Когда американской мечте конец: разочаровавшись жизнью в США, украинцы ищут способ переехать в Россию
Когда американской мечте конец: разочаровавшись жизнью в США, украинцы ищут способ переехать в Россию
Уехавшие на Запад в поисках лучшей жизни украинские эмигранты нередко сталкиваются с серьёзными проблемами, и лучшим выходом для них оказывается получение гражданства РФ и переселение в российские регионы
2026-02-12T14:42
2026-02-12T14:42
"Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников. Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло", — сообщил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков в интервью РИА Новости.Год назад, в начале февраля 2025-го, его предшественник Александр Захаров рассказывал о всплеске обращений украинцев насчёт получения российского паспорта, а стимулом выступило введённое украинскими властями требование о постановке на учёт находящихся за границей лиц призывного возраста. В 2024 году по этому вопросу в дипмиссию обратились 54 гражданина Украины, в том числе те, чьи родители уже стали россиянами, а также рождённые и имеющие регистрацию, либо ранее проживавшие на территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Мариуполе, Крыму, Севастополе.Росту интереса способствует также проводимая российскими дипломатами в США информационная кампания по продвижению государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, ориентированная в том числе на граждан Украины, а в Нью-Йорке проживает крупная украинская диаспора. На фоне сложностей с легализацией статуса на территории Штатов и общей неопределённостью особо привлекательными в программе, предложенной Москвой, выглядят компенсация расходов на переезд, выплата подъёмных и упрощённый порядок оформления гражданства."Мотивы украинцев уехать из США в Россию у всех разные: кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то "не зашла" американская действительность, а ментально и идеологически ближе оказалась наша страна, кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики США в отношении украинцев", - добавил Марков.Нынешний президент США Дональд Трамп действительно взял под жёсткий контроль въезд иностранцев в страну и правовой статус уже находящихся на территории Штатов, эти меры коснулись и приезжих с Украины.В день инаугурации - 20 января 2025 года – 47-й глава государства подписал указ о приостановке программы Uniting for Ukraine (U4U), запущенной предыдущей американской администрацией в апреле 2022 года, которая позволила украинцам при наличии финансовых спонсоров въехать в США с правом легально жить и работать, а также получать социальную защиту на протяжении последующих двух лет - ею воспользовались более 230 000 человек. Соответственно, заявления от новых потенциальных иммигрантов принимать перестали. Следовательно, граждане Украины, уже проживающие в Штатах, не могут перевести туда своих родственников, и перед ними встаёт выбор: либо жить за океаном вдали от них, либо собирать чемоданы и уезжать к ним, ситуация осложняется ещё тем, что участникам Uniting for Ukraine можно покидать пределы США только при наличии специального разрешения, иначе их статус аннулируется, и въехать обратно они не могут, так что возможности для встреч с семьёй в третьих странах ограничены.Что касается самих украинцев, находящихся в США, из-за закрытия программы они столкнулись с проблемами при продлении легального статуса - рассмотрение их документов растягивается на месяцы - что привело к потере разрешения на работу и медицинской страховки. Само собой затраты вырастают в разы, хорошо, у кого ещё остались накопления.U4U была способом въехать в США, а для того, чтобы и дальше оставаться в стране, есть программа Temporary Protected Status, ею могут воспользоваться лица, которые непрерывно находятся на территории Штатов минимум с 20 октября 2024 года.Столкнувшись с затяжной неопределённостью относительно своего будущего или нехваткой средств, некоторые украинцы предпочитают покинуть США и попытать своё счастье в других странах - это явление получило название "самодепортация" - европейских, латиноамериканских, Мексике, Канаде чаще всего. Самые предприимчивые рассчитывали сделать это с бесплатным авиабилетом и вознаграждением в $1000, предложенными Трампом иммигрантам, согласившимся добровольно уехать через систему CBP Home. Например, агентство Reuters рассказывало историю 31-летнего инженера-программиста Евгения Падафы, чья заявка на продление статуса находилась на рассмотрении вплоть до истечения срока действия, и он решил перебраться из Бруклина в Аргентину, где стоимость жизни ниже и действует гуманитарная программа для украинцев. Однако правительственное приложение CBP One, через которое иностранцы могут уведомить о выезде и получить обещанные бонусы, не позволило ему забронировать билет в Буэнос-Айрес, поскольку украинец должен был улететь на родину."Если я вернусь на Украину, я просто поеду на передовую. Лучше я буду бездомным где-нибудь, чем поеду на Украину", - сказал Падафа.Насчёт передовой он не преувеличивает. В ноябре 2025 года власти США совершили самую крупную разовую депортацию украинцев за период проведения спецоперации - на родину выслали 50 человек, нарушивших американское законодательство. Как сообщила жена одного из них, мужчин сразу же по прибытии на Украину мобилизуют. За что боролись, на то и напоролись, как говорится, ведь многие эмигранты бежали из страны, лишь бы не оказаться на фронте.В 2025 году в Россию въехало 32 570 граждан Украины, преимущественно самолётом, 30 714 человек указали, что прибыли с частным визитом, 1386 - с деловой целью, 168 - в поисках работы, 133 - как туристы, 135 – на учёбу, 33 - приехали транзитом, 1 - в качестве обслуживающего персонала транспорта.Путь в Россию из США предпочтителен для тех украинцев, которые так и не смогли адаптироваться в Америке, прежде всего из-за незнания языка, что не только ограничивает круг общения, но и не позволяет найти работу по специальности, как следствие приходится довольствоваться низкоквалифицированным трудом, соответственно, малооплачиваемым. В России же для них отсутствует языковой и культурный барьер, у кого-то есть родственники и жильё (в т.ч. в бывших украинских регионах, вошедших в состав РФ), а с подтверждением дипломов проблем гораздо меньше.А вообще, как показала практика, столкнувшись со сложными жизненными ситуациями, украинские беженцы, не найдя поддержки со стороны дипмиссий Украины в странах пребывания, нередко обращаются за помощью к российским дипломатам, считая их своей последней надеждой. Так происходит в случаях, когда органы ювенальной юстиции США и европейских государств изымают детей из семей украинских иммигрантов. Ещё в августе 2023 года Дмитрий Полянский, на тот момент первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН, а ныне постпред РФ при ОБСЕ, писал в своём Telegram-канале, что российским дипломатам не перестают поступать обращения от тех, кто столкнулся с этой проблемой и отчаялся дождаться помощи, пришлось даже создать отдельный адрес электронной почты и хэштег в соцсетях #europestealschildren, кому-то удалось помочь, хотя ресурсов и прямых возможностей для этого у российских дипломатов нет."Дело в том, что украинские дипломаты не помогают соотечественникам. Более того, они говорят, что беженцы в данном вопросе должны строго соблюдать правила того государства, куда они переселились. Детей изымают по нескольким причинам. Во-первых, стиль общения, основанный на авторитете родителей. Это не приветствуется на Западе. Во-вторых, отсутствие у беженцев средств на юриста и знаний языка для оспаривания решения местных органов власти. В-третьих, украинская молодёжь европеизирована и достаточно образована, что делает её желанной для усыновления. В этих условиях единственной возможностью вернуть ребенка в семью становится обращение за помощью к России. Беженцы надеются на огласку, которую может обеспечить внешнеполитическое ведомство РФ. Это должно показать хотя бы части украинцев, что Москва не считает их врагами", – объясняла тогда председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.Читайте также: Военное право на ребенка: как на Украине эвакуация превращается в изъятие
Уехавшие на Запад в поисках лучшей жизни украинские эмигранты нередко сталкиваются с серьёзными проблемами, и лучшим выходом для них оказывается получение гражданства РФ и переселение в российские регионы
"Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников. Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло", — сообщил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков в интервью РИА Новости.
Год назад, в начале февраля 2025-го, его предшественник Александр Захаров рассказывал о всплеске обращений украинцев насчёт получения российского паспорта, а стимулом выступило введённое украинскими властями требование о постановке на учёт находящихся за границей лиц призывного возраста. В 2024 году по этому вопросу в дипмиссию обратились 54 гражданина Украины, в том числе те, чьи родители уже стали россиянами, а также рождённые и имеющие регистрацию, либо ранее проживавшие на территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Мариуполе, Крыму, Севастополе.
Росту интереса способствует также проводимая российскими дипломатами в США информационная кампания по продвижению государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, ориентированная в том числе на граждан Украины, а в Нью-Йорке проживает крупная украинская диаспора. На фоне сложностей с легализацией статуса на территории Штатов и общей неопределённостью особо привлекательными в программе, предложенной Москвой, выглядят компенсация расходов на переезд, выплата подъёмных и упрощённый порядок оформления гражданства.
"Мотивы украинцев уехать из США в Россию у всех разные: кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то "не зашла" американская действительность, а ментально и идеологически ближе оказалась наша страна, кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики США в отношении украинцев", - добавил Марков.
Нынешний президент США Дональд Трамп действительно взял под жёсткий контроль въезд иностранцев в страну и правовой статус уже находящихся на территории Штатов, эти меры коснулись и приезжих с Украины.
В день инаугурации - 20 января 2025 года – 47-й глава государства подписал указ о приостановке программы Uniting for Ukraine (U4U), запущенной предыдущей американской администрацией в апреле 2022 года, которая позволила украинцам при наличии финансовых спонсоров въехать в США с правом легально жить и работать, а также получать социальную защиту на протяжении последующих двух лет - ею воспользовались более 230 000 человек. Соответственно, заявления от новых потенциальных иммигрантов принимать перестали. Следовательно, граждане Украины, уже проживающие в Штатах, не могут перевести туда своих родственников, и перед ними встаёт выбор: либо жить за океаном вдали от них, либо собирать чемоданы и уезжать к ним, ситуация осложняется ещё тем, что участникам Uniting for Ukraine можно покидать пределы США только при наличии специального разрешения, иначе их статус аннулируется, и въехать обратно они не могут, так что возможности для встреч с семьёй в третьих странах ограничены.
Что касается самих украинцев, находящихся в США, из-за закрытия программы они столкнулись с проблемами при продлении легального статуса - рассмотрение их документов растягивается на месяцы - что привело к потере разрешения на работу и медицинской страховки. Само собой затраты вырастают в разы, хорошо, у кого ещё остались накопления.
U4U была способом въехать в США, а для того, чтобы и дальше оставаться в стране, есть программа Temporary Protected Status, ею могут воспользоваться лица, которые непрерывно находятся на территории Штатов минимум с 20 октября 2024 года.
Столкнувшись с затяжной неопределённостью относительно своего будущего или нехваткой средств, некоторые украинцы предпочитают покинуть США и попытать своё счастье в других странах - это явление получило название "самодепортация" - европейских, латиноамериканских, Мексике, Канаде чаще всего. Самые предприимчивые рассчитывали сделать это с бесплатным авиабилетом и вознаграждением в $1000, предложенными Трампом иммигрантам, согласившимся добровольно уехать через систему CBP Home. Например, агентство Reuters рассказывало историю 31-летнего инженера-программиста Евгения Падафы, чья заявка на продление статуса находилась на рассмотрении вплоть до истечения срока действия, и он решил перебраться из Бруклина в Аргентину, где стоимость жизни ниже и действует гуманитарная программа для украинцев. Однако правительственное приложение CBP One, через которое иностранцы могут уведомить о выезде и получить обещанные бонусы, не позволило ему забронировать билет в Буэнос-Айрес, поскольку украинец должен был улететь на родину.
"Если я вернусь на Украину, я просто поеду на передовую. Лучше я буду бездомным где-нибудь, чем поеду на Украину", - сказал Падафа.
Насчёт передовой он не преувеличивает. В ноябре 2025 года власти США совершили самую крупную разовую депортацию украинцев за период проведения спецоперации - на родину выслали 50 человек, нарушивших американское законодательство. Как сообщила жена одного из них, мужчин сразу же по прибытии на Украину мобилизуют. За что боролись, на то и напоролись, как говорится, ведь многие эмигранты бежали из страны, лишь бы не оказаться на фронте.
В 2025 году в Россию въехало 32 570 граждан Украины, преимущественно самолётом, 30 714 человек указали, что прибыли с частным визитом, 1386 - с деловой целью, 168 - в поисках работы, 133 - как туристы, 135 – на учёбу, 33 - приехали транзитом, 1 - в качестве обслуживающего персонала транспорта.
Путь в Россию из США предпочтителен для тех украинцев, которые так и не смогли адаптироваться в Америке, прежде всего из-за незнания языка, что не только ограничивает круг общения, но и не позволяет найти работу по специальности, как следствие приходится довольствоваться низкоквалифицированным трудом, соответственно, малооплачиваемым. В России же для них отсутствует языковой и культурный барьер, у кого-то есть родственники и жильё (в т.ч. в бывших украинских регионах, вошедших в состав РФ), а с подтверждением дипломов проблем гораздо меньше.
А вообще, как показала практика, столкнувшись со сложными жизненными ситуациями, украинские беженцы, не найдя поддержки со стороны дипмиссий Украины в странах пребывания, нередко обращаются за помощью к российским дипломатам, считая их своей последней надеждой. Так происходит в случаях, когда органы ювенальной юстиции США и европейских государств изымают детей из семей украинских иммигрантов. Ещё в августе 2023 года Дмитрий Полянский, на тот момент первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН, а ныне постпред РФ при ОБСЕ, писал в своём Telegram-канале, что российским дипломатам не перестают поступать обращения от тех, кто столкнулся с этой проблемой и отчаялся дождаться помощи, пришлось даже создать отдельный адрес электронной почты и хэштег в соцсетях #europestealschildren, кому-то удалось помочь, хотя ресурсов и прямых возможностей для этого у российских дипломатов нет.
"Дело в том, что украинские дипломаты не помогают соотечественникам. Более того, они говорят, что беженцы в данном вопросе должны строго соблюдать правила того государства, куда они переселились. Детей изымают по нескольким причинам. Во-первых, стиль общения, основанный на авторитете родителей. Это не приветствуется на Западе. Во-вторых, отсутствие у беженцев средств на юриста и знаний языка для оспаривания решения местных органов власти. В-третьих, украинская молодёжь европеизирована и достаточно образована, что делает её желанной для усыновления. В этих условиях единственной возможностью вернуть ребенка в семью становится обращение за помощью к России. Беженцы надеются на огласку, которую может обеспечить внешнеполитическое ведомство РФ. Это должно показать хотя бы части украинцев, что Москва не считает их врагами", – объясняла тогда председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.
Читайте также: Военное право на ребенка: как на Украине эвакуация превращается в изъятие
