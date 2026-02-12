https://ukraina.ru/20260212/my-uzhe-pod-zaporozhem-ischenko-pro-obrushenie-yuzhnogo-fronta-i-ogromnye-poteri-vsu-1075528752.html

"Мы уже под Запорожьем": Ищенко про обрушение южного фронта и огромные потери ВСУ

ВСУ ежемесячно сокращаются на 20–35 тысяч человек при мизерном пополнении, а мобилизационные усилия Киева проваливаются. На этом фоне российские войска уже вышли на подступы к Запорожью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Описывая ситуацию в зоне СВО и плачевное состояние ВСУ, Ищенко подчеркнул, что "украинская армия дышит на ладан". Сотрудники ТЦК, по украинским данным, ловят на улицах 30 тысяч человек, а 20 тысяч сбегают до того, как попали на фронт, рассказал политолог."По украинским же данным, они теряют тысячу человек в день. По нашим, примерно полторы тысячи. То есть в месяц 30-45 тысяч человек в месяц. Если вы получаете 10 тысяч пополнения, то каждый месяц ваша армия уменьшается на 20-35 тысяч человек", — заявил Ищенко.Обозреватель уточнил: речь идет именно о сокращении численности, а не об общих потерях. Если вы получаете 10 тысяч пополнения, то каждый месяц ваша армия уменьшается на 20-35 тысяч человек, это 240 тысяч за год "И это только сокращение. А не общие потери. Это огромные дыры на фронте", — констатировал он."Меня периодически спрашивают, где обрушение фронта после того, как мы вышли на линию Селидово-Курахово. Так вот же оно. Мы уже под Запорожьем стоим. Южный участок фронта полностью рухнул", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.Больше про военный конфликт на Украине — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.

