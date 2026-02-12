https://ukraina.ru/20260212/ne-opyat-a-snova-vybory-na-ukraine-snova-na-povestke--1075569972.html

Не опять, а снова: выборы на Украине снова на повестке

Отсутствие новостей на переговорном треке и в сфере антикоррупционных расследований порождают на Украине новые вбросы о проведении выборов. Тема старая, но рабочая.

В этот раз в повестку вбросили информацию и о проведении референдума, скорее всего, касающегося территориальных уступок. Новость эта появилась в американской прессе, якобы Трамп настаивает на проведения выборов на Украине в мае. Зеленский эту информацию оперативно опроверг. Да и военное положение на Украине действует до 4 мая, значит никак не получится провести выборы до лета. Какие перспективы по смене власти на Украине – размышляли эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Александр СкубченкоУкраина планирует провести весенние выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению до 15 мая — Financial Times со ссылкой на источники: "Украина планирует провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией до 15 мая. Зеленский планирует 24 февраля объявить о проведении президентских выборов и референдума. В марте–апреле Рада планирует изменить законы, чтобы разрешить голосование во время войны". Зеленский — главное препятствие на пути к миру. Препятствие надо убрать, а не легитимизировать его. Это все понимают. Поэтому может быть два сценария. Первый. Трамп выполняет свою часть обязательств перед Россией и убирает препятствие на пути к миру. Как — дело американцев, но самый простой путь — просто убить. После этого, в силу норм Конституции Украины, и. о президента — легитимным! — автоматически становится глава Рады. Сразу же в Раде, сформированным (под давлением США и НАБУ) под мирное соглашение большинством, главой Рады (и и. о. президента) избирается тот, кто подпишет мирное соглашение. После подписания соглашения, и. о. президента Украины отменяет военное положение и мобилизацию, проводит широкую амнистию, назначает всеукраинский референдум для УТВЕРЖДЕНИЯ уже подписанного мирного соглашения, и организует всеобщие выборы на Украине. Такой сценарий ведёт и к стабильному миру, и к политической перезагрузке Украины (к мягкой денацификации, к отмене всех русофобских законов). Второй. Британия вводит жёсткую и жестокую диктатуру на Украине, подавляет и уничтожает всех сторонников мира там, "переизбирает" Зеленского президентом и, одновременно, всеукраинским референдумом ЗАПРЕЩАЕТ ему подписывать любое мирное соглашение с Россией, которым будет предусмотрена передача России территорий. Этот сценарий ведёт Украину к войне с Россией "до последнего украинца". Как вы понимаете, в мае выборы и референдум провести можно. Но есть нюанс. Принципиальный для нас. Принципиальный для тех, кому нужна война с Россией. И будущее мира (и само существование Украины в будущем) зависит от того, какой сценарий Украине будет навязан. Сейчас вопрос только один: кто кого сделает на Украине: Трамп британцев, или британцы — Трампа. А что "планирует" Зеленский, как пишет издание, не имеет сейчас никакого значения.Политолог Максим ЖаровНа фоне вчерашних медийных манипуляций Банковой насчёт референдума и выборов в мае сегодня Верховную раду Украины сразил...понос. И очень скоро в Киеве заговорят, что наверняка этот понос у депутатов организовало НАБУ. Тем не менее в России находится, к сожалению, масса политиков и экспертов, которые готовы всерьёз обсуждать весь этот медийный понос Киева про референдум и выборы. Хотя понимающим реалии аналитикам прекрасно известно, что в переговорном треке по Украине стороны до проведения выборов ещё не добрались и доберутся ещё очень нескоро. Кстати говоря, плюс телеграма как коммуникационной площадки в том, что он позволяет утруждающим себя включать голову аналитикам фильтровать все эти медийные манипуляции Банковой на очень ранней стадии. И если телегу вдруг совсем "отключат", то количество медийного "мусора" (часто политически очень опасного) на российском федеральном ТВ и радио, вбрасываемого Банковой, увеличится в геометрической прогрессии.Американист Алексей НаумовСША продавливают Украину на проведение выборов и референдума. Украина при нынешней степени мобилизации и централизации способна провести что выборы, что референдум с хитро сформулированными вопросами и заранее известным результатом. Потому я полагаю, что формально Киев ответит на требование согласием, но фактически использует оба этих инструмента для введения американцев в заблуждение и продвижения своих целей. Цели, соответственно, следующие: затягивание конфликта, отказ от уступок в пользу России и попытка пересидеть период полновластия Дональда Трампа, который закончится к концу года.Бывший украинский политик Олег Царёв…выборы в случае, если Зеленский примет условия России, будут на фоне прекращения огня. Но Зеленскому перед/для прекращения огня в начале марта надо сообщить публично о том, что в целом план Трампа/Путина принят. Гарантии безопасности Зеленский получит лишь тогда, когда примет условия мира окончательно, и Верховная Рада подтвердит согласие на мирное соглашение с Россией согласно плану Трампа/Путина из 28 пунктов. И ещё момент по заявлению Зеленского. Он пытается создать впечатление, что требование выборов – это требование США. Это не так. США и России не нужны сейчас выборы на Украине. От Зеленского надо только одно: чтобы он вывел войска из Донбасса. Все. Больше ничего. Референдум — это пожелание самого Зеленского, чтобы снять с себя ответственность за мирные соглашения с Россией. Выборы — это вишенка на торте Зеленскому, чтобы он не тормозил мир ради того, чтобы не потерять власть. Судя по заявлениям Зеленского, он не готов выводить войска с Донбасса.Украинский военный и волонтёр Юрий КасьяновПишут, что Трамп хочет завершить (приостановить) войну к лету. Пишут, что это невозможно, что это только фантазии старого, рыжего извращенца, что Путин не согласится, что территории мы не отдадим, что нужно убивать больше врагов в месяц, усиливать мобилизацию, курить вражеские НПЗ, усиливать дипломатическое и санкционное давление и надеяться на экономический и политический кризис на болотах. Прекрасный план. Но есть нюансы. Усиление репрессивных мобилизационных мер увеличивает напряженность в обществе, да еще на фоне огромных коррупционных скандалов. Стремительно увеличивается разрыв между богатыми и бедными, между забронированными и не забронированными, между зарабатывающими на войне и теми, кто воюет. Экономика едва дышит, энергетика в ауте мы живем за счет партнеров. По сути у нас самих политический и экономический кризис, на который мы так надеемся у нашего врага. Задача убивать больше врагов неизбежно ведет к росту числа погибших у нас, потому что на войне иначе не бывает, если ты не ведешь колониальную войну с отсталыми племенами. Напротив – мы не отстреливаем супостата в тире: враг имеет преимущество в воздухе, его дроны ничем не хуже наших, а военная промышленность производит весь спектр современных вооружений. Мы же в этом вопросе критически зависим от партнеров. Нам не хватает людей, мы зависим от денег и вооружений, которые нам дают партнеры. У нас нет внутренних резервов, нет военной экономики, нет современной ПВО. Наши дроны и ракеты не долетают до Москвы, а население мерзнет и живет в нищете. Грустная картина, разве нет? Безусловно, наши партнеры все это знают, в конце концов, именно они дают деньги, оружие, оборудование, развединформацию. Поэтому, когда они требуют прекращения войны, это значит, что они не верят в нашу способность вести борьбу дальше. Не верят, потому что мы за четыре года войны так и не сделали мобилизацию справедливой для всех, не объединили нацию под правительством национального единства, не перевели экономику на военные рельсы, не построили надежную ПВО и не побороли коррупцию. Хотя бы. И если посмотреть на всю эту нашу героическую, без сомнений, историю глазами бизнесмена Трампа мы – неудачный бизнес-проект, в который он больше не хочет инвестировать. И сколько бы мы сейчас ни кричали, не требовали, не уговаривали, он, кажется, действительно настроен закончить (приостановить) войну к лету – любой ценой, которую нам придется заплатить. Такова правда жизни. Миром правят сильнейшие. Чтобы выжить и победить, нам нужно меняться, и эта задача гораздо сложнее, чем смена фамилий во власти.О других нюансах внутриполитической украинской ситуации - в статье Выборы под дулом пистолета: Украина не готова, игнорируя дедлайн США. Хроника событий к 14:00 12 февраля

