Что случилось в Техасе? Украинский след в воздушном нападении на США

Что случилось в Техасе? Украинский след в воздушном нападении на США

На юге США, в районе границы с Мексикой, произошли неординарные события. Американские власти распорядились закрыть воздушное пространство над штатами Нью-Мексико и Техас, а приграничный международный аэропорт в городе Эль-Пасо спешно отменил все свои рейсы.

Чуть позже ограничения смягчили, а потом сняли – не объясняя общественности причины происходящего. И только спустя несколько часов министр транспорта США Шон Даффи рассказал, что воздушный инцидент был связан с беспилотниками, перелетевшими через границу на американскую территорию, и, предположительно, принадлежавшими мексиканским наркокартелям."11 февраля войдёт в историю США как день начала приграничных дроновых войн с картелями. Местный аэропорт в Эль-Пасо был спешно закрыт после появления подозрительных объектов в воздухе. Пентагон в беспрецедентном режиме закрыл на десять дней работу аэропорта. Причём авиадиспетчеры в Эль-Пасо были предупреждены всего лишь за десять минут до закрытия воздушного пространства. Им пришлось перенаправлять уже идущие на посадку самолёты.Ситуация в американском приграничье остаётся стабильно напряжённой. Там размещены войсковые части, в частности, 101-я воздушно-штурмовая дивизия армии США, которую направили на границу с Мексикой из Румынии. Федералы признают, что они уже насчитывают более 60 тысяч случаев приближения дронов к южной границе США ежегодно. Бороться с ними сложно, средств радиоэлектронной борьбы не хватает. То ли ещё будет в случае начала реальной операции против картелей. Она превратит приграничные штаты в зону перманентных боевых действий", – пишет об этом американист Малек Дудаков.Эта ситуация вызывает у журналистов и экспертов немало вопросов. Представители международных наркокартелей давно используют различные виды дронов для трансграничной контрабанды наркотиков, но Вашингтон никогда не отвечал на эти действия такими авральными мерами, которые поставили под вопрос безопасность гражданских авиарейсов.Предполагается, что в этот раз в американском небе появились тяжелые коптеры, которые могли представлять прямую угрозу военным объектам Пентагона, расположенным вблизи американской границы. А некоторые блогеры утверждают, что возле Эль-Пасо прозвучали какие-то взрывы.В социальных сетях сразу же вспомнили недавнюю публикацию мексиканского издания Milenio, которое сообщило, что лидеры печально известной наркогруппировки "Новое поколение Халиско" направили своих боевиков на Украину – чтобы они обучились методам ведения боя с помощью беспилотников.Ультраправые наемники из Мексики и Колумбии, воевавшие на стороне украинской армии, составили костяк специального подразделения операторов БПЛА, организованного в составе картеля, и с гордостью демонстрируют в интернете свои нашивки с изображением дрона. В последнее время они неоднократно участвовали в разборках между наркоторговцами и совершали нападения на мексиканские правительственные войска."Новое поколение Халиско" использовало в этих столкновениях дроны DJI Matrice 300 RTK. Мексиканские журналисты подчеркивали, что данный тип беспилотников активно применяется на Украине для сброса противотанковых гранат. И не исключено, что кто-то из террористов решил применить полученный в Восточной Европе опыт на территории США, задействовав для этого мощные беспилотные аппараты.Если эти предположения подтвердятся, тогда вчерашнее происшествие действительно окажется для американцев чем-то вроде знакового события. Потому что континентальная часть США – за исключением штата Аляска – подвергалась воздушным бомбардировкам всего два раза в истории.В 1929 году, во время внутреннего гражданского конфликта в Мексике, американский летчик Патрик Мерфи, который воевал на стороне мятежного мексиканского генерала с правительственными войсками, по ошибке сбросил бомбы на территорию штата Аризона. А в 1942-м, во время Второй мировой войны, японский гидросамолет, доставленный к американским берегам на подводной лодке, отбомбился над безлюдной лесистой частью штата Орегон. Причем, в Японии сочинили по этому поводу радостную песню под названием "Бомбардировка Америки".В том же году произошло событие, известное под ироничным названием "Битва за Лос-Анджелес". Американские зенитные орудия, прикрывавшие небо над этим городом, неожиданно открыли шквальный огонь по воображаемым воздушным целям – посчитав, что под покровом ночи на них летят японские самолеты.Стрельба была такой интенсивной, что в результате ее последствий погибли пятеро мирных американцев. А утром оказалось, что возле Лос-Анджелеса нет и не было никакой вражеской авиации – хотя конспирологи до сих пор утверждают, что во время тех давних событий над Калифорнией действительно кружили японцы, прилетевшие с секретной базы в северной части Мексики.Сейчас очевидно одно – военно-технический потенциал наркокартелей существенно вырос и они все активнее применяют на мексиканско-американской границе беспилотные летательные аппараты, делая это в различных целях. В свою очередь, Белый дом может использовать эту ситуацию для решения собственных задач. Например, в качестве повода для ударов по объектам на суверенной территории Мексики – чтобы приподнять упавшие рейтинги президента США Дональда Трампа.Министр обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо накануне заявил о готовности "противостоять любым проявлениям враждебности, которые могут поставить под угрозу благополучие мексиканских семей и безопасность страны". Это свидетельствует о том, что мексиканские власти серьезно относятся к угрозе американской агрессии. Тем более, что Вашингтон оказывает на Мехико жесткое давление, требуя прекратить поставки нефти на Кубу.Как бы там ни было, вчерашнее решение закрыть воздушное пространство над Техасом вызвало в Америке озабоченность и тревогу.Стратегическое расположение США, которые защищены водами двух океанов, делало их континентальную часть неуязвимой для авиации противника – за исключением дальних бомбардировщиков из России и Китая. Но, судя по всему, эта ситуация меняется, и американцам придется привыкать к временному ограничению работы аэропортов.О действиях президента США - в статье Трамп обнаружил признаки мятежа и снова призвал сделать Америку великой

