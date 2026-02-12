https://ukraina.ru/20260212/izbegaet-ili-napadaet-lukyanov-o-voyne-trampa-s-iranom-i-yadernoy-ugroze-1075570412.html

Избегает или нападает? Лукьянов о войне Трампа с Ираном и ядерной угрозе

В спецпроекте мультимедийного издания Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили глобальные последствия ближневосточного конфликта, а также способность... Украина.ру, 12.02.2026

В спецпроекте мультимедийного издания Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили глобальные последствия ближневосточного конфликта, а также способность стран к выживаемости во времена всеобщей турбулентности: 00:37 – Боевые действия США против Ирана;08:37 – Скандал с файлами Эпштейна;13:28 – Центры силы на Ближнем Востоке и инструменты для урегулирования конфликта в этом регионе;27:05 – Идея создания G5 вместо G7;33:44 – Конфликт на Ближнем Востоке как выгода для Украины;38:44 – Зачем Трампу мир на Украине?42:58 – К чему готовиться в условиях геополитической турбулентности?ТГ-канал "Россия в глобальной политике": t.me/s/ru_globalУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

