https://ukraina.ru/20260209/1075417756.html

Игорь Юшков: Февральские морозы - это лишь одна из проблем, с которыми еще столкнется энергетика Украины

Украине пока еще удается сохранить целостность энергосистемы, но осуществлять переток электричества из региона в регион стало сложнее. Приходится ограничивать объем этих перетоков, потому что оставшиеся сети не справляются. И все это накладывается на повышенный объем потребления из-за низких температур

2026-02-09T14:21

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059779475_85:35:858:470_1920x0_80_0_0_e3164c32cb375ab5a125c495d1112e90.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь ЮшковВ прошедшие выходные армия России нанесла удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750кВ во Львовской области – "Западноукраинской". Этот объект отвечает за выдачу электроэнергии из Хмельницкой и Ровенской АЭС и балансировку за счет Бурштынской и Добротворской ТЭС. Кроме того, подстанция отвечает за прием импорта энергии и аварийно-диспетчерской помощи с территории Евросоюза. В результате атаки всем украинским АЭС, особенно Ровенской, пришлось снижать мощность энергоблоков.- Игорь, какова ситуация на сегодняшний день? Удалось ли киевскому режиму стабилизировать ситуацию?- Удалось. За счет того, что они выстроили график подачи электроэнергии потребителям. Он по-прежнему очень жесткий и даже жестче, чем был раньше. При этом мы видим новые рекорды по объему импорта электроэнергии из Европы, потому что дефицит собственной электроэнергии Украины стал еще значительнее. Они побили новый исторический рекорд и по объемам, и по ценам импорта.Закупают много и дорого, потому что деваться некуда. Сети из Европы, которые идут по разным участкам границы, полностью загружены.То есть основные проблемы Украины сейчас таковы: жесткий график подачи электроэнергии и экономика. Да, им пока еще удается сохранить целостность энергосистемы, но осуществлять переток электричества из региона в регион стало сложнее. Приходится ограничивать объем этих перетоков, потому что оставшиеся сети не справляются. И все это накладывается на повышенный объем потребления из-за низких температур.В общем, ситуация остается напряженной.- Если говорить об этих ударах с экономической точки зрения, то мы кого больше истощаем: Украину или уже всю Европу?- И тех, и других. Больше достается Украине, потому что европейцы хотя бы деньги получают за эти перетоки. При этом эти деньги – европейские, потому что они же и спонсируют Украину для прохождения отопительного сезона. Получается, что деньги из общего европейского кармана достаются киевскому режиму, который платит конкретным европейским энергетическим компаниям. Для самих компаний это хорошо, а европейские потребители страдают, потому что у них тоже начинается дефицит электроэнергии и рост цен на нее. Вот такая запутанная история.- По каким косвенным признакам мы дальше будем мерять ущерб, который наносится украинской энергетике каждый день?- По жесткости графика подачи электроэнергии и по ценнику. Есть данные от операторов энергосистем Европы, по чем они продают электроэнергию на том или ином рынке. Они показывают, что и цены высокие, и объем перетоков тоже очень большой. Европа эти данные публикует быстро и не коверкает их так сильно, как это делает Украина в угоду своим политическим задачам.- А что конкретно имеется в виду, когда говорят, что обеспечить ремонт энергообъектов Украины гораздо сложнее и дороже, чем обеспечить ее прикрытие ПВО?- Само оборудование на украинских электростанциях построено по советским стандартам. Поэтому европейцам трудно найти такое же оборудование и передать его Украине. Если ракета для ПВО – это универсальный товар, то какое-то крупное оборудование вроде турбин для гидроэлектростанций в принципе изготавливается индивидуально под каждый проект. Сначала ты это должен заказать, потом спроектировать, потом произвести, потом смонтировать. Это долго и дорого.- Насколько фактор погоды может помешать функционированию украинской энергетики? Понятно, что зимой потребление растет, но сводить все к "Генералу Морозу" тоже было бы неправильно.- Конечно. Если бы не было ударов, ничего бы с энергетикой не было. Морозы – это лишь усугубляющий фактор. Люди догреваются энергоприборами, поэтому потребление возрастает. Тем более, когда электроэнергии в целом не хватает. Когда ты составляешь график подачи электроэнергии, то рассчитываешь на один объем потребления. А если похолодало, уровень потребления оказывается выше, чем ты рассчитывал. Отсюда внештатные ситуации и аварии там, где ты этого не ждал. То есть морозы – это негативный фоновый фактор. И фактор этот непредсказуемый. Все это создает проблемы, но какие именно – предугадать невозможно.- И все-таки, насколько корректно ставить вопрос в духе: "Украинской энергетике надо продержаться до весны, а там как-нибудь все наладится"?- Не корректно. Это вообще не гарантия. Да, один из факторов, который создает тебе проблемы, смягчиться. Но ты не знаешь, насколько он смягчится. Тем более, другие факторы никуда не денутся. Так что это просто успокоение для украинцев, чтобы они не протестовали и не заставляли политиков идти на какие-то шаги.- Считаете ли вы, что происходящее сегодня – только начало кампании по уничтожению украинской энергетике, поскольку именно сейчас в одну точку сошлись три фактора: накопительный эффект, политическая воля российского руководства и достаточное количество наиболее результативных средств поражения?- Трудно сказать, начало это или конец. Огромная работа велась и так. Вопрос в том, какую задачу ставит российское руководство: устроить Украине тотальный блэкаут или только вынудить киевский режим пойти на какие-то уступки, снизив потенциал украинской энергетики. Посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, у России есть возможности создать Украине еще больше проблем, чем сейчас.Также по теме - в материале Дмитрия Ковалевича: Сидеть без тепла и света и мечтать присоединить к Украине Кубань. Что происходит в Ивано-Франковске

