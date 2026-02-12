Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково - 12.02.2026 Украина.ру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Обстановка вокруг Купянска, который находится преимущественно под контролем российской армии, сложная. Бои там не затихают. Особенно в городской черте и прилегающих населенных пунктах по обе стороны Оскола.На восточном берегу наши огневые средства воздушного и наземного базирования регулярно бьют по Купянску-Узловому. Там весьма основательноелокомотивное депосо всейинфраструктурой, в том числе подземной. До недавнеговремени противник использовал это для логистики. Под огонь попадают железнодорожные пути и развязки в соседней Ковшаровке, которая в основном уже зачищена штурмовиками группировки "Запад".Наши войска нанесли большие потери батальону ВСУ "Шквал", сформированного в основном из заключенных. Огромные проблемы у противника со снабжением практически на всех участках этого направления. Из-за плотных артобстрелов окружающей территории и господства в воздухе российских дронов вражеские подразделения уже не могут получать грузы наземным транспортом, однако один путь снабжения у них пока еще остается. По воздуху — с помощью квадрокоптеров, в том числе тяжелых ударных, которые могут взять больше груза. Поэтому говорить о полной изоляции поля боя пока рано.Наша армия наращивает усилия и на других участках юго-восточнее и севернее Харьковской области. Во многом это преимущество достигается за счет блокирования транспортных и железнодорожных магистралей, установления контроля над перемещением личного состава и техники противника в основные районы боевых действий (Купянск и Волчанск) и отсечения пунктов временной дислокации ВСУ вблизи границы с Белгородской областью.Судя по нарастанию давления со стороны подразделений российской армии, в бой постепенно вводятся резервы. Об этом можно судить по Заосколью. Зажатые в тиски и плотно блокированные с разных сторон батальоны противника, пытаются вырваться в сторону Изюмского района, а также закрепиться в районе Шевченково, где продолжаются укрепляться фортификационные оборонительные линии.Под Волчанском ожесточенные боестолкновения продолжаются в населенных пунктах, расположенных как в лесных массивах и лесополосах, так и примыкающих к ним. С переменным успехом бои ведутся вокруг Вильчи, Лимана, Графского, Верхней Писаревки, а также по направлению к Великому Бурлуку. Используя рельеф местности (овраги, низины, резко пересеченные участки) и заранее оборудованные скрытные огневые позиции, противник продолжает наносить ракетно-дроновые удары по Белгородскому региону. За минувшие сутки средства ПВО отразили три комплексных удара противника, уничтожив и перехватив свыше 20 вражеских ракет, а также порядка 30 ударных беспилотников только в течение светового дня.Расчеты ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо" нанесли удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов по направлению к Чугуеву. В результате удара противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также РСЗО и до 20 единиц грузовой автомобильной техники. По сведениям разведки, с этого участка противник неоднократно наносил удары по Белгороду.Противник пытается укрепить оборонительные рубежи по линии "Дергачи-Слатино-Казачья Лопань". Переброска резервов крайне затруднена из-за круглосуточной огневой активности артиллерии и дронов подразделений группировки "Север", для выполнения боевых задач задействована тактическая и армейская авиация ВКС РФ.
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Обстановка вокруг Купянска, который находится преимущественно под контролем российской армии, сложная. Бои там не затихают. Особенно в городской черте и прилегающих населенных пунктах по обе стороны Оскола.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
На восточном берегу наши огневые средства воздушного и наземного базирования регулярно бьют по Купянску-Узловому. Там весьма основательноелокомотивное депосо всейинфраструктурой, в том числе подземной. До недавнеговремени противник использовал это для логистики. Под огонь попадают железнодорожные пути и развязки в соседней Ковшаровке, которая в основном уже зачищена штурмовиками группировки "Запад".
Наши войска нанесли большие потери батальону ВСУ "Шквал", сформированного в основном из заключенных. Огромные проблемы у противника со снабжением практически на всех участках этого направления. Из-за плотных артобстрелов окружающей территории и господства в воздухе российских дронов вражеские подразделения уже не могут получать грузы наземным транспортом, однако один путь снабжения у них пока еще остается. По воздуху — с помощью квадрокоптеров, в том числе тяжелых ударных, которые могут взять больше груза. Поэтому говорить о полной изоляции поля боя пока рано.
Наша армия наращивает усилия и на других участках юго-восточнее и севернее Харьковской области. Во многом это преимущество достигается за счет блокирования транспортных и железнодорожных магистралей, установления контроля над перемещением личного состава и техники противника в основные районы боевых действий (Купянск и Волчанск) и отсечения пунктов временной дислокации ВСУ вблизи границы с Белгородской областью.
Судя по нарастанию давления со стороны подразделений российской армии, в бой постепенно вводятся резервы. Об этом можно судить по Заосколью. Зажатые в тиски и плотно блокированные с разных сторон батальоны противника, пытаются вырваться в сторону Изюмского района, а также закрепиться в районе Шевченково, где продолжаются укрепляться фортификационные оборонительные линии.
Под Волчанском ожесточенные боестолкновения продолжаются в населенных пунктах, расположенных как в лесных массивах и лесополосах, так и примыкающих к ним. С переменным успехом бои ведутся вокруг Вильчи, Лимана, Графского, Верхней Писаревки, а также по направлению к Великому Бурлуку. Используя рельеф местности (овраги, низины, резко пересеченные участки) и заранее оборудованные скрытные огневые позиции, противник продолжает наносить ракетно-дроновые удары по Белгородскому региону. За минувшие сутки средства ПВО отразили три комплексных удара противника, уничтожив и перехватив свыше 20 вражеских ракет, а также порядка 30 ударных беспилотников только в течение светового дня.
Расчеты ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо" нанесли удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов по направлению к Чугуеву. В результате удара противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также РСЗО и до 20 единиц грузовой автомобильной техники. По сведениям разведки, с этого участка противник неоднократно наносил удары по Белгороду.
Противник пытается укрепить оборонительные рубежи по линии "Дергачи-Слатино-Казачья Лопань". Переброска резервов крайне затруднена из-за круглосуточной огневой активности артиллерии и дронов подразделений группировки "Север", для выполнения боевых задач задействована тактическая и армейская авиация ВКС РФ.
