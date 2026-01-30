Трамп обнаружил признаки мятежа и снова призвал сделать Америку великой - 30.01.2026 Украина.ру
Трамп обнаружил признаки мятежа и снова призвал сделать Америку великой
Трамп обнаружил признаки мятежа и снова призвал сделать Америку великой
Президент США Дональд Трамп подозревает в мятежных настроениях фельдшера из Миннеаполиса, застреленного полицейскими в субботу. Об этом глава государства сообщил 30 января подписчикам своей социальной сети
Трамп прокомментировал видеозапись, на которой фельдшер Алекс Претти за одиннадцать дней до своей смерти оказывает сопротивление аресту полицейскими, а также смертельный инцидент в Миннеаполисе. После того, как фельдшер погиб от стрельбы двух полицейских, город охватили массовые беспорядки.Президент США посвятил происходящему пост в своей социальной сети Truth Social. Там он негативно охарактеризовал застреленного полицейскими фельдшера."Рейтинг Алекса Претти, провокатора и, возможно, мятежника, резко упал после публикации видео, на котором он кричит и плюет в лицо очень спокойному и невозмутимому сотруднику ICE (Иммиграционной и таможенной службы)", — написал Трамп.Он также сообщил другие подробности поведения убитого."Алекс Претти в ярости и с такой силой неистовством пнул совершенно новый, очень дорогой правительственный автомобиль, что у него разбился задний фонарь", — возмутился Трамп."Это было поистине жестокое и вышедшее из-под контроля проявление гнева и ярости, видимое всем. Агент ICE оставался спокойным и собранным, что в таких обстоятельствах непросто! Давайте снова сделаем Америку великой ", — добавил президент США. Претти был арестован за оскорбления и нападение на сотрудников федеральной иммиграционной службы на улице Миннеаполиса 13 января. К группе сторонников арестованного применили слезоточивый газ.В январе Трамп заявил, что его предвыборный лозунг Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой") "становится устаревшим, потому что наша страна очень близка к этому". "Изначально мы собирались сделать Америку великой, а теперь должны перейти к лозунгу "Сохраним Америку великой", - пояснил президент США.Тем не менее, он продолжает использовать символику MAGA и дарить сувенирную продукцию с ней главам других государств. У трампистов особой популярностью пользуется красная бейсболка с такой абревиатурой.Ранее автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Новая жертва. Как Трампа пытаются свергнуть уличными протестамиБольше новостей представлено в обзоре Трамп ввёл режим ЧП в США из-за Кубы, в Киеве военные похитили священника. Главное к 9.00Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Трамп обнаружил признаки мятежа и снова призвал сделать Америку великой

11:30 30.01.2026
 
Президент США Дональд Трамп подозревает в мятежных настроениях фельдшера из Миннеаполиса, застреленного полицейскими в субботу. Об этом глава государства сообщил 30 января подписчикам своей социальной сети
Трамп прокомментировал видеозапись, на которой фельдшер Алекс Претти за одиннадцать дней до своей смерти оказывает сопротивление аресту полицейскими, а также смертельный инцидент в Миннеаполисе. После того, как фельдшер погиб от стрельбы двух полицейских, город охватили массовые беспорядки.
Президент США посвятил происходящему пост в своей социальной сети Truth Social. Там он негативно охарактеризовал застреленного полицейскими фельдшера.
"Рейтинг Алекса Претти, провокатора и, возможно, мятежника, резко упал после публикации видео, на котором он кричит и плюет в лицо очень спокойному и невозмутимому сотруднику ICE (Иммиграционной и таможенной службы)", — написал Трамп.
Он также сообщил другие подробности поведения убитого.
"Алекс Претти в ярости и с такой силой неистовством пнул совершенно новый, очень дорогой правительственный автомобиль, что у него разбился задний фонарь", — возмутился Трамп.
"Это было поистине жестокое и вышедшее из-под контроля проявление гнева и ярости, видимое всем. Агент ICE оставался спокойным и собранным, что в таких обстоятельствах непросто! Давайте снова сделаем Америку великой ", — добавил президент США.
Претти был арестован за оскорбления и нападение на сотрудников федеральной иммиграционной службы на улице Миннеаполиса 13 января. К группе сторонников арестованного применили слезоточивый газ.
В январе Трамп заявил, что его предвыборный лозунг Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой") "становится устаревшим, потому что наша страна очень близка к этому".
"Изначально мы собирались сделать Америку великой, а теперь должны перейти к лозунгу "Сохраним Америку великой", - пояснил президент США.
Тем не менее, он продолжает использовать символику MAGA и дарить сувенирную продукцию с ней главам других государств. У трампистов особой популярностью пользуется красная бейсболка с такой абревиатурой.
Ранее автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Новая жертва. Как Трампа пытаются свергнуть уличными протестами
Больше новостей представлено в обзоре Трамп ввёл режим ЧП в США из-за Кубы, в Киеве военные похитили священника. Главное к 9.00
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
