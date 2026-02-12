https://ukraina.ru/20260212/tyanut-kota-za-khvost-vasilev-o-chekharde-v-gosdepe-i-nesposobnosti-trampa-vypolnit-obeschanie-po-snv-3-1075532819.html
"Тянут кота за хвост": Васильев о чехарде в Госдепе и неспособности Трампа выполнить обещание по СНВ-3
"Тянут кота за хвост": Васильев о чехарде в Госдепе и неспособности Трампа выполнить обещание по СНВ-3 - 12.02.2026 Украина.ру
"Тянут кота за хвост": Васильев о чехарде в Госдепе и неспособности Трампа выполнить обещание по СНВ-3
Дональд Трамп заявил, что старый договор СНВ-3 не нужен, поскольку на смену ему должно прийти новое соглашение. Однако спустя год администрация так и не представила никаких наработок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-02-12T04:45
2026-02-12T04:45
2026-02-12T04:45
новости
иран
украина
сша
дональд трамп
украина.ру
госдеп сша
переговоры
новости переговоров
снв-3
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101171/56/1011715634_0:92:3077:1823_1920x0_80_0_0_1393d2d0399dd3807fe89b0576f0edbe.jpg
Отвечая на вопрос, было ли решение Трампа по СНВ-3 продуманным или спонтанным, эксперт констатировал провал переговорной подготовки."Сложно сказать. Американцы, как я понимаю, ничего не подготовили, в Госдепе чехарда. Видимо, была идея отказаться от старого [договора] в пользу нового, но команда, которой поручили это сделать, ничего путного не подготовила", — заявил Васильев.Американист напомнил о сроках. "Год назад в январе новая администрация пришла в Белый дом. Трамп сказал, что старый договор не нужен, потому что это должно быть новое соглашение — имени Трампа, а не Обамы. За этот срок могли бы что-то свежее подготовить, но ничего не сделано", — пояснил эксперт.По его оценке, это системная проблема. "И так на всех треках, в том числе на иранском — импровизация", — констатировал Васильев.Он также сравнил подходы разных администраций. "Когда шли переговоры по ядерной сделке, согласно мемуарам Бернса, они длились с 2013 по 2015 год. Возможно, американская дипломатия этот опыт учитывает в переговорах с Ираном, хотя Трамп и не сторонник долгих переговоров", — добавил эксперт."А с другой стороны, опыт Украины показывает, что кота за хвост можно тянуть долго", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
иран
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101171/56/1011715634_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_adb71168799f9d58fe7580be962e52ff.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, украина, сша, дональд трамп, украина.ру, госдеп сша, переговоры, новости переговоров, снв-3, соглашение, договор, международные отношения, международная политика, геополитика
Новости, Иран, Украина, США, Дональд Трамп, Украина.ру, Госдеп США, переговоры, новости переговоров, СНВ-3, соглашение, договор, международные отношения, Международная политика, геополитика
"Тянут кота за хвост": Васильев о чехарде в Госдепе и неспособности Трампа выполнить обещание по СНВ-3
Дональд Трамп заявил, что старый договор СНВ-3 не нужен, поскольку на смену ему должно прийти новое соглашение. Однако спустя год администрация так и не представила никаких наработок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Отвечая на вопрос, было ли решение Трампа по СНВ-3 продуманным или спонтанным, эксперт констатировал провал переговорной подготовки.
"Сложно сказать. Американцы, как я понимаю, ничего не подготовили, в Госдепе чехарда. Видимо, была идея отказаться от старого [договора] в пользу нового, но команда, которой поручили это сделать, ничего путного не подготовила", — заявил Васильев.
Американист напомнил о сроках. "Год назад в январе новая администрация пришла в Белый дом. Трамп сказал, что старый договор не нужен, потому что это должно быть новое соглашение — имени Трампа, а не Обамы. За этот срок могли бы что-то свежее подготовить, но ничего не сделано", — пояснил эксперт.
По его оценке, это системная проблема. "И так на всех треках, в том числе на иранском — импровизация", — констатировал Васильев.
Он также сравнил подходы разных администраций. "Когда шли переговоры по ядерной сделке, согласно мемуарам Бернса, они длились с 2013 по 2015 год. Возможно, американская дипломатия этот опыт учитывает в переговорах с Ираном, хотя Трамп и не сторонник долгих переговоров", — добавил эксперт.
"А с другой стороны, опыт Украины показывает, что кота за хвост можно тянуть долго", — резюмировал собеседник издания.
О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.