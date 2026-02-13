Сырский сжег резервы впустую: декабрьское наступление ВСУ под Купянском захлебнулось - 13.02.2026 Украина.ру
Украинские войска полностью растеряли темп наступления, набранный под Купянском в декабре прошлого года, а достигнутый за зиму тактический прогресс фактически сведён к нулю. Об этом 13 февраля написал Телеграм-канал "Военная хроника"
В публикации говорится, что весь "успех" ВСУ на этом направлении оказался смыт. Определить однозначно, чего именно не хватило главкому Александру Сырскому — живой силы или плотности огня — авторы поста затрудняются, однако склоняются к версии, что дефицит коснулся обоих компонентов. В результате под Купянском украинское командование сожгло значительный объём резервов, и теперь ключевой вопрос заключается в том, способны ли ВСУ удерживать территории к западу от Купянского района. Согласно данным источника, Купянск-Узловой и ряд районов южнее пока остаются либо в "серой зоне", либо под контролем украинской стороны. Однако ком управленческих и логистических проблем продолжает неуклонно нарастать. Ранее украинские ресурсы, включая проект DeepState, заявляли о продвижении ВСУ в юго-западной, западной и северо-западной частях Купянска, а также о ликвидации двух из трёх плацдармов российских сил. В то же время в Минобороны РФ регулярно докладывали об отражении атак и нанесении противнику значительного урона. О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Закрывающееся окно для сделки, провалы ВСУ, старания США. Хроника событий на утро 13 февраля.
11:00 13.02.2026
 
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
- РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Читать в
ДзенTelegram
Украинские войска полностью растеряли темп наступления, набранный под Купянском в декабре прошлого года, а достигнутый за зиму тактический прогресс фактически сведён к нулю. Об этом 13 февраля написал Телеграм-канал "Военная хроника"
В публикации говорится, что весь "успех" ВСУ на этом направлении оказался смыт. Определить однозначно, чего именно не хватило главкому Александру Сырскому — живой силы или плотности огня — авторы поста затрудняются, однако склоняются к версии, что дефицит коснулся обоих компонентов.
В результате под Купянском украинское командование сожгло значительный объём резервов, и теперь ключевой вопрос заключается в том, способны ли ВСУ удерживать территории к западу от Купянского района.
Согласно данным источника, Купянск-Узловой и ряд районов южнее пока остаются либо в "серой зоне", либо под контролем украинской стороны. Однако ком управленческих и логистических проблем продолжает неуклонно нарастать.
Ранее украинские ресурсы, включая проект DeepState, заявляли о продвижении ВСУ в юго-западной, западной и северо-западной частях Купянска, а также о ликвидации двух из трёх плацдармов российских сил.
В то же время в Минобороны РФ регулярно докладывали об отражении атак и нанесении противнику значительного урона.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Закрывающееся окно для сделки, провалы ВСУ, старания США. Хроника событий на утро 13 февраля.
