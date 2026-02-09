https://ukraina.ru/20260209/vstrecha-dlya-propagandy-v-gosdume-usomnilis-v-iskrennosti-namereniy-zelenskogo-po-peregovoram-s-rf-1075406050.html
Встреча для пропаганды? В Госдуме усомнились в искренности намерений Зеленского по переговорам с РФ
Встреча для пропаганды? В Госдуме усомнились в искренности намерений Зеленского по переговорам с РФ - 09.02.2026 Украина.ру
Встреча для пропаганды? В Госдуме усомнились в искренности намерений Зеленского по переговорам с РФ
Готовность Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным направлена не на поиск диалога, а на введение в заблуждение украинского общества. Такое мнение 9 февраля высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передают российские информагентства
2026-02-09T10:03
2026-02-09T10:03
2026-02-09T10:03
новости
путин новости
владимир путин
владимир зеленский
украина
россия
москва
госдума
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075077105_0:90:1350:849_1920x0_80_0_0_2e8fac335b52d52f30d4f70ad0d359ae.jpg
"Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем — это только для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ", — заявил парламентарий. Он подчеркнул, что Россия открыта к контактам, что было подтверждено, в частности, на "американском треке", но любая встреча должна быть конструктивной и хорошо подготовленной. Если же целью является обман общественности, то, по его словам, в такой встрече нет целесообразности.В администрации президента России неоднократно заявляли, что готовы принять украинского лидера в Москве и гарантировать ему безопасность, но только в том случае, если контакты будут тщательно подготовлены и нацелены на достижение конкретных, позитивных результатов. О других новостях к утру понедельника — в ежедневном обзоре Попытка Киева сорвать переговоры, провалы ВСУ, помощь с диверсиями. Хроника событий на утро 9 февраля.
украина
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075077105_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_070c8de8cf4e8d2f8214b1e491a0528b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, путин новости, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, москва, госдума, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, перемирие
Новости, Путин новости, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Москва, Госдума, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, перемирие
Встреча для пропаганды? В Госдуме усомнились в искренности намерений Зеленского по переговорам с РФ
Готовность Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным направлена не на поиск диалога, а на введение в заблуждение украинского общества. Такое мнение 9 февраля высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передают российские информагентства
"Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем — это только для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ", — заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что Россия открыта к контактам, что было подтверждено, в частности, на "американском треке", но любая встреча должна быть конструктивной и хорошо подготовленной. Если же целью является обман общественности, то, по его словам, в такой встрече нет целесообразности.
В администрации президента России неоднократно заявляли, что готовы принять украинского лидера в Москве и гарантировать ему безопасность, но только в том случае, если контакты будут тщательно подготовлены и нацелены на достижение конкретных, позитивных результатов.