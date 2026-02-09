Встреча для пропаганды? В Госдуме усомнились в искренности намерений Зеленского по переговорам с РФ - 09.02.2026 Украина.ру
Встреча для пропаганды? В Госдуме усомнились в искренности намерений Зеленского по переговорам с РФ
Встреча для пропаганды? В Госдуме усомнились в искренности намерений Зеленского по переговорам с РФ - 09.02.2026
Встреча для пропаганды? В Госдуме усомнились в искренности намерений Зеленского по переговорам с РФ
Готовность Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным направлена не на поиск диалога, а на введение в заблуждение украинского общества. Такое мнение 9 февраля высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передают российские информагентства
2026-02-09T10:03
2026-02-09T10:03
"Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем — это только для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ", — заявил парламентарий. Он подчеркнул, что Россия открыта к контактам, что было подтверждено, в частности, на "американском треке", но любая встреча должна быть конструктивной и хорошо подготовленной. Если же целью является обман общественности, то, по его словам, в такой встрече нет целесообразности.В администрации президента России неоднократно заявляли, что готовы принять украинского лидера в Москве и гарантировать ему безопасность, но только в том случае, если контакты будут тщательно подготовлены и нацелены на достижение конкретных, позитивных результатов. О других новостях к утру понедельника — в ежедневном обзоре Попытка Киева сорвать переговоры, провалы ВСУ, помощь с диверсиями. Хроника событий на утро 9 февраля.
Встреча для пропаганды? В Госдуме усомнились в искренности намерений Зеленского по переговорам с РФ

10:03 09.02.2026
 
© APВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP
Готовность Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным направлена не на поиск диалога, а на введение в заблуждение украинского общества. Такое мнение 9 февраля высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передают российские информагентства
"Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем — это только для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ", — заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что Россия открыта к контактам, что было подтверждено, в частности, на "американском треке", но любая встреча должна быть конструктивной и хорошо подготовленной. Если же целью является обман общественности, то, по его словам, в такой встрече нет целесообразности.
В администрации президента России неоднократно заявляли, что готовы принять украинского лидера в Москве и гарантировать ему безопасность, но только в том случае, если контакты будут тщательно подготовлены и нацелены на достижение конкретных, позитивных результатов.
О других новостях к утру понедельника — в ежедневном обзоре Попытка Киева сорвать переговоры, провалы ВСУ, помощь с диверсиями. Хроника событий на утро 9 февраля.
