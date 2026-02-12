https://ukraina.ru/20260212/1075554941.html

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-02-12T12:29

Обстановка вокруг Купянска, который находится преимущественно под контролем российской армии, сложная. Бои там не затихают. Особенно в городской черте и прилегающих населенных пунктах по обе стороны Оскола.На восточном берегу наши огневые средства воздушного и наземного базирования регулярно бьют по Купянску-Узловому. Там весьма основательноелокомотивное депосо всейинфраструктурой, в том числе подземной. До недавнеговремени противник использовал это для логистики. Под огонь попадают железнодорожные пути и развязки в соседней Ковшаровке, которая в основном уже зачищена штурмовиками группировки "Запад".Наши войска нанесли большие потери батальону ВСУ "Шквал", сформированного в основном из заключенных. Огромные проблемы у противника со снабжением практически на всех участках этого направления. Из-за плотных артобстрелов окружающей территории и господства в воздухе российских дронов вражеские подразделения уже не могут получать грузы наземным транспортом, однако один путь снабжения у них пока еще остается. По воздуху — с помощью квадрокоптеров, в том числе тяжелых ударных, которые могут взять больше груза. Поэтому говорить о полной изоляции поля боя пока рано.Наша армия наращивает усилия и на других участках юго-восточнее и севернее Харьковской области. Во многом это преимущество достигается за счет блокирования транспортных и железнодорожных магистралей, установления контроля над перемещением личного состава и техники противника в основные районы боевых действий (Купянск и Волчанск) и отсечения пунктов временной дислокации ВСУ вблизи границы с Белгородской областью.Судя по нарастанию давления со стороны подразделений российской армии, в бой постепенно вводятся резервы. Об этом можно судить по Заосколью. Зажатые в тиски и плотно блокированные с разных сторон батальоны противника, пытаются вырваться в сторону Изюмского района, а также закрепиться в районе Шевченково, где продолжаются укрепляться фортификационные оборонительные линии.Под Волчанском ожесточенные боестолкновения продолжаются в населенных пунктах, расположенных как в лесных массивах и лесополосах, так и примыкающих к ним. С переменным успехом бои ведутся вокруг Вильчи, Лимана, Графского, Верхней Писаревки, а также по направлению к Великому Бурлуку. Используя рельеф местности (овраги, низины, резко пересеченные участки) и заранее оборудованные скрытные огневые позиции, противник продолжает наносить ракетно-дроновые удары по Белгородскому региону. За минувшие сутки средства ПВО отразили три комплексных удара противника, уничтожив и перехватив свыше 20 вражеских ракет, а также порядка 30 ударных беспилотников только в течение светового дня.Расчеты ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо" нанесли удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов по направлению к Чугуеву. В результате удара противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также РСЗО и до 20 единиц грузовой автомобильной техники. По сведениям разведки, с этого участка противник неоднократно наносил удары по Белгороду.Противник пытается укрепить оборонительные рубежи по линии "Дергачи-Слатино-Казачья Лопань". Переброска резервов крайне затруднена из-за круглосуточной огневой активности артиллерии и дронов подразделений группировки "Север", для выполнения боевых задач задействована тактическая и армейская авиация ВКС РФ.

