп заявил, что это решение не "существенно ограничит" пошлины в будущем, и упомянул об использовании Закона о расширении торговли и других прошлых законов, включая американский закон о пошлинах 1930 года.Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что решение Верховного суда стало серьёзным ударом для американского народа и лишило Трампа важного рычага влияния"Сегодня американский народ потерпел поражение, так как лишение президента Трампа важного рычага в рамках полномочий IEEPA стало серьёзной потерей для всей страны", — сказал министр 20 февраля.Бессент призвал иностранных партнеров США, заключивших с ними торговые сделки, соблюдать достигнутые договоренности, несмотря на решение Верховного суда."Я полагаю, все будут соблюдать свои договоренности. Существует и альтернатива, которую Верховный суд вновь подтвердил как право президента — жёсткие меры. Он имеет право ввести полное эмбарго. Может просто отрезать страны от торговли или запретить целые категории товаров. И тогда мы не получим ни цента. Поэтому я призываю все страны соблюдать свои соглашения и двигаться вперед", — отметил Бессент.Некоторые эксперты уверены: для отвлечения внимания от ситуации с санкциями США могут решиться на "маленькую победоносную войну"."Верховный суд США отменил глобальные импортные пошлины, введённые Дональдом Трампом. Решением 6:3 судьи признали, что президент превысил полномочия, использовав закон о чрезвычайных ситуациях 1977 года для одностороннего введения тарифов без одобрения Конгресса . Под отмену попали как универсальные 10-процентные пошлины на товары из большинства стран, так и повышенные сборы против Китая, Канады и Мексики. Председатель суда Джон Робертс подчеркнул, что Конституция относит налоговые полномочия к ведению Конгресса . Теперь правительство обязано компенсировать импортёрам уплаченные средства — потери бюджета могут превысить $175 млрд. Трамп назвал решение "позором". Самое время начать "маленькую победоносную войну"", — указал политический эксперт Юрий Баранчик.Ещё один российский политолог — Марат Баширов — отметил, что решение Верховного суда является подарком Трампу."Есть нюансы. Определение суда не отменяет все действующие тарифы, часть их Трамп имел право вводить. Но дыра образуется в триллион долларов. Вроде беда, но на самом деле - это подарок Трампу. Теперь он может говорить, что демократические судьи украли у США триллион долларов и сотни тысяч рабочих мест", — отметил Баширов.На решение Верховного суда США обратили внимание и в Европе. Так, председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге заявил, что Верховный суд США установил "юридический барьер", и "период неограниченного и произвольного повышения тарифов главой Белого дома, возможно, подходит к концу".Как заявил в комментарии каналу Sky News представитель ЕС, Евросоюз анализирует решение Верховного суда США."Мы принимаем к сведению решение Верховного суда США и тщательно его анализируем. Мы остаемся в тесном контакте с администрацией США, поскольку стремимся получить ясность относительно шагов, которые они намерены предпринять в ответ на это решение", – заявил он.Спикер также отметил, что предприятия "по обе стороны Атлантики" зависят от стабильности и предсказуемости торговых отношений, поэтому европейцы "продолжают выступать за низкие пошлины и работать над их снижением".О политике Трампа – в статье Владимира Скачко "Совет передела мира. Как Трамп готовится раздельно заново покорять мир".

https://ukraina.ru/20260220/voevat-esch-tri-goda-zaluzhnyy--pokusheniya-i-otkroveniya-itogi-20-fevralya-1075904456.html

китай

сша

канада

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, марат баширов, вадим белый, китай, сша, канада, верховный суд, ес, cnn