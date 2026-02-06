https://ukraina.ru/20260206/aleksandr-kargin-blizhniy-vostok-zhdet-eskalatsiya--ssha-sdelayut-vse-chtoby-vybit-iranu-zuby-1075302213.html

Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы"

Противоречия Ирана и США слишком существенны, чтобы стороны могли договориться. В то же время Дональду Трампу наплевать на Европу, и он задумал создать G5 с участие России, Китая и Индии как противовес БРИКС. Но у Америки впереди темные времена, демократы затеяли нехорошее.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Александр Каргин.Сегодня, 6 февраля, в Омане пройдут переговоры США и Ирана. Ранее Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином кризис на Украине и Иран.— Александр, начнем с переговоров России и Украины в Абу-Даби. Как вы считаете, в какой точке решения проблемы мы сейчас находимся? Близки стороны к компромиссу?— Я думаю, что не близки. Глобально пока ничего не изменилось, но в целом есть позитивная динамика, связанная с тем, что диалог между Россией и США идет. Нам выгодно поддерживать в администрации Трампа желание к ведению такого общения. Все остальное — белый шум.В то же время России удобно занимать промежуточную, посредническую позицию между США и Китаем. Китай, с одной стороны, наш союзник, хотя периодически использует наши ресурсы в своих целях. С другой стороны, США не наш союзник, но при этом Трамп, хочет прийти с нами к договоренностям — не только по Украине, а в целом — дабы оттянуть нас от Китая.— Президент Дональд Трамп задумал поменять G7 на G5 c новым составом: США, Китай, Россия, Индия и Япония, сообщило Politico, сославшись на источник в Белом доме. Как написало издание, именно эти 5 стран, по мнению президента США, являются ведущими мировыми лидерами, которые способны сообща решать насущные проблемы мира. Напомню, что в сегодняшнюю G7 входят 4 страны из Европы (Германия, Великобритания, Франция и Италия), но в предполагаемой G5 ни одной европейской страны нет. Означает ли это пренебрежение Трампа к Европе?— Да. Трампу абсолютно наплевать на Европу. И он, не стесняясь, вытирает об нее ноги. Но это закономерно, потому что Европа постепенно превращается в третий мир.Опять же, когда у нас говорят про доктрину Монро, имеют в виду, что Америка будет заниматься только двумя континентами: Северной и Южной Америкой. Но если взять классическую доктрину Монро, разработанную в XIX веке, она была не про то, что Америка должна отовсюду уйти.Ближний Восток тогда не был регионом, который кого-то интересовал. Африкой Америка тоже глобально не занималась: из-за различных эпидемий европейцы вглубь континента не погружались. Полноценная колонизация Африки началась в конце XIX века.Что касается Китая, доктрина Монро не исключала взаимодействия США с ним. Американцы, помимо британцев, тоже косвенно принимали участие в опиумных войнах.В общем, доктрина Монро про то, что Европа — это проклятое место, от которого Америке нужно отстраниться. Белые американцы вышли оттуда и нужно о европейцах забыть. Соответственно, необходимо заниматься прежде всего теми странами, которые их окружают, и выстраивать отношения с теми государствами, с которыми есть перспективы, в том числе с Россией.Вся практика политики Трампа заключается в том, что он, во-первых, заставляет Европу платить саму за себя. Во-вторых, отказывается защищать ее. В-третьих, Трамп медленно, но верно выталкивает Европу с международной политической площадки.— Главным критерием членства в G7 всегда было то, что все участники должны входить в первую десятку развитых экономик мира. Но Трамп включил в свой проект G5 три страны, чьи экономики, согласно определению ВМФ, являются развивающимися — это Россия, Индия и Китай. Почему именно эти 3 страны Трамп хочет видеть в G5. Плюс, непростые отношения Японии и Китая, Японии и России?— Во-первых, Трамп смотрит наперед, предвидя, что Европа экономически будет падать и дальше, а экономики Индии и Китая будут развиваться. Соответственно, будет расти и Россия.Что касается внутренних конфликтов между странами, которые могут войти в G5, то это абсолютно нормальная вещь. В БРИКС, например, тоже есть страны, у которых внутренние конфликты: Индия и Китай являются не врагами, но жёсткими конкурентами. И БРИКС это не мешает. И в Совет мира Трамп тоже позвал Турцию и Израиль, и это его устраивает.То есть глобально внутренние противоречия между разными государствам не мешают структуре. Они, наоборот, в каком-то смысле обеспечивают внутреннюю систему сдерживания, некоего противовеса.— Вы упомянули про БРИКС. Может быть, Трамп хочет таким образом подвинуть БРИКС, чьего влияния он опасается?— Да, так и есть. Потому что США в БРИКС точно не вступят. Одновременно тут есть некая реальность, согласно которой, с одной стороны, есть Глобальный юг, с другой — он не един. Как и западная цивилизация тоже абсолютно не едина: есть раскол между Европой и Америкой.Поэтому Трамп пытается создать структуру с объединением перспективных стран, которые не только будут править миром, но и предоставят разные мировые цивилизации. Одновременно с этим, конечно же, он пытается вытеснить конкурентов, каковым является БРИКС.— События вокруг Ирана. В пятницу, 6 февраля, должны пройти переговоры в Омане. С какими позициями США и Иран идут на них? Чего ожидать на этом направлении?— Я не верю в результативность этих переговоров, потому что позиции сторон, США и Ирана, далеки друг от друга. США требуют от Ирана исполнения основных четырех пунктов: во-первых, отказ от ядерной программы; во-вторых, от ракетно-баллистической программы; в-третьих, отказ от поддержки иранских прокси (Хезболлы, хуситов, и так далее); четвёртое — смягчение отношения к участникам протестов в Иране, амнистия в случае их ареста.Но Иран готов сейчас выполнить только первый пункт, передать свой обогащенный уран, например, России. По трем остальным требованиям вряд ли Тегеран пойдет на уступки. Потому что баллистические ракеты — это "зубы" Ирана, основной способ воздействия на своих врагов. Что касается прокси — это суть иранской внешней политики на протяжении долгих лет: создавать шиитскую ось сопротивления из разных группировок, которая должна была окружать Израиль и давить на него.Наконец, последний пункт — это изменение внутренней политики Ирана. Если это произойдет, то в каком-то плане это будет означать, что иранское руководство отказалось само от себя. То есть часть иранской элиты воспримет это как потеряю суверенитета страны. Поэтому, выполнение четвёртого пункта Тегераном тоже маловероятно.Для Трампа же выполнение всех этих пунктов важно как никогда, потому что ранее он выступал в поддержку протестующих в Иране и не может отказаться от своих слов. Если он сольет эту тему сейчас, будет выглядеть болтуном-балаболом. Такой образ вряд ли ему нужен в преддверии выборов в Конгресс.То есть, я считаю, Ближний Восток ждет эскалация. Вероятность вооруженного конфликта сейчас высока, как никогда.— Вы написали у себя в телеграм-канале, что команда Трампа продолжает проталкивать в Конгрессе так называемый SAVE Act, который заставит все штаты требовать от избирателей показа удостоверения личности при голосовании. Сейчас в 14 штатах вообще ничего не нужно предъявлять на участках. При этом, согласно открытым данным, удостоверение личности на выборах поддерживают в Америке 85% белых, 82% латиноамериканцев и 76% афроамериканцев. Но демократы рьяно пытаются заблокировать эту инициативу. Так чьи же интересы тогда защищает Демпартия?— Демпартия защищает свои собственные интересы, пытается сохранить власть в демократически настроенных штатах. Им нужен реванш: сначала улучшить свои позиции, взять под контроль, например, Палату представителей на выборах в Конгрессе. А затем — сделать так, чтобы в 2028-м году их кандидат пришел в Белый дом.Но хочу сказать, что ни в одной стране мира нет таких правил, что человек без предъявления документов может принять участие в голосовании. Такая практика есть только в Америке, в 14 штатах.При этом свой отказ принять SAVE Act демократы объясняют якобы тем, что требование предъявить документы для некоторых граждан США (например, неграмотных афроамериканцев) будет выглядеть как расизм. Такое объяснение не выдерживает никакой критики. Это выглядит как бред.Я не уверен, что Трампу удастся протолкнуть данный документ, и тогда на выборах скорее всего начнутся фальсификации. Трамп может прибегнуть к помощи нацгвардии для соблюдения правил при голосовании. Начнутся протесты и столкновения гражданские.Поэтому сейчас демократы пытаются создать хаос для следующих целей. Если они выиграют на выборах, то за счет подтасовок. Если не выиграют — то обвинят Трампа в принуждении всех ходить с документами и попытаются поднять против него восстание. Это то что с большой вероятностью ждет Америку.Трамп не блефует, и нанесет военный удар по Ирану. Сейчас он рассматривает разные варианты масштаба иранской спецоперации: от кратковременной, как было сделано летом 2025 года, до более сложной. Он все же склоняется ко второму варианту. Об этом в интервью Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромисс.

