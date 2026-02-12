Ищенко про угрозы Европы: "Они могут нанести серьезный ущерб, но сами просто исчезнут с лица земли" - 12.02.2026 Украина.ру
Ищенко про угрозы Европы: "Они могут нанести серьезный ущерб, но сами просто исчезнут с лица земли"
Ищенко про угрозы Европы: "Они могут нанести серьезный ущерб, но сами просто исчезнут с лица земли" - 12.02.2026 Украина.ру
Ищенко про угрозы Европы: "Они могут нанести серьезный ущерб, но сами просто исчезнут с лица земли"
В Европе всерьез обсуждают создание собственного ядерного зонтика, однако возможности европейских стран несопоставимы с арсеналами России и США. Они могут нанести России серьезный ущерб, но сами просто исчезнут с лица земли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-02-12T04:30
2026-02-12T04:30
Комментируя планы Германии создать натовский ядерный зонтик, Ищенко усомнился в способности европейцев потянуть такое дорогостоящее перевооружение."Атомную бомбу они знают, как производить. А они могут создать много боеголовок для множества ракет, создать такой же уровень ядерной безопасности, какой был у Франции во времена де Голля? А если они все это произведут, то не напрягутся ли?" — спросил эксперт.Затем обозреватель задался еще одним вопросом, который ставит под сомнение саму необходимость ядерных амбиций Европы."И на них реально кто-то собирается нападать?" — добавил Ищенко. Ключевой тезис эксперта — несоразмерность последствий. В отличие от сверхдержав, Европа не выдержит ответного удара."Они могут нанести нам серьезный ущерб, но сами просто исчезнут с лица земли. Это не так, как с США, где мы изначально друг другу неприемлемый ущерб. А европейцы до конца такого эксперимента не доживут", — пояснил обозреватель.Таким образом, даже гипотетическое обретение Европой полноценного ядерного арсенала не делает ее равным игроком в большой игре, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.Также по теме "Игорь Юшков: Февральские морозы - это лишь одна из проблем, с которыми еще столкнется энергетика Украины" на сайте Украина.ру.
Ищенко про угрозы Европы: "Они могут нанести серьезный ущерб, но сами просто исчезнут с лица земли"

04:30 12.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
В Европе всерьез обсуждают создание собственного ядерного зонтика, однако возможности европейских стран несопоставимы с арсеналами России и США. Они могут нанести России серьезный ущерб, но сами просто исчезнут с лица земли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя планы Германии создать натовский ядерный зонтик, Ищенко усомнился в способности европейцев потянуть такое дорогостоящее перевооружение.
"Атомную бомбу они знают, как производить. А они могут создать много боеголовок для множества ракет, создать такой же уровень ядерной безопасности, какой был у Франции во времена де Голля? А если они все это произведут, то не напрягутся ли?" — спросил эксперт.
Затем обозреватель задался еще одним вопросом, который ставит под сомнение саму необходимость ядерных амбиций Европы.
"И на них реально кто-то собирается нападать?" — добавил Ищенко. Ключевой тезис эксперта — несоразмерность последствий. В отличие от сверхдержав, Европа не выдержит ответного удара.
"Они могут нанести нам серьезный ущерб, но сами просто исчезнут с лица земли. Это не так, как с США, где мы изначально друг другу неприемлемый ущерб. А европейцы до конца такого эксперимента не доживут", — пояснил обозреватель.
Таким образом, даже гипотетическое обретение Европой полноценного ядерного арсенала не делает ее равным игроком в большой игре, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Игорь Юшков: Февральские морозы - это лишь одна из проблем, с которыми еще столкнется энергетика Украины" на сайте Украина.ру.
