Попытка Киева сорвать переговоры, провалы ВСУ, помощь с диверсиями. Хроника событий на утро 9 февраля
10:00 09.02.2026 (обновлено: 10:01 09.02.2026)
Эксперты объяснили, как Зеленский пытался сорвать переговоры покушением на Алексеева. ВС РФ уничтожают противника и технику. Британские специалисты помогают Киеву проводить диверсии в отношении РФ
Писатель и доктор политических наук из Сальвадора Давид Эрнандес считает, что киевский режим не заинтересован в поиске мира. На это указывает покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева.
"Подобные провокации со стороны Украины направлены на саботаж мирного процесса, который сейчас идёт в Абу-Даби, где как российская сторона, так и американская делегация, назначенная президентом Дональдом Трампом, хотят мира", - отметил эксперт.
Он добавил, что это покушение демонстрирует истинные намерения киевского режима, который заинтересован не в поиске мира, а в затягивании конфликта.
Ему вторит член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.
"Это (покушение) вопиющее свидетельство полного отсутствия доброй воли у представителей украинского режима к достижению мира", - считает эксперт.
Он полагает, что целью нелегитимного правительства в Киеве, действовавшего при поддержке западных спецслужб, было затягивание конфликта в интересах предприятий военно-промышленного комплекса, зарабатывающих на конфликте, и недопущение ситуации, при которой Россия может считаться победителем в противостоянии, а НАТО – проигравшей стороной.
"Произошедшее свидетельствует о том, что у России нет собеседников с государственническим мышлением и лидерскими качествами, заинтересованных в завершении войны", - подчеркнул Бланко.
Турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш также полагает, что покушение было нацелено на срыв диалога и сохранение Владимира Зеленского у власти.
"Покушение на генерала Алексеева было террористическим актом, направленным на срыв трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби", - сказал Каракуш.
Он отметил, что Зеленский прибегает к различным методам, чтобы остаться у власти, включая срыв мирных переговоров с Россией, и покушение на генерала Алексеева было совершено именно в этом контексте.
По мнению Каракуша, действия Зеленского говорят не о желании мира, достижение которого поддерживают президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а о боязни лишиться власти.
А военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский считает, что это покушение доказывает террористическую сущность Киева.
Неслучайность этого покушения, по его мнению, очевидна: оно было совершено на первого заместителя одного из ключевых российских переговорщиков, что подчеркивает провокационный характер покушения.
"Нельзя исключать и версию о связи между покушением и дипломатической неудачей. Это вызывает простой вопрос: является ли произошедшее очередной спланированной операцией СБУ, анонсированной ранее Зеленским? Не пора ли международному сообществу признать руководство Украины террористическим и перейти к более решительным действиям?" - задался вопросом эксперт.
По его словам, подобные инциденты не единичны и направлены на срыв переговорного процесса, что полностью соответствует интересам западных кураторов киевского режима.
"Зеленский сам публично заявил о согласовании с СБУ плана по проведению новых диверсионных и террористических актов, в том числе против высшего военного руководства России. Служба безопасности Украины, занимаясь в России организацией диверсий, подрывной деятельностью и вербовкой исполнителей, сама становится частью террористической машины", - отметил белорусский аналитик.
Тиханский подчеркнул, что таким образом Украина демонстрирует свой отказ от подписания мирного договора, "ставя себя в один ряд с террористическими организациями".
Президент итальянской ассоциации "Ветер с Востока" Лоренцо Берти уверен, Киев не хочет вести серьезные переговоры по прекращению конфликта.
"Это покушение является показательным свидетельством нежелания киевского режима вести серьезные переговоры, которые могли бы привести к миру. Несмотря на трагическое положение, ежедневное сокращение контролируемой территории, разрушенную экономику и невероятную демографическую катастрофу, коррумпированная элита киевского режима не обращает на это внимания, поскольку прекрасно понимает, что единственный способ продолжать управлять страной - это обогащаться за счет войны", - заявил Берти, который занимается продвижением пророссийских проектов на Апеннинах.
По его словам, последние коррупционные скандалы на Украине показали, что пока одни вынуждены погибать в боях, другие - друзья Зеленского и его коррумпированного окружения - зарабатывают миллиарды и могут покупать себе золотые унитазы на деньги от европейских правительств.
"Зеленский прекрасно понимает, что единственный способ сохранить это положение - саботировать мирные переговоры. Поэтому им наплевать на гибель украинцев на фронте, их заботит лишь продолжение зарабатывания денег, сохранение власти. И в этом их поддерживают некоторые западные правительства, которые хотят продолжить войну", - сказал Берти.
Покушение на Алексеева совершили на прошлой неделе в жилом доме в Москве, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ информировал, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Алексеев пришел в себя, он "разговаривает, стабилен, угроза жизни миновала".
В ФСБ уточнили, что исполнитель неудачной попытки убийства Корба попал под влияние украинских спецслужб в Тернополе в 2025 году. Вербовка проводилась при поддержке спецслужб Польши. После вербовки исполнитель прошел специальную стрелковую подготовку на одном из полигонов под Киевом. В августе 2025 года завербованный агент был переброшен на территорию России. Ему был передан прямой приказ от СБУ о ликвидации генерала Алексеева.
В день покушения Корба проник в подъезд дома, где проживал военнослужащий, дождался его появления на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела.
Силовики также отметили, что его соучастник Виктор Васин действовал по террористическим мотивам и является приверженцем запрещенного ФБК*. А соучастница Зинаида Серебрицкая была гражданкой Украины до 2020 года и носила фамилию Антонюк.
Провалы ВСУ
Накануне поздним вечером воздушную тревогу объявляли в 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В том числе сигнал звучал в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Винницкой, Черниговской областях, а также некоторых районах Николаевской области.
Взрывы ночью раздавались в Одессе и области, в украинской столице и области, в Харьковской области, а также в некоторых других регионах.
Телеграм-канал Украина.ру писал, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении российскими военными объектов противника в Одесской области.
Местные жители сообщали о кружении "Гераней" над Одессой и работе украинской системы противовоздушной обороны.
Кроме того, ночью и ранним утром ВС РФ нанесли удары по целям в Сумской области, на Волыни, в Харькове.
По информации местных каналов, во Львовской и Ивано-Франковской областях начались проблемы с подачей газа.
В Киеве на Оболони ночью произошел взрыв на трансформаторной подстанции, после чего она полностью сгорела.
Власти Нововолынска посетовали, что утром россияне ударили по энергообъекту в Волынской области. Очистные сооружения и некоторые котельные перешли на генераторы.
В Черниговской области вследствие аварии на одной из подстанций без света остались потребители в Новгород-Северском районе.
В российских силовых структурах рассказали, что Вооруженные силы Украины провели две попытки контратаки на Сумском направлении (в районе Мирополья силами 21-й отдельной механизированной бригады и в районе Варачино силами 71-й отдельной аэромобильной бригады). Однако россияне отразили атаки и уничтожили все штурмовые группы противника.
Также ВСУ двумя штурмовыми группами пытались контратаковать на Харьковском направлении в районе населенного пункта Чугуновка.
"В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство", - заверили силовики.
Американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала отметил, что боевые действия в зоне спецоперации, в том числе и провалившееся контрнаступление ВСУ, показали, какими некомпетентными являются специалисты стран НАТО.
По его словам, на Западе, а особенно в европейских странах, царит истерика. Аналитик заявил, что Североатлантический альянс проиграл в этой схватке, тогда как Россия пытается "убедить объединенный Запад сесть за стол переговоров".
"Запад отказался, потому что они некомпетентны. <…> Теперь же они не могут пойти на попятную и сказать: "Ладно... мы неудачники", — объяснил Мартьянов.
Как считает эксперт, военные страны НАТО оказались недостаточно подготовленными для ведения эффективных боевых действий в современных условиях.
Все сведения, которые получил военный блок Альянса в локальных конфликтах, абсолютно бесполезны, поскольку в реальном бою все совсем по-другому, подчеркнул Мартьянов.
Помощь с диверсиями
При этом британские специалисты помогают Киеву планировать и проводить диверсии в отношении РФ.
"Известно о содействии британских специалистов в планировании и проведении диверсий и нападений", - заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Кроме того, в зоне СВО находится немало британских наемников, отметил дипломат.
Они не только участвуют в боевых действиях, но передают боевикам ВСУ опыт и знания, приобретенные за годы службы в королевской армии, добавил он.
"Насколько можно судить, британские подданные попадают в зону боевых действий преимущественно по собственной воле, но явно вдохновившись риторикой местных СМИ и слишком буквально восприняв сигнал правительства о необходимости оказывать всестороннюю поддержку Киеву", - подчеркнул Келин.
По его словам, Россия имеет полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта на Украине.
"Британия политически направляет, финансово и военно-технически поддерживает, снабжает разведданными, оснащает, тренирует и сражается вместе с ВСУ и другими украинскими силовыми структурами. Мы имеем полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта. Действие программы "Интерфлекс" по подготовке военнослужащих, а также офицерского состава ВСУ, было продлено до конца 2026 г. Список баз официально не раскрывается", - сказал Келин.
А глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что Великобритания в лице бывшего премьер-министра Бориса Джонсона вмешалась и сорвала российско-украинские переговоры в апреле 2022 года.
"Чешский премьер-министр Бабиш заявил, что мир на Украине можно было достигнуть в апреле 2022 года, пока Великобритания и Борис Джонсон не вмешались с целью не допустить этого: "В этом конфликте был интерес", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
К записи также был прикреплен отрывок из интервью главы фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давида Арахамии, в котором он заявил, что Джонсон приехал в Киев после переговоров в Стамбуле и предложил продолжить военные действия.
В ноябре 2023 года Арахамия указывал, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
Подробнее - в материале Премьер Чехии заявил, что в 2022 году Борис Джонсон сорвал шанс на мир между Россией и Украиной на сайте Украина.ру.
* Запрещено в России, признано террористическим и экстремистским.
