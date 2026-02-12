https://ukraina.ru/20260212/kuba--krash-test-dlya-mnogopolyarnogo-mira-1075568820.html

Куба – краш-тест для многополярного мира

Остров Свободы охвачен серьезнейшим топливным кризисом, парализовано авиасообщение, а денежная сфера туризма рискует накрыться медным тазом. Все это происходит на фоне неприкрытых угроз в адрес Кубы со стороны США, где не скрывают, что вслед за Венесуэлой придет очередь этой страны

2026-02-12T16:53

эксклюзив

куба

сша

венесуэла

Почему сегодня все всерьезКуба вырабатывает лишь треть необходимой ей энергии, все остальное покрывается за счет импорта. Основными поставщиками топлива в эту страну были Венесуэла и Мексика. Первую американцы приструнили санкциями и похищением ее президента, а после запретили ей продавать нефть кубинцам, вторая прекратила поставки под угрозой пошлин.Оказалось, что этого достаточно, чтобы выбить и без того не слишком устойчивую кубинскую экономику из седла.Будучи частью соцлагеря, Остров Свободы сполна хлебнул последствия развала социалистической системы. В 1990-е властям страны оставалось уповать на экспорт традиционных кубинских товаров, в первую очередь сахарного тростника, а также на туризм, включив попутно режим жесткой экономии.Нынешние проблемы с топливом сказались на авиасообщении, заправлять самолеты в прямом смысле оказалось нечем, авиакомпании принялись отменять рейсы. Нет авиарейсов - нет и туристов. Для понимая всей серьезности ситуации нужно отметить, что туристический бизнес на Кубе – это не просто про отели, курорты, музеи и т.д., но и про неофициальные источники заработка для рядовых кубинцев – частный извоз, торговля сувенирами, услуги гидов и т.д.Учитывая низкий уровень зарплат (порядка 40-50 долларов в месяц), туристы – серьезное подспорье для кубинцев, которые благодаря визитерам из других стран получают от них на руки доллары – именно они, а не отечественные песо являются самой ходовой, пусть и неофициальной валютой острова.Справедливости ради нужно отметить, что на Кубе функционирует высокоразвитые системы медицины и образования, которые абсолютно бесплатны для населения, также применяются меры соцподдержки.У побывавших на острове иностранцев и вовсе складывается впечатление, что кубинцы – народ расслабленный, привыкший к трудностям и относящийся к ним с некоторой долей философии, была бы возможность зарабатывать, хоть бы и на тех же туристах.Скорее именно этим, а не чем-то еще можно объяснить, что общественные протесты на Кубе – дело весьма экзотическое. За последние три десятка лет из крупных выступлений можно отметить разве что беспорядки в 1994 году и протесты в разгар ковида в 2021-м, когда экономическая ситуация в государстве была исключительно острой.Сбросить американскую удавку - получится ли?Тем не менее вызовы перед Кубой стоят самые серьезные. Эта страна больше полувека находится под жесткими санкциями со стороны США, однако сейчас ситуация складывается особенно драматичная.Вашингтон не скрывает, что намерен навести порядок на своем "заднем дворе" и все западное полушарие – это сфера их интересов, поэтому Куба выглядит в этом смысле едва ли не приговоренной к закланию. Пример же братской Венесуэлы говорит о том, что палач уже занес над Островом Свободы свой топор.Кризисы и дефициты накатывают на кубинские берега как приливы и отливы. Лет 15 назад, например, на острове началась нехватка бумаги, собственного сырья просто не хватает, а импорт не успевает за потребностями. Так или иначе проблему полностью не решили до сих пор.Туристы рассказывают, что если в каком-нибудь заведении кубинского общепита сегодня клиент захочет проследовать в уборную, то на входе туда специальный человек отмотает ему положенное количество туалетной бумаги и ни сантиметром больше – экономия.Аналогичная ситуация со стеклом – даже во вполне себе фешенебельном местном баре велик риск, что напиток гостю будут разливать в обыкновенный одноразовый пластиковый стаканчик.Понятно, что из-за бумаги или посуды волнений в обществе не произойдет, однако вопросы топлива и энергетики – тема гораздо более чувствительная, прямо влияющая на туризм как на один из источников дохода. Именно из-за этого в разгар пандемии коронавируса и возникли последние к настоящему моменту крупные протесты, люди требовали решить вопрос с вакцинацией, чтобы снова открыть страну для иностранцев. Если американцы хотят взорвать Кубу изнутри, то направление они выбрали верное, хотя отнюдь не гарантирующее стопроцентный результат – идеи кубинской революции по-прежнему для многих на острове не пустой звук, а антиамериканизм – не просто изобретение пропаганды.У местных властей должно хватить политической воли и лояльности силового аппарата для того, чтобы не пресечь "майданный" сценарий и не допустить краха.Тем не менее сегодняшний кризис имеет для Кубы несколько важных отличий."Имперская удавка вокруг Кубы затягивается все туже. К сожалению и бесконечному позору, сегодня Куба не может рассчитывать на реальную поддержку НИ ОДНОГО латиноамериканского правительства, несмотря на двухсотлетнюю ложь о государственном суверенитете их стран", - считает Ясинский.По его словам, Куба "блокирована страхом других получить санкции". Сегодня существует угроза полной блокады поставок на Кубу со стороны США, что в последний раз было во время Карибского кризиса в 1962 году. Тогда изоляцию удалось преодолеть при помощи Советского Союза, который в конечном итоге заставил американцев снять блокаду.Найдется ли сегодня такой защитник у Кубы? Многополярный мир (Россия, Индия, Китай) должен сказать свое слово. Подробнее мнение Олега Ясинского про события в Латинской Америке - в материале издания Украина.ру Кубе нужна военная и экономическая помощь России и Китая, чтобы защититься от агрессии США.

https://ukraina.ru/20260202/za-trampom-stoyat-sereznye-lyudi-zachem-ssha-nuzhny-kitay-i-venesuela-1075102240.html

Павел Котов

