"Танкисты этим пользуются": Разин о том, как непогода помогает ВС РФ "разбирать" опорники ВСУ

Российские танкисты мастерски используют сложные погодные условия для ударов по позициям ВСУ. Во время метелей, когда небо очищается от вражеских дронов, танкисты используют возможность для прицельной стрельбы прямой наводкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин

Комментируя тактику применения бронетехники в зоне СВО, Разин рассказал, что основным способом остается стрельба с закрытых позиций. "По большей части с закрытых огневых позиций", — заявил военкор.Однако он раскрыл важное исключение, связанное с погодным фактором. "Хотя бывают случаи, когда погода позволяет, они работают на прямой наводке. Например, этой зимой", — сказал Разин.Эксперт объяснил, в чем заключается тактическое преимущество во время непогоды и сильного ветра. "Когда жуткая метель и сильный ветер, танкисты имеют возможность намного ближе подъехать к позициям противника, отрабатывая по населенному пункту или по лесополосе", — пояснил он."Дней таких немного, но они есть. И танкисты этим пользуются", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Орлова: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя.

