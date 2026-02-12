https://ukraina.ru/20260212/tyanut-kota-za-khvost-vasilev-o-chekharde-v-gosdepe-i-nesposobnosti-trampa-vypolnit-obeschanie-po-snv-3-1075532819.html

"Тянут кота за хвост": Васильев о чехарде в Госдепе и неспособности Трампа выполнить обещание по СНВ-3

"Тянут кота за хвост": Васильев о чехарде в Госдепе и неспособности Трампа выполнить обещание по СНВ-3 - 12.02.2026 Украина.ру

"Тянут кота за хвост": Васильев о чехарде в Госдепе и неспособности Трампа выполнить обещание по СНВ-3

Дональд Трамп заявил, что старый договор СНВ-3 не нужен, поскольку на смену ему должно прийти новое соглашение. Однако спустя год администрация так и не представила никаких наработок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

Отвечая на вопрос, было ли решение Трампа по СНВ-3 продуманным или спонтанным, эксперт констатировал провал переговорной подготовки."Сложно сказать. Американцы, как я понимаю, ничего не подготовили, в Госдепе чехарда. Видимо, была идея отказаться от старого [договора] в пользу нового, но команда, которой поручили это сделать, ничего путного не подготовила", — заявил Васильев.Американист напомнил о сроках. "Год назад в январе новая администрация пришла в Белый дом. Трамп сказал, что старый договор не нужен, потому что это должно быть новое соглашение — имени Трампа, а не Обамы. За этот срок могли бы что-то свежее подготовить, но ничего не сделано", — пояснил эксперт.По его оценке, это системная проблема. "И так на всех треках, в том числе на иранском — импровизация", — констатировал Васильев.Он также сравнил подходы разных администраций. "Когда шли переговоры по ядерной сделке, согласно мемуарам Бернса, они длились с 2013 по 2015 год. Возможно, американская дипломатия этот опыт учитывает в переговорах с Ираном, хотя Трамп и не сторонник долгих переговоров", — добавил эксперт."А с другой стороны, опыт Украины показывает, что кота за хвост можно тянуть долго", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.

