Рютте пригрозил России войной, Европа мечтает "победить русских". Хроника событий на утро 12 февраля

НАТО обещает России "разрушительный ответ" в Прибалтике. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Западная Европа открыто готовится к войне с Москвой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла Владимира Зеленского за издевательство над украинцами. Войска армии России продолжают продвижение на нескольких направлениях СВО

НАТО отрабатывает сценарии: от обороны Сувалкского коридора до подавления Калининграда.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов к "разрушительной реакции" в случае попытки России заблокировать Сувалкский коридор. С таким предупреждением он выступил перед заседанием глав министерств обороны стран блока, отвечая на вопрос журналистов о возможных сценариях развития событий в этом стратегически важном районе ."Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной", — подчеркнул генсек НАТО. Он отметил, что альянс регулярно отрабатывает широкий спектр сценариев, используя актуальные разведданные и реальные оценки своих возможностей .Сувалкский коридор — малонаселенная территория на границе Польши и Литвы, через которую страны Балтии соединяются с остальной частью Евросоюза. Это также кратчайшее расстояние между Белоруссией и Калининградской областью России — по прямой оно составляет около 65 километров. В западной прессе этот участок нередко называют "ахиллесовой пятой" НАТО ."Они идут на войну": Орбан обвинил Германию и Францию в подготовке к прямому столкновению с МосквойПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Западной Европы в открытую ведут подготовку к военному конфликту с Россией, а встречи на высшем уровне в Брюсселе утратили характер политических дискуссий. Об этом он сообщил в интервью венгерским СМИ."Я вижу, что происходит на заседаниях Совета ЕС, и я твердо заявляю вам: они идут на войну. Эти встречи — не политические дискуссии, в последнее время это военные советы, где страны, значительно превосходящие нашу по размерам, — немцы, французы и так далее — обсуждают, как мы собираемся победить русских, как мы собираемся заставить их выплатить репарации, как мы собираемся вернуть деньги, которые мы сейчас даем украинцам", — заявил венгерский премьер.По его оценке, угроза втягивания Будапешта в полномасштабный конфликт превратилась в "повседневную реальность". В связи с этим венгерские власти намерены дистанцироваться от военных приготовлений Брюсселя и сохранить курс на неучастие в финансировании киевского режима. Эти принципы Орбан назвал ключевыми элементами любого будущего плана действий Венгрии.Тем временем в США также звучат предостережения от эскалации с Россией. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive призвал президента страны Дональда Трампа взять под контроль собственное правительство, которое, по его словам, могут втянуть страну в войну.По его словам, интересы американского народа не включают конфронтацию с Москвой или Пекином, и любое движение в этом направлении противоречит воле граждан США.Двойной удар по Киеву: Орбан закрывает дверь в ЕС, Захарова открывает глаза на "выборы без даты"Одновременно с этим Орбан выступил с резкой критикой планов по ускоренному вступлению Украины в Европейский союз, назвав этот путь "неверным" и ведущим к катастрофическим последствиям для всего региона. "Принятие Украины в ЕС ввергнет Европу в войну. Мы не против сотрудничества, но членство в ЕС — это неверный путь. Стратегическое партнерство, а не членство — это ответственный выбор", — подчеркнул Орбан.Заявление прозвучало на фоне публикации Politico, согласно которой Брюссель готовит пятиступенчатый план по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. В рамках этого сценария европейские чиновники рассчитывают преодолеть венгерское вето, делая ставку на возможное поражение Орбана на парламентских выборах в апреле.В то же время официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Телеграм-канале прокомментировала слова Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов в стране."То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громодянами продолжается", — написала она.Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Наибольшее количество дронов было сбито над приграничными регионами: 24 БПЛА ликвидированы в небе Белгородской области, 21 – над Брянской областью, 19 – над Воронежской. Значительное число беспилотников уничтожено также над Тамбовской областью – 13 и Нижегородской областью – 9.Кроме того, пять дронов сбиты над Крымом, четыре – над акваторией Азовского моря, три – над Ростовской областью, два – над Липецкой. По одному беспилотнику уничтожено в небе Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении существенных изменений в самом Купянске не произошло — тяжёлые городские бои продолжаются. Противник оказывает ожесточённое сопротивление в районе Купянска-Узлового, цепляясь за занимаемые позиции.На Гуляйпольском направлении российские подразделения закрепляются в освобождённом Зализничном. Выбиты силы ВСУ из опорного пункта западнее населённого пункта, продолжается зачистка лесополос южнее. Давление на противника усиливается в направлении Гуляйпольского. Жёсткие бои фиксируются в районах Горького и Староукраинки.На Краснолиманском направлении идут позиционные бои как в самом Красном Лимане, так и на линии Дробышево — Яровая — Святогорск. Стороны активно применяют артиллерию и беспилотники.На Северском направлении боевые действия продолжаются в районах Никифоровки, Резниковки и Кривой Луки. Идёт контрбатарейная борьба и встречные бои штурмовых групп.На Константиновском направлении российские подразделения расширяют зону контроля у Берестка и Ильиновки. В самой Константиновке продолжаются локальные бои без существенного изменения линии соприкосновения.

