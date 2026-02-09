От Канта до Трампа. История современной философии

https://ukraina.ru/20260209/ot-kanta-do-trampa-istoriya-sovremennoy-filosofii-1075394926.html

Одно из самых любимых моих изречений Иммануила Канта сформулировано в его знаменитой "Критике практического разума". Там, где он признается, что только две вещи наполняют его душу безмерным удивлением и благоговением: "звездное небо надо мной и моральный закон во мне".

По иронии, а может быть и коварству судьбы, практический разум Америки подвергся раздвоению. Один из главных его репрезентантов - Илон Маск испытывает подобные чувства перед звездным небом. А другой "практичный философ" - Дональд Трамп только перед собственной моралью. И он-то сейчас и интересен в контексте данного анализа.Публичное признание американского президента о том, что его действия не подвластны законам, а лишь собственным моральным представлениям, незаслуженно осталось в тени. А ведь это, не более-менее, как целый манифест значительной части западной элиты. Манифест и духовный, и политический, и практический. Я, лично, ждал этой откровенной манифестации многие годы. Свершилось!Подобные ожидания возникли еще в начале девяностых. Довелось тогда по игре случая оказаться советником ректора Мадридского универа. Анализировали результаты одного масштабного социсследования, неожиданно показавшего, что внешне вроде единая Европа, внутренне расколота непреодолимыми различиями.uБыл, например, такой вопрос для опрашиваемых. "Вот вы сидите рядом с другом-водителем. Замечаете, что он слегка превысил скорость. А потом сбивает пешехода. Если, это произошло на дозволенной скорости - виноват последний. Если на превышенной - отвечает водитель. Ваши действия в полиции как свидетеля?"Респонденты из стран Северной Европы -Германии, Дании, Скандинавии единодушно отвечали, что честно скажут, что друг виновен в нарушении и должен отвечать по закону.Опрашиваемые с юга - Испании, Португалии и прочих Италий, говорили, что пару лишних километров скорости не играют роли и они, естественно, подтвердят, что нарушения не было.Тогда ужесточили ситуацию и предложили представить, что за рулем была жена. "Северяне" ответили, что не видят различия между приятелем и женой. Если закон был нарушен, то пусть отсидят и после тюрьмы, что приятель, что жена будут их уважать еще больше за законопослушность."Южане", с изумлением констатировали: если я, мол, готов был лукавить ради приятеля, то ради жены я вообще, искренне стану утверждать, что машина стояла, а пешеход бился об радиатор головой…Соответственно, был сделан вывод, что для одной части Европы закон, правила, порядок превыше всего. Для другой - внутренние убеждения, понятия, совесть…Трамп, по сути, лишь констатировал, что эти позиции институализировались, идеологизировались, политизировались. Глобальный Запад распался на тех, для кого законы, правила, ритуалы, общественные институты и договоренности, даже самые абсурдные и архаичные, превыше всего. (Если эмигрант насилует на улице вашу жену, не вмешивайтесь, а звоните в полицию.) Именно они топили за опредмечивание и институализацию этих законов в форме всяких ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО и тд., предполагая, что ВОЗ и ныне там.И тех, кто собственные трактовки моральных принципов, устоявшихся взглядов, ставит куда выше любой формалистики. (Гренландия наша пусть не по закону, но по совести). Именно они взывали к традициям, устоям, архетипам и ментальным сущностям, которые ближе к проповеди, чем своду законов…В общем, посмотрите о чем спорят демократы-формалисты и республиканцы-моралисты. Или, шире говоря - "в международном масштабе" -глобалисты и консерваторы. Вот об этом и спорят!И тут-то и возник змей-искуситель. Помните, библейская тварь не стала говорить о яблоке раздора. Не рассуждала о том, что можно или нельзя есть яблочко из райского сада. Вещала о другом - а есть ли Бог? Ведь все дозволено только тогда, когда Бога нет. Спросите, хотя бы, у духа Ницше.Тот же Эпштейн не мог не возникнуть, не материализоваться из энергетики этого спора. Он сказал, что может всех на Западе примерить. Надо только забыть и про законы, и про мораль. Ведь все это так разделяет…Остров Эпштейна - это рай беспредельщика. Там, действительно, нет ни закона, ни морали. Поэтому в его безбрежном списке представители обоих политических лагерей. Ну, те, кто способен был отбросить закон, который над ними и мораль, которая внутри…Эпштейна убили по некоему консенсусу обеих сил. Он был в шаге от того, чтобы создать и возглавить собственную политическую силу, которая бы натянула остров на весь континент, а то все полушарие. Он способен был свои принципы, а точнее, полную беспринципность, сделать доминирующей идеологической доктриной, непреодолимым инструментом власти. Был совсем рядом с президентством. Политик, который проповедует безвластие, может обрести неограниченную власть…Вот только, поторопился новоявленный Билли Бонс. Ему бы еще годика три-четыре вкрадчиво растворять международные законы и религиозную моралистику в человеческих соблазнах и блудняках. Даже "царская водка" не сразу растворяет куски драгметаллов.Поэтому и устранили несостоявшегося анти-мессию. Инстинкт самосохранения власти оказался выше удовольствий садомии…Короче, Дональд Фредович интуитивно угадал, что большинству граждан легче поверить в баловней судьбы, которые ради похоти нарушают закон, чем d тех, кто ради этого нарушает моральные устои.Не случайно, при столкновении церкви и государства, в конце концов выигрывает первая.Отсюда и три миллиона файлов Эпштейна. Только одни в них предстают коалицией (или семьей как у Клинтонов) "желающих". Другие (как семья действующего президента) - коалицией "возмущенных".Кстати, о Клинтонах. Довелось несколько раз пересекаться с главой фамилии. Не скрою, присутствовал у Билла своеобразный брутальный шарм дерзкого морального отморозка. Представляю как он завидовал Эпштейну. Тот целый остров сделал "террой беспредела", не подвластной закону и морали. А он крохотный Овальный кабинетец так и не смог превратить в оральный…Но это их дела-делишки. Правда, и нас коснулось не слабо. Эпштейн не случайно выделял и любил Украину. Он мечтал перенести туда весь свой остров. И почти сделал это, поучаствовав в создании целой территории вне закона, и вне морали.В этом плане, не стоит недооценивать вожака этой земли Зеленского. Тот, по сути, воплощение, реинкарнация духа Эпштейна.И в подобном ракурсе, он уже не только провинциальный госначальник с сомнительной легитимностью. Он - бесспорный лидер всего западного кластера беспредельщиков. Особенно, европейского. В любой компании "желающих" он всегда восседает в центре. Отсюда его запредельная хуцпа. Как у прототипа…Итак, Трамп всё же не впал в блудняк как в притче о Сократе. Это когда ученики устали брести за моралистом в его хижину вверх по городской крутой улочке. Скатились под горку вслед за полногрудой встречной гетерой. Вниз ведь легче идти.Нет, их президент сделал все же шаг на верх - выше списка. Инстинкт ? Возможно. Нью-йоркские риэлторские джунгли обостряют интуицию.Окружение? Вероятно. Ведь не случайно ближе всех к нему истовые христианские моралисты Вэнс и Рубио.А может президент когда-то в юности посмотрел впечатляющий фильм Ежи Гоффмана "Закон и кулак"? Там названные сущности не совместимы. И он решил создать собственную версию "Совесть и кулак".Надеясь, что уж это он-то совместит. Не знаю, не знаю…Да и не в этом дело. Главное, что дальше? Дальше выбор. Есть близкая по мироощущению Европа. Но она уже прочно стоит на лыжне, проторенной Эпштейном. Лихо с ветерком и гиканьем можно скатиться прямо с гор Давоса к его острову. Разве, что потренироваться еще немного в Куршавеле. А остров назвать Украиной…Только вот рядом есть непонятная Россия. Мучают себя то законами, то совестью. Совмещает их, совмещает. Сложно, больно, не все получается. Русский путь называется…Когда учился на философском факультете, часто спорили, кто самый великий философ в истории человечества. В конце концов выбирали между Гегелем и Кантом. Большинство было за последнего. Гегель логику ставил выше морали. Кант - наоборот. Нам как-то ближе.И принял он в конце жизни русское гражданство. Великий русский мыслитель, основоположник немецкой классической философии…

