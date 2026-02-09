https://ukraina.ru/20260209/popytka-kieva-sorvat-peregovory-provaly-vsu-pomosch-s-diversiyami-khronika-sobytiy-na-utro-9-fevralya-1075402311.html

Попытка Киева сорвать переговоры, провалы ВСУ, помощь с диверсиями. Хроника событий на утро 9 февраля

Попытка Киева сорвать переговоры, провалы ВСУ, помощь с диверсиями. Хроника событий на утро 9 февраля - 09.02.2026 Украина.ру

Попытка Киева сорвать переговоры, провалы ВСУ, помощь с диверсиями. Хроника событий на утро 9 февраля

Эксперты объяснили, как Зеленский пытался сорвать переговоры покушением на Алексеева. ВС РФ уничтожают противника и технику. Британские специалисты помогают Киеву проводить диверсии в отношении РФ

2026-02-09T10:00

2026-02-09T10:00

2026-02-09T10:01

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

россия

украина

киев

владимир зеленский

борис джонсон

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074495534_0:54:1044:641_1920x0_80_0_0_0b0a22acf1aa16bf2f77124799200d36.jpg.webp

Писатель и доктор политических наук из Сальвадора Давид Эрнандес считает, что киевский режим не заинтересован в поиске мира. На это указывает покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева."Подобные провокации со стороны Украины направлены на саботаж мирного процесса, который сейчас идёт в Абу-Даби, где как российская сторона, так и американская делегация, назначенная президентом Дональдом Трампом, хотят мира", - отметил эксперт.Он добавил, что это покушение демонстрирует истинные намерения киевского режима, который заинтересован не в поиске мира, а в затягивании конфликта.Ему вторит член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко."Это (покушение) вопиющее свидетельство полного отсутствия доброй воли у представителей украинского режима к достижению мира", - считает эксперт.Он полагает, что целью нелегитимного правительства в Киеве, действовавшего при поддержке западных спецслужб, было затягивание конфликта в интересах предприятий военно-промышленного комплекса, зарабатывающих на конфликте, и недопущение ситуации, при которой Россия может считаться победителем в противостоянии, а НАТО – проигравшей стороной."Произошедшее свидетельствует о том, что у России нет собеседников с государственническим мышлением и лидерскими качествами, заинтересованных в завершении войны", - подчеркнул Бланко.Турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш также полагает, что покушение было нацелено на срыв диалога и сохранение Владимира Зеленского у власти."Покушение на генерала Алексеева было террористическим актом, направленным на срыв трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби", - сказал Каракуш.Он отметил, что Зеленский прибегает к различным методам, чтобы остаться у власти, включая срыв мирных переговоров с Россией, и покушение на генерала Алексеева было совершено именно в этом контексте.По мнению Каракуша, действия Зеленского говорят не о желании мира, достижение которого поддерживают президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а о боязни лишиться власти.А военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский считает, что это покушение доказывает террористическую сущность Киева.Неслучайность этого покушения, по его мнению, очевидна: оно было совершено на первого заместителя одного из ключевых российских переговорщиков, что подчеркивает провокационный характер покушения."Нельзя исключать и версию о связи между покушением и дипломатической неудачей. Это вызывает простой вопрос: является ли произошедшее очередной спланированной операцией СБУ, анонсированной ранее Зеленским? Не пора ли международному сообществу признать руководство Украины террористическим и перейти к более решительным действиям?" - задался вопросом эксперт.По его словам, подобные инциденты не единичны и направлены на срыв переговорного процесса, что полностью соответствует интересам западных кураторов киевского режима.Тиханский подчеркнул, что таким образом Украина демонстрирует свой отказ от подписания мирного договора, "ставя себя в один ряд с террористическими организациями".Президент итальянской ассоциации "Ветер с Востока" Лоренцо Берти уверен, Киев не хочет вести серьезные переговоры по прекращению конфликта."Это покушение является показательным свидетельством нежелания киевского режима вести серьезные переговоры, которые могли бы привести к миру. Несмотря на трагическое положение, ежедневное сокращение контролируемой территории, разрушенную экономику и невероятную демографическую катастрофу, коррумпированная элита киевского режима не обращает на это внимания, поскольку прекрасно понимает, что единственный способ продолжать управлять страной - это обогащаться за счет войны", - заявил Берти, который занимается продвижением пророссийских проектов на Апеннинах.По его словам, последние коррупционные скандалы на Украине показали, что пока одни вынуждены погибать в боях, другие - друзья Зеленского и его коррумпированного окружения - зарабатывают миллиарды и могут покупать себе золотые унитазы на деньги от европейских правительств."Зеленский прекрасно понимает, что единственный способ сохранить это положение - саботировать мирные переговоры. Поэтому им наплевать на гибель украинцев на фронте, их заботит лишь продолжение зарабатывания денег, сохранение власти. И в этом их поддерживают некоторые западные правительства, которые хотят продолжить войну", - сказал Берти.Покушение на Алексеева совершили на прошлой неделе в жилом доме в Москве, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ информировал, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Алексеев пришел в себя, он "разговаривает, стабилен, угроза жизни миновала".В ФСБ уточнили, что исполнитель неудачной попытки убийства Корба попал под влияние украинских спецслужб в Тернополе в 2025 году. Вербовка проводилась при поддержке спецслужб Польши. После вербовки исполнитель прошел специальную стрелковую подготовку на одном из полигонов под Киевом. В августе 2025 года завербованный агент был переброшен на территорию России. Ему был передан прямой приказ от СБУ о ликвидации генерала Алексеева.В день покушения Корба проник в подъезд дома, где проживал военнослужащий, дождался его появления на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела.Силовики также отметили, что его соучастник Виктор Васин действовал по террористическим мотивам и является приверженцем запрещенного ФБК*. А соучастница Зинаида Серебрицкая была гражданкой Украины до 2020 года и носила фамилию Антонюк.Провалы ВСУНакануне поздним вечером воздушную тревогу объявляли в 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В том числе сигнал звучал в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Винницкой, Черниговской областях, а также некоторых районах Николаевской области.Взрывы ночью раздавались в Одессе и области, в украинской столице и области, в Харьковской области, а также в некоторых других регионах.Телеграм-канал Украина.ру писал, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении российскими военными объектов противника в Одесской области.Местные жители сообщали о кружении "Гераней" над Одессой и работе украинской системы противовоздушной обороны.Кроме того, ночью и ранним утром ВС РФ нанесли удары по целям в Сумской области, на Волыни, в Харькове.По информации местных каналов, во Львовской и Ивано-Франковской областях начались проблемы с подачей газа.В Киеве на Оболони ночью произошел взрыв на трансформаторной подстанции, после чего она полностью сгорела.Власти Нововолынска посетовали, что утром россияне ударили по энергообъекту в Волынской области. Очистные сооружения и некоторые котельные перешли на генераторы. В Черниговской области вследствие аварии на одной из подстанций без света остались потребители в Новгород-Северском районе.В российских силовых структурах рассказали, что Вооруженные силы Украины провели две попытки контратаки на Сумском направлении (в районе Мирополья силами 21-й отдельной механизированной бригады и в районе Варачино силами 71-й отдельной аэромобильной бригады). Однако россияне отразили атаки и уничтожили все штурмовые группы противника.Также ВСУ двумя штурмовыми группами пытались контратаковать на Харьковском направлении в районе населенного пункта Чугуновка.Американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала отметил, что боевые действия в зоне спецоперации, в том числе и провалившееся контрнаступление ВСУ, показали, какими некомпетентными являются специалисты стран НАТО.По его словам, на Западе, а особенно в европейских странах, царит истерика. Аналитик заявил, что Североатлантический альянс проиграл в этой схватке, тогда как Россия пытается "убедить объединенный Запад сесть за стол переговоров"."Запад отказался, потому что они некомпетентны. <…> Теперь же они не могут пойти на попятную и сказать: "Ладно... мы неудачники", — объяснил Мартьянов.Как считает эксперт, военные страны НАТО оказались недостаточно подготовленными для ведения эффективных боевых действий в современных условиях. Все сведения, которые получил военный блок Альянса в локальных конфликтах, абсолютно бесполезны, поскольку в реальном бою все совсем по-другому, подчеркнул Мартьянов.Помощь с диверсиямиПри этом британские специалисты помогают Киеву планировать и проводить диверсии в отношении РФ."Известно о содействии британских специалистов в планировании и проведении диверсий и нападений", - заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.Кроме того, в зоне СВО находится немало британских наемников, отметил дипломат. Они не только участвуют в боевых действиях, но передают боевикам ВСУ опыт и знания, приобретенные за годы службы в королевской армии, добавил он.По его словам, Россия имеет полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта на Украине."Британия политически направляет, финансово и военно-технически поддерживает, снабжает разведданными, оснащает, тренирует и сражается вместе с ВСУ и другими украинскими силовыми структурами. Мы имеем полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта. Действие программы "Интерфлекс" по подготовке военнослужащих, а также офицерского состава ВСУ, было продлено до конца 2026 г. Список баз официально не раскрывается", - сказал Келин.А глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что Великобритания в лице бывшего премьер-министра Бориса Джонсона вмешалась и сорвала российско-украинские переговоры в апреле 2022 года."Чешский премьер-министр Бабиш заявил, что мир на Украине можно было достигнуть в апреле 2022 года, пока Великобритания и Борис Джонсон не вмешались с целью не допустить этого: "В этом конфликте был интерес", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.К записи также был прикреплен отрывок из интервью главы фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давида Арахамии, в котором он заявил, что Джонсон приехал в Киев после переговоров в Стамбуле и предложил продолжить военные действия.В ноябре 2023 года Арахамия указывал, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".Подробнее - в материале Премьер Чехии заявил, что в 2022 году Борис Джонсон сорвал шанс на мир между Россией и Украиной на сайте Украина.ру. * Запрещено в России, признано террористическим и экстремистским.

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, россия, украина, киев, владимир зеленский, борис джонсон, вооруженные силы украины, генштаб, нато, всу, потери всу, разгром всу, вс рф, наступление вс рф, удары, атака, сбу, трамп и зеленский