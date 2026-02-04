https://ukraina.ru/20260204/vladimir-orlov-esli-ne-nayti-otvet-starlinku-ilon-mask-prodolzhit-diktovat-svoi-pravila-na-pole-boya-1075169891.html

Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя

Гражданские технологии, в отличие от военных, развиваются другим образом. Многие говорят, что сначала создают что-то в оборонке, а потом это приходит в гражданский сектор. На самом деле в рамках IT-технологий дело обстоит совершенно иначе. Сначала IT-технологии развиваются в гражданской среде, и только потом они получают боевое крещение.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов.На Украине запустили верификацию всех терминалов Starlink, чтобы впоследствии отключить не проверенные и не зарегистрированные, ограничив их использование российскими дронами.- Владимир Петрович, насколько это осложнит задачу наших операторов БПЛА?- "Старлинк" это одна из подсистем передачи данных Пентагона, хотя свое время пытались рассказать, что "Старлинк" придуман обездоленных жителей Африки, которые страдают от отсутствия интернета. Но все спутниковые группировки, даже условно гражданские, имеют второе управление через Объединенное космическое командование Пентагона.Мы пользовались уязвимостью этой системы, которую временно предоставил Илон Маск и Пентагон, включив эту группировку над Украиной, таким образом сделав работу с этими терминалами возможной.Терминалы, которые используются в ВСУ, могут быть описаны по МАК-адресам, учетным записям, на основании этого может быть дан доступ для оборудования, которое включено в реестр. Это серьезно ухудшит наши возможности в пале коммуникации в тактической полосе. Нужно понимать, что сейчас практически все наши подразделения на ЛБС сидят на "Старлинке". Это большая проблема, поскольку других эффективных средств широкополосной связи и передачи данных, к сожалению, у нас на сегодняшний день не существует. Был проект "Рассвет" от "Бюро 1440", но пока он не реализован. Хотя это критически важная технология. Она могла бы обеспечить нам ведение боевых действий, независимое от благосклонности американского миллиардера, либо товарища майора из Агентства национальной безопасности США.- Можем мы дать асимметричный ответ на верификацию "Старлинка"?- Сегодня управление FPV-дронами завязано на "Старлинк". На командных пунктах операторы получают всю информацию через "Старлинк". У нас нет широкополосной связи в тактическом звене. Альтернативные решения есть, то есть "Старлинк" заменить можно. Есть китайские МЭШ-терминалы, они сильно дороже. Но это позволило бы создать альтернативные каналы передачи данных. Нашим компетентным структурам сейчас следовало бы этот вопрос поднять, чтобы мы могли оперативно реагировали на ситуации, которые негативно повлиять на боевую эффективность наших подразделений.- Вновь начались массированные удары по украинской энергетике. Достигнут ли технологический предел для атак такого рода или в нашем распоряжении еще есть незадействованные средства?- Мощности АЭС Украины хватило бы для обеспечения для гражданского потребления электроэнергии. Но за счет того, что украинские власти отбирают из идущего с АЭС энергопотока на военные нужды, некоторые города сидят без света.Россия, конечно, не будет бить по атомным станциям. С другой стороны, тепловой генерации на Украине уже не существует. Да, в западных областях еще есть генерирующие мощности, что касается, центральной Украины, то там все плохо. И удары наносились таким образом, чтобы восстановить тепловые станции было бы невозможно. То есть не по распределительным щиткам и трансформаторным будкам, а по турбинам, насосным агрегатам, по системам распределения.То есть если в городах электричества не хватает, это значит, что это электричество расходуется на военные цели. Наше политическое руководство неоднократно повторяло, что все то, что используется в интересах ВСУ будет уничтожаться.- В недавнем интервью нашему изданию мы говорили о проблеме создания дрона, который был бы аналогичен украинскому БПЛА "Баба Яга". Дрон "Бердыш" может выполнять такие функции?- Проектов аналогов "Бабы Яги" много. В России сейчас формируется группа компаний, в которую входят производители грузовых дронов. Вопрос не в том, какой дрон можно считать грузовым. Любой дрон, который поднимает больше 15 килограммов может снабжать подразделения в серой зоне. Особенность "Бабы Яги" в том, что она управляется через "Старлинк", поэтому ее сложно заблокировать.Дело в том, что мы все так же зависим от иностранных комплектующих. Это касается двигателей, контроллеров, систем передачи данных. Было бы хорошо, если бы государство помогло расшить эти узкие места и народному, и большому ВПК.- В своем телеграм-канале вы утверждаете, что боевые наземные робототехнические комплексы по системам геопозиционирования уступают роботам-курьерам, которые развозят продукты по улицам мегаполисов. Как исправить ситуацию?- Гражданские технологии, в отличие от военных, развиваются другим образом. Многие говорят, что сначала делают что-то в оборонке, а потом это приходит в гражданский сектор. На самом деле в рамках IT-технологий дело обстоит совершенно иначе. Сначала IT-технологии развиваются в гражданской среде, и только потом они получают боевое крещение. И с роботизированными платформами, которые мы используем в СВО, ситуация такая же.Есть гражданские сервисы, картографические, геопозиционирования. Миллионы людей каждый день пользуются интернетом, пользуются прокладкой маршрутов, пользуются другими сервисами, которые предоставляют в том числе навигацию. В военной среде эти сервисы развивались своим путем. Наработки по искусственному интеллекту, по автоматической прокладке маршрута, по созданию матриц проходимости территорий, на сегодняшний день в военной среде отсутствуют. Их никто не применял, никто не думал, что они понадобятся. Но оказалось, что и в военной среде такие технологии становятся востребованными.Сейчас на ЛБС мы используем робототехнический комплекс "Курьер", который должен сопровождаться оператором. Если же мы хотим, чтобы эти платформы работали автономно, то для этих платформ необходимо делать оффлайн-навигацию. То есть создавать цифровые модели рельефа, по которым могли бы прокладываться маршруты передвижения этих платформ, чтобы они самостоятельно могли эти маршруты прокладывать для себя в зависимости от тех систем технического зрения, которые на них установлены. Все это придет в военную среду. В течение года такие технологии появятся на поле боя.- Как это повлияет на темпы продвижения наших войск?- Если мы получим свою, независимую от американцев, глобальную спутниковую систему передачи данных. Мы сможем поставлять в наши подразделения терминалы передачи данных в том объеме, в котором это необходимо, для выполнения задач. Мы сможем использовать беспилотники глобальным образом.Сейчас мы зависим от тех ограничений, которые выставил Илон Маск и Объединенное космическое командование. Мы играем по их правилам. А в этом случае мы сами будем писать правила применения беспилотников "Герань".Сейчас необходимо установить терминал "Старлинк", где-то получить серые аккаунты. Это цела проблема для тех, кто применяет беспилотники. Вдруг дрон полетит, а его заблокируют, и миссия срывается. А когда у нас будет своя независимая система, мы получим абсолютно новые оперативные возможности по применению нашего вооружения. Плюс наши подразделения будут постоянно на связи мы получим полноценное сетецентрическое боевое управление.Командир, принимающий решения на поле боя, будет обладать всей полнотой ситуационной осведомленности. Если же все роботизированные платформы будут подключены к спутнику, их операторы смогут находиться хоть на Камчатке. Это совершенно другой вид боевых действий.Американцы, кстати, тоже не имеют на сегодняшний день таких компетенций. Мы должны опережать их в этих вопросах хотя бы на полшага. К примеру, Маск собирается выпустить миллион роботов Optimus. Для этого он собирается вынести в космическое пространство свои дата-центры, в том числе с искусственным интеллектом. И эти роботы будут подключены к глобальной системе управления. То есть здесь есть много вызовов, на которые мы должны отвечать опережающими темпами. Если мы этого не сделаем, то столкнёмся с очень большими технологическими вызовами на поле боя от нашего противника.Также на эту тему - Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе

