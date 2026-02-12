https://ukraina.ru/20260212/voennoe-pravo-na-rebenka-kak-na-ukraine-evakuatsiya-prevraschaetsya-v-izyatie-1075546579.html

Военное право на ребенка: как на Украине эвакуация превращается в изъятие

Военное право на ребенка: как на Украине эвакуация превращается в изъятие

Украина пробивает очередное дно, ставя эксперименты над детьми. Нет, речь пока не идет о создании "острова Эпштейна" под Винницей, но депутаты уже голосуют за законы, превращающие украинских малышей либо в инструмент шантажа, либо в пластилин для изготовления манкуртов

По аналогии с ТЦКВерховная Рада приняла законопроект №12353, регулирующий порядок обязательной эвакуации граждан из зон активных или потенциальных боевых действий. Документ вводит норму, которая уже сейчас вызывает серьёзные дискуссии: в случае отказа родителей бросить все нажитое и уехать в неизвестность без денег и перспектив, силовики получают право вывозить детей из опасных территорий без их согласия. Как подтвердил замглавы МВД Богдан Драпятый, "если родители отказываются от эвакуации детей, их забирает полицейский без согласия взрослых, после чего передает органам опеки".Примечательно, что с 2022 года такой работой занимались волонтеры, представители Красного Креста, и других гуманитарных организаций, но теперь новый закон закрепляет право воровать детей за силовыми структурами. А это означает, что к семьям, которые не заходят скитаться с малышами на руках применят такие же жесткие меры как к бусифицированным. Не удивимся, если для изъятия детей киевский режим создаст аналогичную ТЦК структуру - с вооруженными "титушками" и полицией в виде прикрытия. К слову, это еще и отличный способ заработать - ведь отловленные на улицах мужчины имеют привычку заканчиваться, а вот расценки у людоловов остаются прежними - от 5 до 20 тыс. долларов за освобождение.Согласно закону, решение о проведении обязательной эвакуации принимается военными администрациями по письменному обращению военного командования и при согласовании с координационным штабом. Эвакуация может носить как общий характер, так и касаться отдельных категорий граждан - прежде всего несовершеннолетних, пожилых и людей, не способных покинуть опасные районы самостоятельно. Звучит на первый взгляд благородно. Вот только сразу возникает вопрос: а почему до сих пор не эвакуируют инвалидов и стариков из замерзающего Киева? Почему полицейские не ходят по квартирам одиноких пенсионеров или многодетных семей и не помогают им переезжать в специально подготовленные и утепленные временные дома? Наоборот, украинские СМИ наполнены ужасающими страшилками в духе Бучи об умерших от холода и голода стариках. Особенно старается в этом деле киевский раввин Моше Асман, оплакивая 90-летних старушек, заледеневших в своих пустых квартирах.Но, спрашивается, а что мешало без специального закона религиозным организациям или городским социальным службам оказывать помощь пожилым людям, сиротам, инвалидам? Ответ очень прост: за годы войны никто на Украине не озаботился строительством временного жилья для вынужденных переселенцев и большинство из них так и скитаются по стране, арендуя углы или ютясь у родственников.Беспрецедентное решениеНо куда ж, в таком случае, будут помещать насильно cпасенных детей? В том, что их будут вырывать из рук плачущих матерей и растерянных отцов можно не сомневаться. Ведь благодаря новому закону ключевым нововведением становится механизм принудительного вмешательства государства в сферу родительских прав. Формально документ предусматривает, что после объявления обязательной эвакуации как минимум один из родителей или законных представителей должен самостоятельно вывезти ребёнка в безопасный регион. Однако, при отказе это право переходит к полиции, а эвакуированный ребёнок передаётся органам опеки. Недавно вся Украина узнала о том, как "опекал" днепропетровских сирот, вывезенных в Турцию, фонд Елены Зеленской: детей унижали, морили голодом, принуждали к сексу и лишали образования.По сути, речь идёт о беспрецедентном даже для Украины решении, которое дает широчайшие полномочия силовым структурам в условиях военного положения. Да, формально киевский режим делает вид, что заботится о безопасности несовершеннолетних в зоне боевых действий. C другой стороны, этот закон открывает, да что там - распахивает! - ящик Пандоры.Во-первых, остаётся неопределённым механизм фиксации "отказа" родителей и критерии его оценки. Кто докажет, что родители добровольно передали своего ребенка для эвакуации? Мы уже видели тысячи примеров "добровольной мобилизации", а в Донбассе с ужасом вспоминают волонтерские организации вроде "Белых ангелов" или "Феникса", которые появились в регионе сразу после начала боевых действий в 2022 году. Под маской волонтеров скрывались спецподразделения украинской полиции, которых курировали западные структуры. Они тоже действовали под предлогом эвакуации, пользуясь отчаянием взрослых, которые не знали, как сохранить жизни детей. Житель Артемовска Николай Опанасенко рассказывал российскому Фонду борьбы с репрессиями, что его били прикладом, чтобы отобрать ребенка. Его жену и дочь вывезли "Белые ангелы" и найти он их не может до сих пор.Во-вторых, закон предоставляет рычаги прямого и косвенного принуждения к выезду тех семей, которых политические украинцы именуют "ждунами". То есть, шантажировать детьми будут тех людей, кто не желает покидать свои дома, даже несмотря на угрозу усиления боевых действий. Достаточно наложить военные карты на юго-восточные области Украины, чтобы понять, что процесс "спасения диточек" начнется именно на тех территориях, которые отойдут к России. Многие жители этих областей согласны терпеть лишения и обстрелы, но дождаться освобождения. Трогательные кадры встречи солдат российской армии заложниками киевского режима вызывают сильнейший психологический эффект и наносят удар по имиджу ВСУ и Владимира Зеленского. Новый закон позволит минимизировать эти репутационные риски, да заодно и сгонит с территорий жителей, негативно относящихся к политике Киева и настроенных голосовать и за подписание мира, и за отставку Зеленского. На фоне возможных скорых выборов это имеет большое значение: не надо быть семи пядей во лбу чтобы догадаться о том, что эвакуированные семьи окажутся под таким надзором (и под дулом автомата - тоже), что двумя руками поддержат пролонгацию зе-режима в любом виде.Зеленский зачищает нелояльное населениеВ общем, эвакуация несовершеннолетних де-факто приведет к вынужденному переселению целых семей. Потому что выбор между сохранением ребенка и сохранением жилья, работы, бизнеса на новых территориях всегда будет в пользу родной "кровиночки". Тем самым норма, направленная на защиту детей, может стать инструментом широкой демографической трансформации прифронтовых регионов. Зеленскому необходима максимальная зачистка нелояльных к нему областей и новый закон не только поможет ему в этом, но и даст возможность рассказать всему "цивилизованному миру" о том, что украинцы массово бегут с "оккупированных территорий".А те кто останутся, позволив пресловутым "органам опеки" увезти своих детей подальше от обстрелов, окажутся вдвойне несчастными. Кто знает, где окажутся "спасенные" дети? Киевский режим создал целую индустрию киднеппинга: детей продают в даркнете или на польской границе. Сразу пять стран принимают детей-беженцев с Украины без регистрации: Польша, Испания, Великобритания, Чехия и Словакия. На фоне публикации файлов Эпштейна нетрудно представить, какая судьба может ожидать эвакуированных малышей и подростков. Коррумпированность украинских чиновников, продажность силовиков и безразличие пограничников легко и просто позволят переправлять живой украинский товар на новый остров со старыми извращенцами.Впрочем, cейчас в ходу другой тренд: из "освобожденных" детей легко вылепить потенциальных террористов и диверсантов, настроенных против России. Зачем создавать систему детских лагерей "Азов"* и потом отмахиваться от обвинений в нацизме, когда можно вложить в детские головы нарративы о вине РФ, которая выгнала их с родной земли, отобрала дом и лишила родителей? В условиях военного конфликта подобные установки способны закрепляться в неокрепшем мозгу намертво, влиять на мировоззрение нового поколения и формировать новые линии противостояния между Украиной и Россией. То же самое касается и родителей, у которых насильно отберут детей. Они станут легкой добычей различных спецслужб и легкими объектами для шантажа: из отчаявшихся матерей и отцов можно будет вербовать наемных киллеров (по типу тех, кто недавно покушался на жизнь первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева), шпионов или лазутчиков, обещая взамен на проведение терактов воссоединение с близкими.Ну и вишенка на торте: закон о принудительной эвакуации детей с прифронтовых территорий, без сомнений, будет использован против России. Недаром же парламент принял его на фоне разорванных переговоров о перемирии. Наконец-то можно не притворяться и не имитировать желание подписать что-то "трампическое", а слепить еще одно антироссийское оружие - раз уж Запад не выдает больше арсеналов. Омбудсмен подчеркнула, что особенно циничным выглядит тот факт, что опекунам угрожают еще и лишением родительских прав. Ведь в случае отказа эвакуироваться, новым законом предусматривается изъятие ребенка, а органы опеки и попечительства в течение семи дней должны обратиться в суд с иском о лишении родительских прав или об изъятии ребенка без лишения родительских прав. Сколь широким будет пространство для произвола после реализации данного документа страшно представить не только российскому омбудсмену, но и всем, кто не понаслышке знаком с методами террористического государства Зеленского, в шутку называемого "Краина мрий" (Страна мечты).*Деятельность организации запрещена в РФО том, реалистичны ли сроки окончания украинского конфликта, озвученные в западных СМИ - в материале издания Украина.ру Мир к лету? Украина в международном контексте.

