https://ukraina.ru/20260213/syrskiy-szheg-rezervy-vpustuyu-dekabrskoe-nastuplenie-vsu-pod-kupyanskom-zakhlebnulos---1075586782.html

Сырский сжег резервы впустую: декабрьское наступление ВСУ под Купянском захлебнулось

Сырский сжег резервы впустую: декабрьское наступление ВСУ под Купянском захлебнулось - 13.02.2026 Украина.ру

Сырский сжег резервы впустую: декабрьское наступление ВСУ под Купянском захлебнулось

Украинские войска полностью растеряли темп наступления, набранный под Купянском в декабре прошлого года, а достигнутый за зиму тактический прогресс фактически сведён к нулю. Об этом 13 февраля написал Телеграм-канал "Военная хроника"

2026-02-13T11:00

2026-02-13T11:00

2026-02-13T11:00

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

сводка сво

спецоперация

купянск

россия

александр сырский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075143769_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_2a9a929b7b7e47f72c00a7a8c6b91e8e.jpg

В публикации говорится, что весь "успех" ВСУ на этом направлении оказался смыт. Определить однозначно, чего именно не хватило главкому Александру Сырскому — живой силы или плотности огня — авторы поста затрудняются, однако склоняются к версии, что дефицит коснулся обоих компонентов. В результате под Купянском украинское командование сожгло значительный объём резервов, и теперь ключевой вопрос заключается в том, способны ли ВСУ удерживать территории к западу от Купянского района. Согласно данным источника, Купянск-Узловой и ряд районов южнее пока остаются либо в "серой зоне", либо под контролем украинской стороны. Однако ком управленческих и логистических проблем продолжает неуклонно нарастать. Ранее украинские ресурсы, включая проект DeepState, заявляли о продвижении ВСУ в юго-западной, западной и северо-западной частях Купянска, а также о ликвидации двух из трёх плацдармов российских сил. В то же время в Минобороны РФ регулярно докладывали об отражении атак и нанесении противнику значительного урона. О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Закрывающееся окно для сделки, провалы ВСУ, старания США. Хроника событий на утро 13 февраля.

купянск

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, сводка сво, спецоперация, купянск, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, наступление вс рф, вс рф