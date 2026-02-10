"Танкисты этим пользуются": Разин о том, как непогода помогает ВС РФ "разбирать" опорники ВСУ - 10.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260210/tankisty-etim-polzuyutsya-razin-o-tom-kak-nepogoda-pomogaet-vs-rf-razbirat-oporniki-vsu-1075417320.html
"Танкисты этим пользуются": Разин о том, как непогода помогает ВС РФ "разбирать" опорники ВСУ
"Танкисты этим пользуются": Разин о том, как непогода помогает ВС РФ "разбирать" опорники ВСУ - 10.02.2026 Украина.ру
"Танкисты этим пользуются": Разин о том, как непогода помогает ВС РФ "разбирать" опорники ВСУ
Российские танкисты мастерски используют сложные погодные условия для ударов по позициям ВСУ. Во время метелей, когда небо очищается от вражеских дронов, танкисты используют возможность для прицельной стрельбы прямой наводкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин
2026-02-10T04:40
2026-02-10T04:40
россия
донецк
илон маск
вооруженные силы украины
украина.ру
народный фронт
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899428_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_dd9c071a3c8e3d081c17ebadf687b2f7.jpg
Комментируя тактику применения бронетехники в зоне СВО, Разин рассказал, что основным способом остается стрельба с закрытых позиций. "По большей части с закрытых огневых позиций", — заявил военкор.Однако он раскрыл важное исключение, связанное с погодным фактором. "Хотя бывают случаи, когда погода позволяет, они работают на прямой наводке. Например, этой зимой", — сказал Разин.Эксперт объяснил, в чем заключается тактическое преимущество во время непогоды и сильного ветра. "Когда жуткая метель и сильный ветер, танкисты имеют возможность намного ближе подъехать к позициям противника, отрабатывая по населенному пункту или по лесополосе", — пояснил он."Дней таких немного, но они есть. И танкисты этим пользуются", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Орлова: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя.
россия
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899428_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_d117646c1026721e2aeec308080762cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, донецк, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру, народный фронт, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, новости россии, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво, танки, бронетехника
Россия, Донецк, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Народный фронт, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, новости России, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО, танки, бронетехника

"Танкисты этим пользуются": Разин о том, как непогода помогает ВС РФ "разбирать" опорники ВСУ

04:40 10.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские танкисты мастерски используют сложные погодные условия для ударов по позициям ВСУ. Во время метелей, когда небо очищается от вражеских дронов, танкисты используют возможность для прицельной стрельбы прямой наводкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин
Комментируя тактику применения бронетехники в зоне СВО, Разин рассказал, что основным способом остается стрельба с закрытых позиций. "По большей части с закрытых огневых позиций", — заявил военкор.
Однако он раскрыл важное исключение, связанное с погодным фактором. "Хотя бывают случаи, когда погода позволяет, они работают на прямой наводке. Например, этой зимой", — сказал Разин.
Эксперт объяснил, в чем заключается тактическое преимущество во время непогоды и сильного ветра. "Когда жуткая метель и сильный ветер, танкисты имеют возможность намного ближе подъехать к позициям противника, отрабатывая по населенному пункту или по лесополосе", — пояснил он.
"Дней таких немного, но они есть. И танкисты этим пользуются", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Орлова: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияДонецкИлон МаскВооруженные силы УкраиныУкраина.руНародный фронтСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОновости РоссииСпецоперацияУкраина.ру Дзендзен СВОтанкибронетехника
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:43Сергей Богачев: Пока США и Китай готовятся к новому столкновению, Россия создает для ВСУ большой котел
06:41Национальный интернет как глобальный тренд
06:20Резервы ВСУ "пропадают" в Купянске, ВС РФ продвигаются к Орехову: военкор про ситуацию на фронте
06:10"Их будут добивать" — историк Юрков объяснил логику новых атак по оставшимся энергоблокам Киева
06:06Энергетические войны: Россия строит АЭС в Европе, Индия пытается удовлетворить США в нефтяном вопросе
05:55"Мы продолжаем двигать фронт": военкор о том, как отключение "Старлинков" повлияло на ситуацию на фронте
05:46"Мы проигрываем войну". Эксперты и политики прогнозируют новую войну Украины с Россией
05:40"Трампу наплевать на Европу": Каргин объяснил, как США выталкивают Старый Свет с мировой арены
05:30"Мы могли бы погрузить Киев в полную тьму": Юрков об ограничениях на удары по энергетике Украины
05:20Болезненные порезы: военкор раскрыл, как освобождение Степановки раздергивает оборону ВСУ в ДНР
05:10Станкевич про удары по энергетике Украины: "Мы продолжим оказывать давление на ВСУ"
05:00"Эти кредиты уже никто не вернет": эксперт из Франции рассказал о финансовом крахе Украины
04:50"Поколение идиотов должно уйти": Моро — о необходимости смены элит во Франции для диалога с РФ
04:40"Танкисты этим пользуются": Разин о том, как непогода помогает ВС РФ "разбирать" опорники ВСУ
04:30"Град" серьезно давит на психику ВСУ: военкор объяснил, как сейчас применяются реактивные системы
04:25Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:20"Есть позитивная динамика": политолог Каргин прокомментировал переговоры в Абу-Даби
04:10"Европа — проклятое место": политолог Каргин о философии новой американской изоляции
04:00Трамп хочет вытеснить конкурентов: Каргин о борьбе США с растущим влиянием Глобального Юга
03:55"Доктор сказал в морг, значит в морг": в армии Украины выявили избыток тыловиков
Лента новостейМолния