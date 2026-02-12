https://ukraina.ru/20260212/likvidirovat-ukrainu--edinstvennyy-variant-ekspert-pro-ugrozu-zakhoda-kontingenta-nato-i-es-1075525847.html

"Ликвидировать Украину — единственный вариант": эксперт про угрозу захода контингентов НАТО и ЕС

"Ликвидировать Украину — единственный вариант": эксперт про угрозу захода контингентов НАТО и ЕС - 12.02.2026 Украина.ру

"Ликвидировать Украину — единственный вариант": эксперт про угрозу захода контингентов НАТО и ЕС

Запад обсуждает военные меры против России за "нарушение" мирного договора, который существует пока только в фантазиях европейских чиновников. Без подписанного документа все разговоры о гарантиях и контингентах теряют смысл. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-02-12T05:30

2026-02-12T05:30

2026-02-12T14:59

украина

россия

запад

ростислав ищенко

украина.ру

нато

ес

война

война на украине

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_80ae50c60e975f0314e9bd92ee5a5493.jpg

The Financial Times сообщает, что США, Украина и европейские страны договорились о "скоординированном военном ответе" в случае, если Россия будет "постоянно нарушать" будущий мирный договор с Киевом.Речь идет о гипотетическом соглашении, которое только предстоит заключить Москве и Киеву. Однако западные столицы уже сейчас прорабатывают сценарий реакции на его возможное несоблюдение российской стороной.При этом Россия неоднократно заявляла, что категорически не приемлет размещение военных контингентов НАТО или Евросоюза на украинской территории в качестве гарантий безопасности для Киева.Отвечая на вопрос о том, можно ли считать инициативу Запада подготовкой к прямому столкновению с Россией, эксперт указал на базовое логическое противоречие."Во-первых, чтобы было нарушение мира, надо этот мир сначала подписать. Если мир не подписан, то и нарушения мира не будет", — заявил Ищенко.Он подчеркнул, что отправка войск — это строгая процедура, которая десятилетиями прописывается в союзных договорах. "А вот эти разговоры в духе "Может быть, мы когда-нибудь отправим войска" — это ни о чем", — констатировал собеседник Украина.ру.Ищенко также разобрал временную ловушку гарантий безопасности. Запад обещает их дать после заключения мира, но не дает сейчас."Но Россия скажет, поскольку нас не устраивает размещение западных войск на Украине, то у нас остается единственный вариант: ликвидировать Украину, чтобы некуда было посылать войска. И что тогда будет с гарантиями безопасности?", — пояснил эксперт.Он добавил, что Франция и Британия еще год назад собирались отправлять войска, но до сих пор этого не сделали. "Поэтому пока мир не подписан, все остальное вторично, включая все гарантии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.Больше про гарантии безопасности для Украины — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, запад, ростислав ищенко, украина.ру, нато, ес, война, война на украине, экономика, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, главные новости, главное, гарантии безопасности, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине