Трамп провёл в Вашингтоне первое заседание "Совета мира": Белоруссию пригласили... но не пустили
Трамп провёл в Вашингтоне первое заседание "Совета мира": Белоруссию пригласили... но не пустили - 20.02.2026 Украина.ру
Трамп провёл в Вашингтоне первое заседание "Совета мира": Белоруссию пригласили... но не пустили
В Вашингтоне прошло первое заседание "Совета мира", собравшее ряд мировых лидеров для обсуждения урегулирования конфликта в секторе Газа по инициативе президента США Дональда Трампа, делегацию Белоруссии на мероприятие не пустили. Об этом в ночь на 20 февраля сообщает РИА Новости
Трамп провёл первое заседание "Совета мира" в Институте мира США, который в декабре был переименован в его честь. Заявленная президентом США цель работы новообразованной структуры – поиск политических решений и координация международных усилий для стабилизации ситуации в Газе, выработка инициатив для прекращения конфликта и поддержки мирного процесса.В числе участников мероприятия оказались президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министры Армении Никол Пашинян и Албании Эди Рама.Сообщалось, что по решению президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого Трамп пригласил участвовать в "Совете мира", представлять республику на первом заседании в Вашингтоне 19 февраля будет глава МИД Максим Рыженков. Однако США не выдали визы белорусской делегации."Белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов мероприятия о том, что по решению главы государства нашу страну представит министр иностранных дел Максим Рыженков. Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно. Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы нашей делегации выданы не были", — сообщили в МИД Белоруссии."В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами? А, ведь, изначально приглашение принять участие в заседании Совета мира от президента США было направлено главе белорусского государства. Дополнительные комментарии излишни", — добавили в ведомстве.Напомним, большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу Трампа о создании "Совета мира".Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не примет участие в заседании, поскольку решение об участии РФ в "Совете мира" еще не принято, этот вопрос рассматривает МИД.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
02:55 20.02.2026 (обновлено: 02:59 20.02.2026)
 
В Вашингтоне прошло первое заседание "Совета мира", собравшее ряд мировых лидеров для обсуждения урегулирования конфликта в секторе Газа по инициативе президента США Дональда Трампа, делегацию Белоруссии на мероприятие не пустили. Об этом в ночь на 20 февраля сообщает РИА Новости
Трамп провёл первое заседание "Совета мира" в Институте мира США, который в декабре был переименован в его честь. Заявленная президентом США цель работы новообразованной структуры – поиск политических решений и координация международных усилий для стабилизации ситуации в Газе, выработка инициатив для прекращения конфликта и поддержки мирного процесса.
В числе участников мероприятия оказались президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министры Армении Никол Пашинян и Албании Эди Рама.
Сообщалось, что по решению президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого Трамп пригласил участвовать в "Совете мира", представлять республику на первом заседании в Вашингтоне 19 февраля будет глава МИД Максим Рыженков. Однако США не выдали визы белорусской делегации.
"Белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов мероприятия о том, что по решению главы государства нашу страну представит министр иностранных дел Максим Рыженков. Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно. Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы нашей делегации выданы не были", — сообщили в МИД Белоруссии.
"В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами? А, ведь, изначально приглашение принять участие в заседании Совета мира от президента США было направлено главе белорусского государства. Дополнительные комментарии излишни", — добавили в ведомстве.
Напомним, большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу Трампа о создании "Совета мира".
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не примет участие в заседании, поскольку решение об участии РФ в "Совете мира" еще не принято, этот вопрос рассматривает МИД.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
