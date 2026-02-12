https://ukraina.ru/20260212/vybory-pod-dulom-pistoleta-ukraina-ne-gotova-nesmotrya-dedlayn-ssha-khronika-sobytiy-na-1400-12-1075560125.html

Выборы под дулом пистолета: Украина не готова, игнорируя дедлайн США. Хроника событий к 14:00 12 февраля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Эммануэль Макрон рвётся в переговоры не как партнёр, а как "вклиниватель" со своим ультиматумом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на тех, кто готов разговаривать, и тех, кто упрямо вредит себе. Запад требует выборов, а в Киеве даже комиссии собрать не могут.

"Любыми средствами": Захарова обвинила Киев в тотальном саботаже мирного урегулированияНа брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала ряд резонансных заявлений, затронувших отношения с Францией, переговорный процесс по Украине и ситуацию вокруг Олимпийского комитета.Озвученное президентом Франции Эмманюэлем Макроном желание провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, по словам Захаровой, так и осталось на уровне заявлений. При этом она подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Парижем — это Франция обрушила все отношения. Более того, как отметила дипломат, мало какое государство делает для подрыва российско-американских переговорных усилий больше, чем Франция. Есть все основания полагать, что за инициативами Макрона стоит не желание договариваться, а стремление вклиниться в переговорный процесс со своими требованиями.Говоря о ситуации вокруг урегулирования, Захарова заявила, что покушение на генерала-лейтенанта Владимира Алексеева наглядно продемонстрировало намерение Киева сорвать переговорный процесс. По её словам, украинские власти готовы пойти буквально на всё, чтобы воспрепятствовать достижению мира. В этом же ряду — намерение главы евродипломатии Каи Каллас подготовить новый набор требований к России, что, по оценке Захаровой, свидетельствует о стремлении Евросоюза любыми способами не допустить завершения конфликта. Поведение ЕС, подчеркнула она, не позволяет рассматривать европейцев даже в качестве соседей за столом переговоров по Украине.Затронула официальный представитель МИД и спортивную тему. Москва рассчитывает на возвращение полноценного статуса Олимпийскому комитету России и намерена добиваться восстановления прав российских спортсменов.Отдельно Захарова остановилась на территориальных вопросах. В ответ на японские притязания она подтвердила, что российский суверенитет над Курильскими островами пересмотру не подлежит.Завершая брифинг, Захарова предупредила, что Запад не отказался от своих устремлений оторвать Белоруссию от России и в настоящее время готовится к реваншу в республике.Песков заявил, что в Европе созрели два лагеря: "за" диалог и "против" здравого смыслаМежду тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 12 февраля сделал ряд заявлений, касающихся международных контактов, цифрового регулирования и экономических отношений с США.Песков сообщил, что в Кремле есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной, который должен состояться в ближайшее время. При этом он напомнил, что Владимир Путин никогда не отказывался от прямых контактов, и призвал европейских лидеров — Эмманюэля Макрона и Фридриха Мерца — не ждать особых приглашений, а просто набрать номер российского лидера.Комментируя очередное заявление Владимира Зеленского о том, что он не поедет в Москву, представитель Кремля заметил, что эта позиция не нова, и напомнил, что точка зрения Путина по месту проведения возможной встречи также остается неизменной.Оценивая текущее состояние европейских элит, Песков отметил раскол на два лагеря. Часть европейских политиков осознает необходимость диалога с Москвой, тогда как другая часть упорно придерживается, по его словам, "недальновидного подхода", отказываясь от коммуникации в ущерб собственным национальным интересам.Зеленский физически не способен провести ни выборы, ни референдумБывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что организация президентских выборов в стране в ближайшее время технически невозможна. Причиной он назвал отсутствие легитимной Центральной избирательной комиссии и всей необходимой инфраструктуры для голосования."ЦИК нелегитимен. Помимо ЦИК надо создавать участковые, окружные избирательные комиссии, потом избирательные участки. Много нужно чего сделать, для чего нет ни ресурсов, ни инструментального сопровождения. Словом, ничего нет", — подчеркнул Азаров. По его оценке, любые выборы, проведённые в текущих условиях "для галочки", не будут признаны легитимными ни внутри страны, ни за её пределами.Ранее британская газета Financial Times (FT) сообщила, что Владимир Зеленский может публично объявить о проведении президентских выборов и референдума по урегулированию конфликта 24 февраля. Как отмечает издание, планирование голосований, которые, по замыслу, должны состояться до 15 мая, началось под давлением администрации президента США, который заинтересован в завершении кризиса уже весной.Согласно инсайду издания, Верховная рада Украины в ближайшее время начнёт вносить необходимые правовые изменения для организации выборов в условиях военного времени, а основная работа парламента над этим вопросом запланирована на март и апрель.Конституционные полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года. Выборы не проводились якобы из-за военного положения. Потенциальными кандидатами, по данным FT, могут стать посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-глава Офиса президента Андрей Ермак.

